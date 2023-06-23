حدث ليلا | وفاة والد أروى جودة .. إصابة 5 أشخاص في سقوط لعبة ملاهي بالقليوبية..إجراء عاجل من الزمالك ضد كهربا

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، والأيام التي تسبقه من اليوم الجمعة الموافق 23 يونيو ..

أخبار مصر.. خص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس السيسي منفردا بـ مأدبة غداء، الخميس، في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس

حل الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، ضيفاً مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، في برنامج الشاهد علي قناة اكسترا نيوز، وحديث مطول حول شهادته عن أحداث ثورة 30 يونيو.

أعلنت الفنانة أروى جودة منذ قليل وفاة والدها “يحيى جودة”، وذلك بعد صراع مع المرض خلال الأيام الماضية، وذلك عبر حسابها على فيسبوك

حلت المطربة بوسي، ضيفة ببرنامج حبر سري والمذاع عبر قناة القاهرة والناس، للحديث حول العديد من الكواليس حول حياتها الفنية والشخصية ونرصد لكم أبرز التصريحات:

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن ثورة 30 يونيو أثبت أن الشعب المصري قادر على التغيير، مضيفة أنها كانت مستهدفة من جماعة الإخوان بعد إعلانها رفض حكم الرئيس المعزول...

أكد إسلام الكتاتني، الخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، أن ثورة 30 يونيو محفورة في الذاكرة وفي القلب قبل العقل، معلقا “نهنأ أنفسنا بذكرى 30 يونيو وكأنها كانت بالأمس”.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية

أصيب 6 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر إصطدام سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص على طريق أسيوط سوهاج بناحية نجع طايع دائرة مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

كشف مصدر طبي بصحة القليوبية بأنه تقرر خروج جميع المصابين جراء وقوع إحدى الألعاب بملاهي خاصة بمدينة شبين القناطر وذلك عقب إجراء جميع الفحوصات والإشاعات اللازمة لهم بمستشفى شبين القناطر العام

أعلن أسامة حسن نجم الزمالك السابق عن توقيع نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للفريق الأبيض . واكد في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن هناك نجم في الأهلي انتهي عقده

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تطورات ملف عودة أشرف بن شرقي نجم الجزيرة الإماراتي للزمالك . وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الجزيرة الإماراتي

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق موقف مجلس إدارة النادي من محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي والمنتخب . وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن كهربا حتى الآن لم يقم بسداد الغرامة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم

اقترب معظم اللاعبين المصريين المشاركين ببطولة العظماء الثمانية للإسكواش، المقامة في مصر بمشروع Eastown District New Cairo، من الصعود لتصفيات البطولة بعد تحقيق ثلاثة لاعبين انتصارات في الجولة الثالثة

أصدرت الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، بيانًا شديد اللهجة لصندوق النقد الدولي، مشيرةً إلى أن الرئيس قيس سعيد أبلغ مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا، بأن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي ستمس بالسلم الأهلي.

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في، الخميس، إن الولايات المتحدة أرجأت المحادثات بشأن السودان، لأن الصيغة المتفق عليها لا تحقق النجاح المنشود .