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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | وفاة والد أروى جودة .. إصابة 5 أشخاص في سقوط لعبة ملاهي بالقليوبية..إجراء عاجل من الزمالك ضد كهربا

نشرة اخبار صدى البلد
نشرة اخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:  

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2023

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، والأيام التي تسبقه من اليوم الجمعة الموافق 23 يونيو ..

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. سر إقامة ماكرون مأدبة غداء للرئيس السيسي

أخبار مصر.. خص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس السيسي منفردا بـ مأدبة غداء، الخميس، في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس

تفاصيل مغادرة شيخ الأزهر حفل تنصيب مرسي.. وكواليس أداء القَسَم.. مصطفى بكري يكشف مفاجآت مدوية في الشاهد| أبرز التصريحات

حل الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، ضيفاً مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، في برنامج الشاهد علي قناة اكسترا نيوز، وحديث مطول حول شهادته عن أحداث ثورة 30 يونيو.

بعد صراع مع المرض.. وفاة والد الفنانة أروى جودة

أعلنت الفنانة أروى جودة منذ قليل وفاة والدها “يحيى جودة”، وذلك بعد صراع مع المرض خلال الأيام الماضية، وذلك عبر حسابها على فيسبوك

بوسي : عملت عملية تجميل في مناخيري..وعرفت وفاة أبويا بعدها بيومين

حلت المطربة بوسي، ضيفة ببرنامج حبر سري والمذاع عبر قناة القاهرة والناس، للحديث حول العديد من الكواليس حول حياتها الفنية والشخصية ونرصد لكم أبرز التصريحات:

كنت مستهدفة.. إلهام شاهين: أنا أول واحدة رفضت حكم جماعة الإخوان الإرهابية|فيديو

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن ثورة 30 يونيو أثبت أن الشعب المصري قادر على التغيير، مضيفة أنها كانت مستهدفة من جماعة الإخوان بعد إعلانها رفض حكم الرئيس المعزول...

إسلام الكتاتني: ثورة 30 يونيو محفورة في الذاكرة والقلب قبل العقل.. فيديو

أكد إسلام الكتاتني، الخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، أن ثورة 30 يونيو محفورة في الذاكرة وفي القلب قبل العقل، معلقا “نهنأ أنفسنا بذكرى 30 يونيو وكأنها كانت بالأمس”.

إحباط 5 محاولات تهريب بضائع عبر منافذ الجمهورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية

إصابة 6 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بسوهاج

أصيب 6 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر إصطدام سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص على طريق أسيوط سوهاج بناحية نجع طايع دائرة مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

خروج مصابى انقلاب لعبة بملاهي شبين القناطر بالقليوبية من المستشفى

كشف مصدر طبي بصحة القليوبية بأنه تقرر خروج جميع المصابين جراء وقوع إحدى الألعاب بملاهي خاصة بمدينة شبين القناطر وذلك عقب إجراء جميع الفحوصات والإشاعات اللازمة لهم بمستشفى شبين القناطر العام

أسامة حسن : لاعب بالأهلي يوقع للزمالك رسميا وآخر معار يقترب

أعلن أسامة حسن نجم الزمالك السابق عن توقيع نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للفريق الأبيض . واكد في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن هناك نجم في الأهلي انتهي عقده

الجزيرة قرر الاستغناء عنه | شوبير يزف نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن بن شرقي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تطورات ملف عودة أشرف بن شرقي نجم الجزيرة الإماراتي للزمالك . وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الجزيرة الإماراتي

إيقاف مرة أخرى | إجراء عاجل من الزمالك ضد كهربا

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق موقف مجلس إدارة النادي من محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي والمنتخب . وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن كهربا حتى الآن لم يقم بسداد الغرامة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم

فوز 3 لاعبين مصريين في الجولة الثالثة لبطولة العظماء الثمانية للإسكواش

اقترب معظم اللاعبين المصريين المشاركين ببطولة العظماء الثمانية للإسكواش، المقامة في مصر بمشروع Eastown District New Cairo، من الصعود لتصفيات البطولة بعد تحقيق ثلاثة لاعبين انتصارات في الجولة الثالثة

بيان شديد اللهجة من تونس إلى صندوق النقد الدولي .. تفاصيل

أصدرت الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، بيانًا شديد اللهجة لصندوق النقد الدولي، مشيرةً إلى أن الرئيس قيس سعيد أبلغ مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا، بأن شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي ستمس بالسلم الأهلي.

أمريكا تؤجل محادثات السودان لعدم تحقيقها النجاح المطلوب

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في، الخميس، إن الولايات المتحدة أرجأت المحادثات بشأن السودان، لأن الصيغة المتفق عليها لا تحقق النجاح المنشود .

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