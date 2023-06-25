الشباب والرياضة بأسوان تطلق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس على القرى الأكثر احتياجا

تحت شعار"لبسك لغيرك بالعيد" تستعد مراكز الشباب بأسوان بكافة إدارتها لإطلاق مبادرة " يوم الخير " لتوزيع الملابس على القرى الأكثر إحتياجاً، قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال عرض الملابس على استندات وتجهيزها لتوزيعها على الأسر الاكثر إحتياجاً بالقرى المحرومه والتى ليس لديها مراكز شباب.

فقد تم تجميع عدد كبير من قطع الملابس من 18 مركز شاب علي مستوي المحافظة بهدف تخفيف المعاناه علي الأطفال وإدخال البهجة والسرور عليهم حيث تم إعداد عدد كبير من قطع الملابس وصل إلى حوالى 3720 قطعة وتكييسها وتجهيزها لتوزيعها حتى يوم وقفة عيد الاضحى.

يوم الخير

وسيتم إطلاق الوزارة للمبادرة ويفتتحه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، والتي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب، أندية الفتاة والمرأة والتطوع وبعض الكيانات الشبابية.

ومن جانبه وجه ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان بضرورة توحيد عمل جميع إدارات المديرية في تجهيزها للخروج بهذه المبادرة بالوجه المشرف للمديرية، فيما عقدت أفراح سيد وكيل الشباب عدة اجتماعات بمديري مراكز الشباب لحثهم علي الإشتراك في المبادرة.

الدور المجتمعي

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن المبادرة تعكس الدور المجتمعي الكبير الذي تقوم به الوزارة تجاه المواطنين في كل محافظات الجمهورية من خلال مراكز الشباب التي أصبحت تقوم بدورها كمراكز خدمة مجتمعية.

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإفتتاح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ، وذلك بدءاً من حديقة فريال وحتى مسجد النصر بطول 1.5 كم من إجمالى 4 كم مستهدف نهوهم بالكامل مرحلياً بنهاية العام الجارى ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كم.

وذلك وسط مشاركة للدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء حازم عبد المنعم مساعد رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة للقوات المسلحة ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً رئيس الشركة المنفذة المهندس صالح النوبى.

والدكتور أحمد عواد إستشارى المشروع والذى قام بشرح مفصل لمراحل ومكونات أكبر مشروع لتطوير الكورنيش منذ إنشاؤه في عام 1964 ، فيما قام محافظ أسوان ومرافقيه بزراعة عدد من أشجار الظل على كورنيش النيل إيذاناً بتكثيف زراعتها بطول ممشى أهل مصر لتخفيف الشعور بدرجات الحرارة ، وحماية المواطنين من سطوع الشمس.