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حشرات تحمل امراض قاتلة

بعوض النمر الأسود يغزو أوروبا ويهدد العالم.. فيديو

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن نوع من أنواع البعوض الذي يسمى النمر والذي انتشر مؤخرا في أوروبا . 

تتسبب التغيرات المناخية بنشر المزيد من أنواع الحشرات في أوروبا، والبعوض هو أحدها وهناك أنواع من البعوض تسبب أمراضا خطيرة، مثل بعوضة النمر الآسيوي.

وتوصل فريق من الباحثين إلى أن الزيادة في ثلاثة عوامل مناخية وهي درجات الحرارة ومعدلات سقوط الأمطار وارتفاع حرارة المحيطات، تنذر بزيادة كبيرة بأعداد البعوض.

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فالتغيرات المناخية تعمل على تحولات وتغييرات عميقة في طبيعة النظم الحيوية والبيئية وآليات اشتغالها، ففي أوروبا والمناطق الشمالية من كوكب الأرض، ينتشر المزيد من الأنواع الأحيائية فيها، بعد أن كان وجودها مقتصرا لفترات طويلة فقط على بلدان الجنوب.

ويعد البعوض أبرز هذه الأنواع، خاصة "النمر الآسيوي" الذي يعرف أيضا ببعوضة الغابة وبعوضة الحمى الصفراء، ويتميز الإثنان بحمل فيروسات وأمراض خطيرة.

 

 

وكان المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابع لهيئة الصحة بالاتحاد الأوروبي، حذر من أن تغير الظروف المناخية يزيد من مخاطر الأمراض التي تنقلها مثل هذه الأنواع من البعوض، التي تنتشر حاليا بشكل متزايد في أوروبا.

وبفعل الاحتباس الحراري سيغدو مناخ أوروبا أكثر حرارة، وستتزايد وتيرة قوة الفيضانات، والصيف سيصبح أطول وأكثر حرارة، وفق المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وهذا الأمر يخلق ظروفا أكثر ملاءمة لحياة أنواع البعوض الغازية، مثل بعوضة النمر الآسيوي، وهي تسمى بذلك لكونها مخططة بالأسود والأبيض، وكانت هذه البعوضة قبل 10 أعوام تتواجد في 8 بلدان أوروبية، فيما تنتشر الآن في 13 بلدا.

رغم أن انتشارها الأصلي هو في قارة آسيا وبلدان جنوب شرقها خاصة، فإنها خلال السنوات الأخيرة مع استفحال ظاهرة تغير المناخ، أصبحت تظهر في مناطق جديدة من العالم.

وفي السنوات الأخيرة، كان هناك انتشار جغرافي لأنواع من البعوض الغازية إلى مناطق في الاتحاد الأوروبي وفي المنطقة الاقتصادية الأوروبية، لم تعرف مثل هذا الانتشار، كما تقول مديرة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أندريا أمون. 

وتضيف: "إذا استمر ذلك، فيمكننا التعامل مع المزيد من الحالات والوفيات المحتملة من أمراض مثل حمى الضنك، وشيكونغونيا، وحمى غرب النيل".

وأضافت: من الضروري تكثيف الجهود للسيطرة على مناطق تجمع البعوض، وتعزيز المراقبة وتدابير الحماية الشخصية.

يحذر خبراء من أن خطر التغير المناخي أصبح وجوديا ويطال مختلف أشكال الحياة على كوكبنا ويهدد بإعطاب النظم البيئية، وأن المطلوب هو تحرك دولي عاجل لمواجهه هذا الخطر وكبح تماديه أكثر.

 

البعوض النمر اوروبا

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