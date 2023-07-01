أخبار التعليم| بيان عاجل من الوزارة بشأن امتحاني الفيزياء والتاريخ.. موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية





مجلة جامعة القاهرة تحتل المركز الأول مصريًا وأفريقيًا والسابع عالميًا في نتائج CiteScore

تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة تقريرًا من وحدة التصنيفات الدولية، حيث أكد التقرير تصدر مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) كافة المجلات العلمية المصرية والأفريقية بمعامل تأثير 10.7 واستمرار تواجدها ضمن المربع الذهبي فئة المجلات Q1، وذلك وفقًا لبيان المجلات المصرية المدرجة في تصنيف كلاريفيت الدولي للمجلات العلمية العالمية لعام 2022 والذي أعلن وجود 55 مجلة مصرية لها معامل تأثير في تصنيف كلاريفيت، منهم 5 مجلات مصرية ضمن المربع الأول (Q1) لأفضل مجلات علمية. كما جاءت مجلة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة في المرتبة الخامسة بمصر بمعامل تأثير 5.2.



تقديم الصف الأول الثانوي 2024 .. تعرف على الأوراق المطلوبة الآن

أعلنت المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، الأوراق المطلوبة لبدء تقديم الصف الأول الثانوي 2024.



بيان عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023 بشأن امتحاني الفيزياء والتاريخ

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلاً بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .



عاشور: منظومة التعليم العالي قطعت شوطا كبيرا في التطوير خلال الـ10 سنوات الماضية

حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع.



تنسيق الصف الأول الثانوي 2023 محافظة القاهرة.. الضوابط والحد الأدنى للقبول

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ضوابط تنسيق الصف الأول الثانوي 2023 محافظة القاهرة في بيان رسمي ، بمناسبة بدء تنسيق الصف الاول الثانوي 2023 اليوم السبت ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الضوابط المعلنة .



موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

تلقى موقع صدى البلد عددا من الاستفسارات من طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023



تقديم الصف الأول الثانوى لتمريض الفيوم .. تعرف على الأوراق المطلوبة وشروط التنسيق

أعلنت المدارس الثانوية للتمريض عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، شروط و قواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض ( لجميع الادارات التعليمية )، خاص بالعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتقديم ابتداء من الثلاثاء 4 /7/ 2023 بإذن الله و هي موحده بحسب القرار علي مستوي الجمهورية .



الإيسيسكو تطلق جائزة "تحويل النفايات الحيوية إلى ألواح غذائية" لعام 2023

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو) أهمية الدور الذى تقوم به اللجنة في دعم الكوادر والخبرات المتميزة في مختلف المجالات، وخاصة التي تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.