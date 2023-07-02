أخبار التوك شو .. أسامة ربيع يكشف 4 مميزات لـ الحوض العائم "فخر القناة" .. الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس الأسبوع الحالي

تناولت برامج “ التوك شو ” ، اليوم ، الأحد عدد من الموضوعات والقضايا الهامة ، ومن بينها :

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الحوض العائم فخر القناة هو من أهم الخدمات التي يجب تقديمها ورفع قدراتها للسفن التي تعبر قناة السويس، موضحًا أن السفن التي تعبر قناة السويس قد تحتاج للصيانة والإصلاح تحت خط المياه وهنا تأتي أهمية الحوض العائم، حيث يتم رفع السفينة عليه وإصلاحها.



وأوضح “ربيع” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أنه بالفعل كانت توجد هناك أحواض قدرتها من 5 طن لـ 25 ألف طن، حيث تم زيادة الحوض الجديد لـ 35 ألف طن لعمل نقلة نوعية لقدرات ترسانة بورسعيد.



أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة في الحو هي من تجعلنا نشعر بأرتفاع درجات الحرارة، على الرغم من أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، مقال «لحظة صدق» للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة “الأخبار” ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان “10 سنوات غيرت مستقبل مصر".

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي ، إن ثورة يونيو منحتنا الأمل والحياة والمستقبل ، متابعة : " عقبال مليون سنة ومصر في تقدم وازدهار " .

وتابعت " الشوباشي " ، خلال لقائها لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " : أن الدولة المصرية تبذل جهودا في المشروعات القومية لم يسبق لها مثيل لمدة نصف قرن مضى ، مردفة : " الدولة بقت توصل للبيوت عشان تعالج الناس وبقينا في حالة لم يسبق لها مثيل " .

تحدث الفنان أحمد الشافعي، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عن تفاصيل افتتاح السيرك القومي في مدينة العريش بعد 13 سنة من الإغلاق، قائلًا : إن السيرك القومي وهو أحد مكاتب العريش افتتح في مدينة العريش عام 1998 وتم إغلاقه في 2010 نتيجة الأحداث التي مرت بها مدينة العريش.

أكد الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، أن حج بيت الله الحرام تهفو إليه قلوب جميع المسلمين، مشيرا إلى أن كل المسلمين يتحملون المشاق والصعاب من أجل أداء فريضة الحج.

وقال حسن القصبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن المسلم في أرض الله الحرام، اصتاله فقط بالله سبحانه وتعالى، ويتحمل المشاق والصعاب من أجل أن يتقبل الله سبحانه وتعالى الحج من الحجيج.

أكد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، أنه بفضل الدعما الكبير الذي تلقاه الوزارة من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، ومن ولي العهد محمد بن سلمان قامت الوزارة بأعمال كبيرة منها نشر الوعي بين الحجاج، منذ أكثر من شهر قبل موسم الحج.

تحدث الفنان كريم عبد العزيز عن دوره في فيلمه الأخير “بيت الروبي” والذي يشاركه بطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة نور، قائلًا:" أنا طول عمري بحب الكوميديا".



وأوضح كريم عبد العزيز خلال حواره المذاع عبر فضائية العربية سبب عدم إقبال الجمهور السعودي على فيلم كيرة وجن، موضحًا:" الفيلم بيحكي عن موضوع مصري شوية بيتكلم عن الاستعمار والإنجليز ومش كوميديا بعيد عن الشعب السعودي.. لكن المرة دي كوميديا واتمنى أن الفيلم يعجب الشعب السعودي".



أكد الدكتور محمد مجدي، مدير صحة النبات وفتح الأسواق الجديدة بالحجر الزراعي المصري، أن مصر حققت أرقام غير مسبوقة في التصدير الزراعي، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي تم تصدير 6 ونصف مليون طن من المنتجات الزراعية، بقيمة 3.3 مليار دولار.

قال الدكتور محمد حسن المنيسي ، استشاري الجهاز الهضمي والكبد ، تعقيبا على ذكرة ثورة يونيو المجيدة ، إن مبادرة 100 مليون صحة كانت نتاج لوجود مشكلات صحية عددية على مدار عقود ماضية بشكل كبير ، ومؤثر ، وكان لابد من وجود حلول سريعة للسيطرة على هذه المشكلات .