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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

طلاب إعلام حلوان يطلقون حملات توعية عن التنمية المستدامة والهيدروجين الأخضر

صدى البلد

قدم طلاب شعبة العلاقات العامة والإعلام بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة حلوان 4 مشروعات خلال فعاليات حفل التخرج والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، والدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الإعلام، وعقدت فعاليات مشاريع التخرج بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة.

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وشملت المشاريع حملة أثر وهي حملة إعلامية لتوعية  الجمهور المصري بتغيير سلوكياته لتصبح أكثر استدامة وصداقة للبيئة من خلال تعريفه بالتنمية المستدامة وأهدافها، والترويج للسلوكيات المرتبطة بها وتعريفه بمدي أهميتها وضرورة تبنيها في ظل ما يطرأ علي العالم من مستجدات وتغيرات مناخية وبيئية وذلك تماشياً مع استراتيجية مصر 2030‪ حرصا علي أهمية دور الأفراد في وضع حد لهذه التغيرات والمشاركة فى التنمية المستدامة، إشراف د. مروة محيي

كذلك حملة أزولا وهي حملة إعلامية توعوية للحد من أثار البصمة الكربونية التي تؤثر بشكل سلبي وخطير علي المناخ وتنتج من احتراق الوقود واستخدامتنا اليومية ، حيث تعمل الحملة علي تسهيل نشر المعلومات المتعلقة بخطورة زيادة الأنبعاثات الكربونية، والمناخ لرفع الوعي ومكافحة التغيرات المناخية، والبدء في وضع الحلول والأجراءات اللازمة للتخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للأحتباس الحراري ولتقليل أثارها علي المناخ ، والوصول لبيئة خضراء نظيفة من الانبعاثات الكربونية، تحت إشراف د محمد جبر.

وكذلك حملة بديل وتعد حملة إعلامية تهدف إلى تعريف وتوعية الجمهور بأهمية الهيدروجين الأخضر كوقود عالمي خال من الكربون بديل للوقود الاحفوري يتم انتاجه بطريقة صديقة للبيئة، كما تستهدف الحملة نشر ثقافة التغيير من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية والترويج لمشاريع الهيدروجين الأخضر والاستثمار على اراضي الدولة المصرية وذلك بما يتماشى مع خطة مصر للتنمية المستدامة2030 تحت إشراف د هبة صالح، إشراف مشارك م. هند محمد.

َكذلك قدموا حملة ٧٠٪ وهي حملة إعلامية تتحدث عن دور الدولة في تنمية الموارد المائية لتوفير احتياطي أمن من المياه للأجيال القادمة بإشراف د داليا عبد المنعم.

وقام بتحكيم مشروعات التخرج خبراء متخصصين في مجال الإعلام وهم :المنتج عمرو قورة/ خبير واستشاري التسويق والإعلام، الأستاذ / محمود مهنا مدير المبيعات الإقليمي لشركة شويري جروب، الأستاذ الدكتور/ إبراهيم والي استشاري النشر والتغليف والطباعة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

وجاءت نتائج تحكيم المشروعات كالتالي : حملة بديل أفضل لوجو وسلوجن، أفضل ملف معلوماتي، حملة أثر أفضل فكرة، أفضل ابلكيشن، أفضل هدايا، حملة ازولا أفضل فكرة، أفضل اعلان، أفضل مطبوعات، حملة 70‎%‎ أفضل سوشيال ميديا، أفضل تقديم.

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