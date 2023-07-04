الدولار سيصبح تاريخًا.. الهند تضرب العملة الأمريكية بقرار التدويل| هل تتبعه مصر؟

تعاني دول عدة من ضغوط على العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي ويتمثل ذلك في نقص مخزون العملة الأجنبية الأمر التي دفعها للتفكير في شركات أو تجمعات يتم التعامل والتبادل فيها بـ العملة المحلية.

الدولار

إبرام المعاملات التجارية بالروبية

وتم تدشين مجموعة تحمل اسم "البريكس" تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وهذه الدول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وتم انضمام مؤخرا كلا من مصر والسعودية وإيران الأرجنتين والإمارات العربية المتحدة والجزائر والبحرين وإندونيسيا.

وهذه المجموعة تبحث بأن يكون لها عملة خاصة لتتعامل فيما بينها بالعملات المحلية بعيدا عن الدولار لتخفيف الضغط على عملتها المحلية وللتغلب على أزماتها الاقتصادية التي سببها نقص العملة.

وقررت عدة دول في التعامل فيما بينها في التبادل التجاري بالعملة المحلية لتخفيف الضغوط، والهند واحدة من الدول التي بدأت تفكر في حل أزمة نقص العملة الأجنبية.

وعرضت الهند خيار إبرام المعاملات التجارية بالروبية على تلك الدول، وأظهرت دول مثل مصر وسريلانكا وبنجلاديش اهتمامها بإبرام المعاملات التجارية بالروبية.

وتبذل الهند جهودا حثيثة لتدويل الروبية بهدف خفض الطلب على الدولار وحماية اقتصادها من الصدمات العالمية، حيث أقبل المركزي الهندي في أكتوبر العام الماضي على إرخاء ضوابط استخدام الروبية في المعاملات التجارية الدولية.

وأعلنت الحكومة الهندية في مارس 2023 أنها تعمل على تطوير آلية لتسوية المعاملات التجارية المقومة بالروبية.

ومن بين فوائد استخدام الروبية الهندية فى إبرام المعاملات التجارية خفض تكلفة التجارة، حيث لن تحتاج الدول إلى تحويل عملاتها المحلية إلى الدولار.

وتتوقع وزارة التجارة الهندية أن نسبة %16.4 من المعاملات التجارية للبلاد ستتحول من الدولار إلى الروبية، لكنها لم تقدم إطارا زمنيا لحدوث هذا.

ولو كانت نيودلهى جادة بشأن تعزيز جاذبية الروبية أمام دول العالم فيتعين عليها اتخاذ إجراءات لتعزيز الثقة فيها، وهذا أمر يسهل قوله ويصعب فعله، لكن السماح باستخدام الروبية بوتيرة أكبر يعد بمثابة الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف.

ويزداد تردد الأطراف الأجنبية فى قبول الروبية طالما ظلت نيودلهى تفرض ضوابط قوية على رؤوس الأموال، مثل وضع حد أقصى على المشتريات الأجنبية من السندات المقومة بالروبية وفرض قيود على خروج الروبية خارج البلاد.

وأصبحت نيودلهي تسير على ذات النهج الذى سارت عليه بكين فى تدويل اليوان، ورغم أن الصين تعد لاعبا أكبر كثيرا فى التجارة الدولية وصاحبة اقتصاد أكبر وفائض تجارى ضخم واحتياطيات نقد أجنبى هائلة، لكنها حققت نجاحا محدودا فى ترويج اليوان كعملة لإبرام المعاملات التجارية الدولية.

الروبية

عوامل تساعد مصر على القرار

وفى عام 2021، صعد اليوان ليشغل المركز الرابع على قائمة العملات الأكثر شعبية على صعيد المعاملات التجارية العابرة للحدود، متخطيا الين الياباني، بحسب بيانات مؤسسة وولدوايد إنتربنك فاينانشال تليكومينكشن.

وربما تتمكن الروبية من لعب دور عالمي، وإن كان من المستبعد تفوقها على اليوان، ويتم بالفعل استخدام الروبية فى إتمام المعاملات التجارية الثنائية مع جيران الهند من أمثال بوتان ونيبال.

ربما تقود أحدث خطوة لتحرير الروبية إلى زيادة استخدام الروبية فى المعاملات التجارية مع سريلانكا وشركاء مثل روسيا وإيران.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن الاقتصاد يعتبر المحرك لأي نشاط إنساني، يدفع المجتمعات إلى ابتكار أدوات وآليات عمل أكثر مرونة وتفاعل مع الواقع الذي تتغير ملامحه بمرور الوقت لصالح قوى دولية على حساب قوى دولية أخرى.

وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الحرب الأوكرانية على قدر ما تلقيه من أعباء مالية واقتصادية بالغة الصعوبة على روسيا باعتبارها الطرف المعتدى وعلى اوكرانيا باعتبارها الطرف المعتدى عليه، إلا أنها كشفت أزمة مجتمعات دول المركز اي امريكا واوروبا واليابان خصوصا مع بدء تحرك باقي دول العالم للخروج من الهيمنة الأمريكية من خلال فك ارتباطها بالدولار كعملة دولية للتبادل وترجمة المعاملات التجارية.

وتابع: يعتمد الامر بالأساس على مجموعة من العوامل يأتي على رأسها ما يتعلق بالاقتصاد الكلى مثل اوضاع الموازين التجارية وحسابات المالية العامة ومدى توافر ما يكفي من عملات أجنبية للوفاء بالتزامات الاستيراد وسداد الديون.

وواصل: إذن تحديد مصر لمدى اتخاذها خطوة كخطوة الهند يتوقف بالأساس على وضع الموازين التجارية بينها وبين دول المركز كلها لا الولايات المتحدة الامريكية فقط، فدول المركز مازالت تتعامل بالدولار كعملة تبادل عالمية، لذا لابد من النظر قبل اتخاذ أي خطوة من هذا القبيل في أوضاع الموازين التجارية مع تلك الدول كلها أخذا بالاعتبار أن مثل هذا الأمر يستدعى تنظيم البنى التحتية المصرفية بما يمكن من استيعابه بأقل قدر من الخسائر ربما تفرضها اوضاع ما يتعلق ببدائل التعامل خارج نظام سويفت العالمي.

ولفت: من المهم أيضا أجراء المزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول افريقيا في مجال التعاون المختلفة وتسوية الديون بشطب اجزاء كبيرة منها، وقد كان التناغم واضحا بين القيادات السياسية في هذا المجال بقمة باريس للتمويل من أسابيع، موكدا أن افريقيا هي المجال الحيوي الحقيقي لمصر من المهم كذلك في نفس السياق، النظر في تطوير عملة أفريقية موحدة على غرار اليورو في أوروبا.

وأضاف: لا شك ان انضمام مصر لـ بنك التنمية التابع للبريكس وايضا الانضمام لمنظمة دول شنجهاي سيساعد كثيرا في هذا الأمر، لكن كما أسلفت، الأمر يقتضي دراسة مدى جاهزية البنى التحتية المصرفية ومدى توافر رصيد دولاري يدعم فترة انتقال ما بين الاعتماد الكلى على الدولار الي تدويل العملة المحلية للوفاء بالتزاماتنا من الاستيراد وشطب اجزاء من الديون.

الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي

مصر والتعامل بالعملة المحلية

وكان وزير المالية محمد معيط أكد أن هناك حاجة لاستخدام العملة المحلية بالتعامل مع الدول الآسيوية والإفريقية، مثلما تحدث رئيس كينيا وليام روتو بفعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد.

وأوضح معيط، في تصريحات له، أن رئيس كينيا قال: "أنا محتاج الدولار في إيه، وأنا بتعامل مع جيبوتي، إيه اللي يدخل الدولار وسيط ما بينا"، لافتا إلى أن التعامل بالعملات المحلية جزء من حل مشكلة التمويل.

وبين معيط، أن القاهرة أصبحت الآن جزءا من بنك التنمية الخاصة بمنظمة بريكس، وهناك الكثير من الدول تسعى للانضمام لهذا البنك، لافتا إلى أنه سعيد بإنشاء مؤسسات تمويلية جديدة مثل بنك التنمية الخاصة بمنظمة "بريكس"، والبنك الإفريقي، لأن هذه المؤسسات أذرع لمنظومة التمويل داخل القارة الإفريقية.