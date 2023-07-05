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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب الإقبال الكبير.. مد عرض «بيت الروبي» أسبوعين في أوروبا وأمريكا

بيت الروبي
بيت الروبي

يواصل فيلم "بيت الروبى" تحقيق النجاحات الكبيرة مند انطلاقه فى دور العرض المصرية والعربية والعالمية، حيث قررت دور الأوروبية والأمريكية مد عرض الفيلم لمدة أسبوعين إضافيين، نظراً للاقبال الكبير على مشاهدة الفيلم.

ولأول مرة يعرض فيلم فى أوروبا وأمريكا بالتزامن مع عرضه فى مصر حيث يعرض فى 13 دار عرض بأوروبا وأمريكا وهى الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، انجلترا، أيرلندا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورج، ألمانيا، السويد، النرويج، فنلندا وسويسرا، إضافة إلى عرضه فى سينما الدول العربية بـ السعودية، الامارات، البحرين، قطر، عمان، الأردن، الكويت، لبنان، فلسطين، تونس، المغرب، العراق، سوريا.

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واستطاع فيلم "بيت الروبى" تحقيق إيرادات قياسية فى شباك التذاكر المصرى اذ تخطت إيراداته 71 مليون جنيه خلال أسبوعين عرض فقط اذ انطلق فى دور العرض يوم 21 يونيو للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائى 2023.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

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