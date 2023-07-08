أخبار التكنولوجيا|احذرها.. 9 نسخ معدلة من واتساب مليئة ببرامج ضارة خطيرة.. بشرى لأصحاب أجهزة بكسل جوجل تطلق تحديث أندرويد 13

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يعد واتساب WhatsApp، أحد تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر استخداما على مستوى العالم، ووفقا لأحدث تقارير الأمن السيبراني تمثل نسخ واتساب المعدلة تهديدات كبيرة لمستخدميها، وهي إصدارات غير رسمية من واتساب تجذب المستخدمين من خلال وعدهم بميزات غير موجودة في التطبيق الأصلى.

تقدم شركة سامسونج مجموعة من أروع الهواتف الذكية الموجودة حاليا بالسوق سواء المصري أو العالمي، تجدها متنوعة في منتجاتها، تركز على مختلف الفئات ولكنها تتميز بشدة في مجال الهواتف الموفرة في الميزانية.

تتسابق مواقع التجارة الإلكترونية على تقديم خصومات كبيرة في موسم الصيف على كافة منتجاتها المعروضة وخاصة مع الأجهزة الإلكترونية التي تكلف الكثير، وتعتبر فرصة شراء هاتف ذكي خلال هذه الفترة وفي وقت التنزيلات قرار حكيم وفرصة يجب استغلالها قبل غلاء الأسعار مجددًا.

طرحت الشركة الكورية الجنوبية للأجهزة الإلكترونية سامسونج هاتفها الذكي الجديد موديل Galaxy M34 5G المتوسط المدى في الهند. يأتي مع عدد من الترقيات المثيرة للاهتمام مقارنة بسابقه طراز Galaxy M33 5G. إليك نلقي نظرة شاملة على المواصفات والميزات حسب ما جاء في موقع gizmochina.

كشفت شركة جوجل الأمريكية عن طرحها رسمياً تحديث أندرويد 13 لهواتف وأجهزة وساعات بكسل، ومن المتوقع إصدار أندرويد 14 قبل نهاية العام.

كشفت رسمياً شركة Blizzard Entertainment عن الموسم الأول من لعبة Diablo 4، تحت عنوان Season of the Malignant والى سيتوفر رسميًا في 20 يوليو الجاري.

يعاني أحياناً محبي ألعاب الهواتف الذكية من مشكلة تحميلها خاصةً لو بمساحات ضخمة، ومن ثم يتبين أنها ليست بالأمنيات التى شاهدوها فى إعلاناتها، لذلك أتاحت جوجل الأمريكية ميزة تجربة العاب قبل تحميلها منذ أكثر من عامين تقريباً من خلال خيار "جرب الآن".

انتشر على مدونات التقنية العالمية عدة أسئلة من المهتمين بجوال سامسونج الرائد والأحدث حالياً Galaxy S23 Ultra، عن تجهيزه لمقاومة المياه والغبار بكفاءة أم أنه لن يتحمل عند التعرض لذلك.

اذا كنت تفكر فى اقتناء جوال أندرويد اقتصادي بمواصفات مميزة، سيكون خيارك الأفضل من علامة انفينيكس Infinix، وهو هاتف Infinix Smart 7 الذكي.