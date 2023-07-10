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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

مذيعة صدى البلد تسنيم
مذيعة صدى البلد تسنيم خيري

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول  كشف الإعلامي وليد الحديدي النقاب عن حقيقة رحيل محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول للأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي بعد استمرار أزمة مستحقاته المالية لدى الزمالك.

وكشف الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أكدت أن ما تردد عن عرض كهربا للبيع أو الإعارة غير صحيح وأن الجهاز الفني متمسك ببقاء اللاعب وسيتم قيده في قائمة الموسم الجديد كونه من العناصر الأساسية التي لا غنى عنها في الفريق .

وأضاف:  أرسل التونسي علي العباسي محامي كهربا إخطارا رسمياً للمحكمة الرياضية الدولية يطلب إمدادهم برقم حساب بنكي للزمالك لتحويل قيمة العقوبة الموقعة علي اللاعب التي وصلت إلي مليونين و400 ألف دولار شاملة غرامة التأخير..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

 

 

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