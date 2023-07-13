أخبار التوك شو| السيسي يوجه رسائل عاجلة في ختام قمة دول الجوار السوداني.. والأرصاد: درجات الحرارة في صيف 2023 ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الأرصاد: درجات الحرارة في صيف 2023 ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية| فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من خلال التنبؤات الفصلية ، فإن درجات الحرارة في صيف 2023 ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية ببعض الأرقام البسيطة.

وأضافت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية على فضائية "DMC"، أن شهر أغسطس سوف يشهد موجات من ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن ارتفاع نسب الرطوبة تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، رغم أن قيم معدلات الحرارة تكون حول المعدلات الطبيعية.

سر تراجع مستوى محمد شريف .. فتحي مبروك يرد

أكد فتحي مبروك نجم الأهلي و منتخب مصر السابق، أن العنصر الجماهيري و الإعلامي، له تأثير كبير على اللاعبين، موضحًا أن محمد شريف لاعب النادي الأهلي من النجوم المميزة.

السودان تنزف.. آبي أحمد يقدم الشكر لـ الرئيس السيسي

عبر آبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا عن شكره و إمتنانه لحسن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، و كرم الضيافة، متابعاً:" كنت أرغب أن نتقابل من أجل الحديث عن أمور التنمية، ومن أجل فعل ذلك، يجب الاهتمام بالنزاعات الموجودة"

السيسي: مصر ستبذل كل ما في وسعها لوقف نزيف الدم في السودان

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع جميع الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني، والمحافظة على مكتسبات شعب السودان، والمساعدة في تحقيق تطلعات شعبه.

وقال السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان، إن الحكومة المصرية قدمت مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية وإعاشية، ومستلزمات طبية للمواطنين السودانيين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية.



السيسي: الأزمة السودانية خلفت العديد من الخسائر ونقصا حادا في الأغذية



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه ليس خافيا على أحد من دول جوار السودان خطورة الأزمة الراهنة التي يواجها السودان الشقيق وتداعيات الاقتتال الدائر منذ ما يزيد عن 3 أشهر، والذي نتج عنه إزهاق أرواح المئات من المدنيين ونزوح الملايين من السكان إلى مناطق أكثر أمانا داخل السودان أو لجوء إلى دول الجوار.

وأضاف «السيسي»، خلال قمة دول جوار السودان المنعقدة في مصر ، أن الأزمة السودانية خلفت العديد من الخسائر المادية الجسيمة التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة وتدمير العديد من المرافق الحيوية في البلاد، ويضاف إلى ذلك العقبات التي تواجه الموسم الزراعي مما ترتب عليه نقص حاد في الأغذية.

السيسي: مصر ستسهل نفاذ المساعدات المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر أراضيها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر بادرت باستقبال مئات آلاف من الأشقاء السودانيين فور اندلاع الأزمة السودانية، والذين انضموا إلى مايقرب من 5 ملايين مواطن سوداني يعيشون فوق الأراضي المصرية منذ عدة سنوات.

وقال السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان، إن الحكومة المصرية قدمت مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية وإعاشية، ومستلزمات طبية للمواطنين السودانين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية.

مشاهد السودان تؤلم المصريين.. السيسي يوجه رسالة لـ أطراف الأزمة ودول الجوار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يطالب بـ تشكيل آلية اتصال، مع أطراف الأزمة في السودان، ودول الجوار، ووضع خطة للوصول لحل، وأن يكون هناك تواصل مباشر مع أطراف الأزمة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بقمة دول جوار السودان، أنه يوجه كلمة لـ شعب السودان العزيز، قائلا :" أن مشاهد السودان تؤلم المصريين، وتمني الرئيس بحل الأزمة في أسرع وقت، وطالب السودان بالعمل من أجل المصلحة وحل المشكلات".

سلفاكير: تدفق اللاجئين السودانيين ضغطت على موارد دول الجوار

قال رئيس جنوب السودان سلفاكير، إن مباحثاتنا اليوم في قمة دول جوار السودان لا يمكن أن تكتمل دون الحديث عن الوضع الإنساني، فجميع البلدان الممثلة هنا قد واجهت تدفق العديد من اللاجئين، وهذا التدفق يضغط على الموارد الاقتصادية والاجتماعية في دول الجوار، نود أن نستغل هذه الفرصة وأدعوا المجتمع الدولي للاستجابة لهذه الأزمة، عن طريق إتاحة الموارد لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية.

وأضاف «سلفاكير»، خلال قمة دول جوار السودان، ، أنه يود أن يسلط الضوء على أن محاولتنا لإيجاد سبل حل هذا الصراع يجب أن تستهدف تحقيق ما يلي، وقف إطلاق نار مستدام ، ايقاف العداء بشكل مستدام، إيصال المساعدات الإنسانية و وضع إطار عمل لبحث تسوية سياسية سلمية، احترام سيادة الشعب السوداني وسلامة أراضية.

السيسي: تكليف آلية الاتصال ببحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية





أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه سوف يتم تكليف آلية الاتصال ببحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة، لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل و استقرار السودان ووحدته وسلامة أراضيه، و الحفاظ على مؤسساته الوطنية.

السيسي:دراسة ألية إيصال المساعدات الإنسانية و الإغاثية إلى الشعب السوداني

وأكد السيسي، خلال مؤتمر قمة دول جوار السودان، أنه سوف يتم وضع الضمانات التي تكفل الحد من الآثار السلبية للأزمة السودانية على دول الجوار، بالإضافة إلى دراسة ألية إيصال المساعدات الإنسانية و الإغاثية إلى الشعب السوداني.



السيسي: توافق المشاركين على الإعراب عن القلق البالغ بسبب تدهور الأوضاع بالسودان





‏قال الرئيس السيسي خلال البيان الختامي لمؤتمر قمة دول جوار السودان، توافق المشاركون على الاتي، أولا الإعراب عن القلق البالغ بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية و الخدمية.

وتابع الرئيس السيسي ثانيا مناشدة كافة أطراف المجتمع الدولي لبذل الجهد لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمعالجة النقص الحاد في الأغذية والأدوية ومستلزمات الحياة الصحية مما يخفف من التداعيات الخطيرة للأزمة على المدنيين الأبرياء.



السيسي: استمرار الأزمة السودانية سيؤدي لمزيد من النازحين لدول الجوار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم الاتفاق خلال قمة دول جوار السودان، على تيسير نفاذ المساعدات المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار إلي المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية لقمة دول جوار السودان، أنه تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها وعدم انتشار الجريمة المنظمة والإرهابية.