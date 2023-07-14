أخبار التكنولوجيا|40 لغة وشخصيات مختلفة.. جوجل bard بـ 6 مزايا جديدة.. كل ما تريد معرفته عن شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي xAI

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يعد تويتر Twitter منصة وسائط اجتماعية شهيرة تتيح للمستخدمين مشاركة أفكارهم ومحتوياتهم مع العالم، من أهم ميزاتها القدرة على إنشاء سلاسل الرسائل ومشاركتها، وهي عبارة عن سلسلة من التغريدات المرتبطة ببعضها البعض لإخبار قصة أو مشاركة المعلومات.

أطلقت شركة "هونر" Honor الصينية مجموعة من المنتجات الجديدة على رأسها الهاتف القابل للطي Magic V2 ، وجهازها اللوحي MagicPad 13 ، وتليفزيون Smart Screen 5، وأيضا قدمت الشركة ساعتها الذكية موديل 2023 وهي هونر ووتش Honor Watch 4 مع دعم eSIM وعمر بطارية طويل الأمد لمدة 10 أيام.

تستمر "ميتا" في تقديم مزيد من الخصائص والمميزات الرائعة لمستخدمي تطبيق الدردشة الفورية الأشهر في العالم "واتس آب" WhatsApp والهدف هو تسهيل حياة المستخدمين، وجعل تجربة استخدام التطبيق أفضل وأكثر سلاسة من اي وقت مضى.

أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الفترة الماضية، الشغل الشاغل لكل شركات التكنولوجيا خاصة الأسماء الكبيرة، مثل مايكروسوفت وجوجل، وأشعل برنامج ChatGPT من OpenAI الشرارة الأولى لينطلق بعدها سباق تقني غير مسبوق بين الشركات.

منذ أشهر طويلة وتحديدا منذ صعود شهرة أداة "تشات جي بي تي" من شركة "أوبن إيه آي" و الملياردير "إيلون ماسك" يلمح إلى أنه يريد إنشاء شركة تقوم على الذكاء الاصطناعي التوليدي يكون هدفها الأساسي فهم كيفية عمل الكون.

فتحت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC تحقيقًا مع شركة "أوبن إيه آي" OpenAI ، الشركة المخترعة لأداة "تشات جي بي تي" ChatGPT العاملة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك بسبب مزاعم بأنها تنتهك قوانين حماية المستهلك من خلال تعريض السمعة الشخصية والبيانات للخطر ، وفقًا لماء جاء في الوثيقة الرسمية لـ FTC المقدمة إلى الشركة.