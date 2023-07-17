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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو..الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة.. مفاجآت جديدة حول المرض الغامض في قنا

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة ظهور مرض غريب في قنا.. فيديو
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجهورية لشئون الصحة والوقاية، حقيقة انتشار مرض غامض داخل قرية في محافظة قنا.

أحمد موسى بعد بيان قبائل مطروح: الإعلام المعادي لن ينجح في تفرقة المواطنين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلام المعادي لن ينجح في تفرقة المواطنين، مؤكدا أن الاخوان يحاولون تشويه صورة الدولة المصرية.

أول رد من نقابة الموسيقيين بشأن إقامة حفل ترافيس سكوت في مصر.. فيديو
كشف المحامي عمرو عبدالسلام، تفاصيل تقدمه بدعوى قضائية ضد نقابة الموسيقيين لإلغاء حفل ترافيس سكوت بالأهرامات.

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة
كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن الموجة الحارة التي تضرب البلاد حاليا.

ينشره البعوض..مفاجآت جديدة حول المرض الغامض بقنا
كشف عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، تفاصيل الحالة الصحية في إحدى محافظة قنا بعد انتشار أعراض مرضية، موضحا أنه متواجد في قرية العليقات لمتابعة الوضع على أرض الواقع.

بشتغل وبكسب.. محمد صبحي باكيا على الهواء: أنا حزين ومظلوم
قال الفنان محمد صبحي، إن كل العقود بداية من عشرينيات القرن الماضي كان هناك أعمال توصف بأنها إسفاف لكنها لم تكن هي السائدة.

تاني.. تعليق ساخر من أحمد موسى بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب
علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز الأهلي على المقاولون العرب بـ 4 أهداف مقابل هدف، قائلا "أربعة واحد تاني".. في إشارة لنتيجة مباراة القمة الأخيرة.

لم نجد إلا التضرع لربنا.. محمد ثروت يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله..فيديو
كشف الفنان الكبير محمد ثروت، تطورات وتفاصيل الحالة الصحية لنجله.

إكسترا نيوز: أجواء العلمين ساحرة .. والجمهور سيحتفل مع راغب علامة ونانسي عجرم
قالت شهندة عبد الرحيم موفدة قناة "إكسترا نيوز" إلى العلمين الجديدة، إن المنظر مبهج والشواطئ فيروزية جميلة والأجواء ساحرة، لافتة إلى أن الجمهور ينتظر حفل اليوم والذى يحيه نجوم كبار مما يعنى أن الإقبال سيكون كبير عليه.

سفير مصر في إثيوبيا: الرئيس اقترح ربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا
وأضاف جاد خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز" من نيروبي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اقترح ربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا لتسهيل النقل الداخلي بالقارة، وهذا مثال على ما يجب التركيز عليه للتغلب على تحديات الاستثمار في القارة، بجانب التحديات الأمنية.

«أثق في كلام الرئيس السيسي».. الباز ينفي حدوث تحريك لـ سعر الصرف
استعرض الإعلامي محمد الباز، تصريحات صندوق النقد الدولي عن عائدات طروحات الشركات الحكومية، مشيرًا إلى أن البعض قال إن “الحكومة تصالحت مع صندوق النقد، وبناء عليه هناك تعويم قريب”.

وزيرة البيئة: عملية التكيف المناخي بأفريقيا تحتاج 38 مليار دولار
وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدول الأوروبية لجأت للعمل على تسريع خفض الانبعاثات واستخدام الوقود الأحفوري حاليا، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تخفيض نسبة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون التي تخرج من عوادم السيارات وانبعاثات المصانع.

 

أحمد موسى “صدى البلد” الإعلامي أحمد موسى الأرصاد الجوية الإدارة المركزية أرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين

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الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

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