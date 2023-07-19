عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. الذكرى الـ19 لرحيل سعاد كفافي.. رائدة التعليم الجامعي الخاص في مصر

الدكتورة سعاد كفافى
الدكتورة سعاد كفافى

تحل غدا الخميس الذكرى الـ 19 لرحيل الدكتورة سعاد كفافى رائدة التعليم الجامعى، والتي لقبت بقاهرة المستحيل وسيدة التعليم الأولى، حيث رحلت عن عالمنا فى عام 2004، بعد رحلة عطاء كبيرة، إذ اقتحمت بكل شجاعة مجالات المشروعات الإنسانية والإجتماعية غير المسبوقة التى تستهدف فى المقام الأول "بناء الإنسان" وذلك بالاستثمار فى التعليم بما يصب فى مصلحة المجتمع عن طريق بناء جيل جديد من الخريجين متسلح بالعلوم والتكنولوجيا والخبرة الكافية التى تؤهلهم لإقتحام سوق العمل.

txt

أخبار التعليم.. هل تغير موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ؟.. صدى البلد يحسم الجدل .. كليات تنتظر طلاب الدبلومات الفنية.. أبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل.. تعليمات هامة لتسجيل رغبات تنسيق 2023

txt

تحرك عاجل من «الأعلى للجامعات» للمشاركة في وضع خطط تطوير الريف المصري

txt

27 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات 2023 بـ تنسيق الجامعات

txt

أخبار التعليم|لحماية الطلاب من عمليات النصب.. ننشر قوائم المؤسسات التعليمية المُعتمدة داخل مصر.. تفاصيل ضوابط وشروط امتحان القدرات لكليات فنون جميلة وتطبيقية

txt

مركز التوظيف بجامعة عين شمس يستضيف ورشة لتعريف الطلاب علي الذكاء الاصطناعي

txt

يوم من الإبداع" مهرجان مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام بنوعيه عين شمس

txt

ختام فعاليات البرنامج التدريبي المكثف لتأهيل الطلاب للمشروع الوطني للقراءة

txt

" يوم من الإبداع" مهرجان مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام بنوعيه عين شمس

txt

محمد ناصف يشهد احتفالية تسليم شهادات محو الأمية بمنشية القناطر

txt

الأجرام السماوية | تفاصيل عن المدرسة الفلكية لـ دول البحر المتوسط

وحرص مجلس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على إحياء ذكرى رحيلها بقراءة الفاتحة، مؤكدين إنها تعد مثالا للسيدة المصرية الطموحة والمجتهدة التي سعت إلى تحقيق أهدافها بكل قوة دون يأس، موضحين أنها ستظل أيقونة للعمل التربوى وتأسس نجاحها على أساس الخبرة والمعرفة والالتزام، كما تميزت بحماسة وسمات ثقافية غير مسبوقة، ويرجع الفضل في ذلك إلى مؤهلاتها المتميزة والدقة المتناهية فيما يتعلق بأعمالها الأكاديمية والإدارية وغيرها.

وتعد الدكتورة سعاد كفافى رائدة التعليم الخاص فى مصر حيث أسست جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عـام 1996 بمدينة السادس من أكتوبر، وأسست معهدين للتعليم العالي في مدينة السادس من أكتوبر هما المعهد العالي للسياحة والفنادق الذي تأسس عام 1990، والمعهد العالي للهندسة المعمارية وإدارة الأعمال الذي تأسس عام 1993، وشغلت منصب رئيس مجلس أمناء جامعة مصر منذ تأسيسها حتى وفاتها، وحرصت على تزويد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بأكبر مكتبة مركزية حديثة في مصر بتصميم فريد ومزودة بمراجع علمية على أعلى مستوى، تهدف إلى دعم المجتمع الأكاديمى من خلال توفير كافة السبل لتسهيل البحث العلمى من خلال التعاون مع أعضاء مجتمع الجامعة.

واستطاعت الدكتورة الراحلة سعاد كفافى أن تصنع طفرة ونقلة نوعية فى التعليم، فقد كانت ترفع شعار: "التعليم هو الطريق الوحيد لنهوض أى أمة"، وحرصت على دعم أجيال المستقبل من الإخصائيين والمعلمين والمدربين رفيعى المستوى فى إطار رؤية على درجة فائقة من الحرص والوعى، كما كانت حريصة على تقديم بيئات تعليمية جديدة ومناهج تدريسية مبتكرة فى كل أطروحاتها التربوية، وكان لدى الراحلة رؤى للكشف عن حلول جذرية للمشكلات والصعوبات فى مجال اهتماماتها، هذا فضلا عن تميزها فى التواصل والاتسام بروح الابتكار والإبداع.

وأسست الدكتورة سعاد كفافى بجانب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مستشفى سعاد كفافى الجامعى، التى تعد من أهم وأبرز المستشفيات فى تأدية الخدمة الطبية والمجتمعية، حيث لم يتوقف دور مستشفى سعاد كفافى الجامعى عند حد كونها واحدة من أهم وأبرز المستشفيات فى مصر، ولكنها ومن منطلق إيمانها الشديد وحرصها على الالتزام بالمسؤولية المجتمعية أصبحت أيضاً بمثابة مؤسسة وطنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث شارك المستشفى فى العديد من الأنشطة المجتمعية التى تستهدف فى المقام الأول تقديم خدمات طبية مجانية لغير القادرين، لتظل بصمات الدكتورة سعاد كفافى حاضرة بقوة الى الآن.

ويسير خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على خطى والدته سعاد كفافى، بتحقيقه انجازات وطفرات واسعة فى جامعة مصر على مستوى الكم والكيف وفق الالتزام بمعايير الجودة العالمية فى نظم التعليم وطرق التدريس، بجانب الانفتاح على العالم الخارجى، بتوقيعه بروتوكولات تعاون مع كبرى جامعات العالم، وخاصة جامعات دول الاتحاد الأوروبى، لتصبح جامعة مصر هى أول جامعة ترتبط بتلك المنظومة العالمية، كما يستكمل الدور الانسانى والخيرى لقاهرة المستحيل بتوجيه القوافل الطبية للمحافظات لعلاج غير القادرين، وفق أعلى معايير الجودة فى الخدمات الصحية، فهو يضع نصب عينيه الاسهام بشكل حقيقى فى خدمة المجتمع والالتزام باعتبارات المسئولية المجتمعية.

ونجحت خطط خالد الطوخى في تنفيذ وصية الدكتورة الراحلة سعاد كفافى على أكمل وجه بل وصل به الأمر لتطوير وتنفيذ ما هو أبعد من الوصايا، بالتوسع في الأعمال الخيرية والطبية للمستشفى، محققا المعادلة الصعبة بصرح جامعى وطبى وترفيهى وثقافى لتكتمل خطة بناء الإنسان التى وضعتها الراحلة سعاد كفافى.

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد احتفلت فى وقت سابق، بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، حيث يسعى الطلاب للالتحاق بها كونها من أفضل وأرقى الجامعات كما تتيح نظام تعليمى عالمى لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمي ودولي يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات التي تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى.

أبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل اختبارات القدرات 2023 اختبارات القدرات البرنامج التدريبي المكثف الثانوية العامة 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

رطوبة 95% وأجواء شديدة الحرارة.. تحذير من الأرصاد للمواطنين ..فيديو

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

بيان عاجل من السعودية بشأن العلاقات بين تركيا ومصر

فيليب موريس مصر تعلن رفع أسعار منتجاتها من السجائر ولفائف التبغ المسخن

موضوعات متعلقة

أخبار التعليم.. هل تغير موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ؟.. صدى البلد يحسم الجدل .. كليات تنتظر طلاب الدبلومات الفنية.. أبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل.. تعليمات هامة لتسجيل رغبات تنسيق 2023

تحرك عاجل من «الأعلى للجامعات» للمشاركة في وضع خطط تطوير الريف المصري

27 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات 2023 بـ تنسيق الجامعات

أخبار التعليم|لحماية الطلاب من عمليات النصب.. ننشر قوائم المؤسسات التعليمية المُعتمدة داخل مصر.. تفاصيل ضوابط وشروط امتحان القدرات لكليات فنون جميلة وتطبيقية

مركز التوظيف بجامعة عين شمس يستضيف ورشة لتعريف الطلاب علي الذكاء الاصطناعي

يوم من الإبداع" مهرجان مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام بنوعيه عين شمس

ختام فعاليات البرنامج التدريبي المكثف لتأهيل الطلاب للمشروع الوطني للقراءة

" يوم من الإبداع" مهرجان مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام بنوعيه عين شمس

ترشيحاتنا

التجّار مزوّدين أسعار السجاير | طلب عاجل من شعبة الدخان للحكومة

شاهد.. البحرية الروسية تدمر لغما أوكرانيا خطيرا في البحر الأسود

صخور كبيرة تتحرك بمفردها في وادي الموت بأمريكا.. ما القصة؟

عار على أمريكا.. سخرية واسعة من بايدن بعد تصرف صادم

26 يوليو..الحكم في معارضة إسلام جابر على حبسه لاتهامه بسرقة عقد زواج عرفي

إمام عاشور ليس الأول| 10 صفقات خطفها الأهلي من الزمالك خلال الألفية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

بخسارة وزن ملحوظة.. هنا شيحة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بيبكي.. فيديو مؤثر يوثق اللحظات الأخيرة لـ حوت قبل نفوقه في البرازيل

فيديو

درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

فرحان هو وعيلته.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد انتقاله للأهلي

تحرك جديد يضرب الذهب وتراجع الدولار | مفاجأة بالاسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ