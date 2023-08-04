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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن .. حقيقة محاولة شيرين عبد الوهاب إنهاء حياتها وأنغام ومدحت صالح يتألقان في حفلات الخميس

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها حقيقة محاولة شيرين عبد الوهاب إنهاء حياتها وأنغام ومدحت صالح يتألقان في حفلات الخميس. 

 

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يحسم الجدل حول محاولتها إنهاء حياتها | خاص

علق الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، على شائعات محاولة الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنهاء حياتها باستخدام مواد مخدرة. 

 

أنغام في جدة .. هاشتاج يتصدر تويتر بعد حفل الليلة | صور

تصدر هاشتاج أنغام في جدة قائمة تريند منصة تويتر منذ قليل، بعد انتهاء حفلها في المملكة العربية السعودية الذي لاقى نجاحا كبيرا من قبل الجمهور الحاضر للحدث، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

أنغام تفرض سيطرتها على "تقويم جدة" بليلة طربية استثنائية كاملة العدد | صور

أحيت صوت مصر حفلا غنائيا بمدينة جدة السعودية وصف بأنه "ليلة استثنائية فرضت فيها أنغام سيطرتها على جمهور تقويم جدة" ومؤكدة على ريادة مصر للفن ممتدة ومستمرة لسلطنة وامتاع عشاق الطرب الأصيل من مختلف الجنسيات العربية.

 

سهرة غنائية مميزة .. مدحت صالح وريهام عبد الحكيم يتغزلان في مهرجان العلمين

تغزل كل من الفنان مدحت صالح وزميلته المطربة ريهام عبد الحكيم في مدينة العلمين، التي تشهد حاليا أكبر مهرجان غنائي ترفيهي في الشرق الأوسط. 

 

اليوم .. حفل محمد منير وحميد الشاعري في مهرجان العلمين الجديدة

يشارك الفنان حميد الشاعري مع الكينج  محمد منير في إحياء حفل اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ضمن سلسلة من الاحتفالات الضخمة خلال الفترة الحالية. 

 

ليزو تنفي اتهامات التحرش الجنسي براقصين سابقين| تفاصيل جديدة

نفت الرابر الأمريكية ليزو الاتهامات الموجهة إليها بالتحرش الجنسي بعدد من الراقصين السابقين في فرقتها، وذلك في دعوى قضائية جديدة. 

شيرين الدكتور محمد عبد الله المطربة ريهام عبد الحكيم المهن الموسيقية الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنان حميد الشاعري العلمين الجديدة

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