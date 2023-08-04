نشرة الفن .. حقيقة محاولة شيرين عبد الوهاب إنهاء حياتها وأنغام ومدحت صالح يتألقان في حفلات الخميس

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها حقيقة محاولة شيرين عبد الوهاب إنهاء حياتها وأنغام ومدحت صالح يتألقان في حفلات الخميس.

علق الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، على شائعات محاولة الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنهاء حياتها باستخدام مواد مخدرة.

تصدر هاشتاج أنغام في جدة قائمة تريند منصة تويتر منذ قليل، بعد انتهاء حفلها في المملكة العربية السعودية الذي لاقى نجاحا كبيرا من قبل الجمهور الحاضر للحدث، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أحيت صوت مصر حفلا غنائيا بمدينة جدة السعودية وصف بأنه "ليلة استثنائية فرضت فيها أنغام سيطرتها على جمهور تقويم جدة" ومؤكدة على ريادة مصر للفن ممتدة ومستمرة لسلطنة وامتاع عشاق الطرب الأصيل من مختلف الجنسيات العربية.

تغزل كل من الفنان مدحت صالح وزميلته المطربة ريهام عبد الحكيم في مدينة العلمين، التي تشهد حاليا أكبر مهرجان غنائي ترفيهي في الشرق الأوسط.

يشارك الفنان حميد الشاعري مع الكينج محمد منير في إحياء حفل اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ضمن سلسلة من الاحتفالات الضخمة خلال الفترة الحالية.

نفت الرابر الأمريكية ليزو الاتهامات الموجهة إليها بالتحرش الجنسي بعدد من الراقصين السابقين في فرقتها، وذلك في دعوى قضائية جديدة.