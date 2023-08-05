الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل.. و"المصري" يهاجم لجنة الحكام| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



عادل الغضبان: محافظة بورسعيد تضم 4 مناطق صناعية باستثمارات 6 مليارات جنيه

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، إن المحافظة تضم 4 مناطق صناعية بحجم استثمارات يتجاوز 6 مليار جنيه.



الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد خلال الساعات القادمة، ارتفاعا مؤقتا وطفيفا في درجات الحرارة، بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية؛ لتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة بين 37 و38 درجة مئوية، مشيرا إلى أن الطقس سيعود إلى معدلاته الطبيعة، بداية من يوم الإثنين المقبل.



أحمد عمر هاشم: من يهاجم الأزهر عدو أو جاهل.. والشعراوي كان صديقي

قال الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه كانت تربطه صداقة شديدة مع الشيخ الشعراوي، موضحا أن من يهاجم الشيخ الشعراوي؛ أقول له إن الشعراوي جاء بنتائج وثمرات لم يستخرجها أحد من قبله.



المدرسين كلهم يشهدولي بالتفوق.. القصة الكاملة لـ طالبة الـ4.5 في المائة

كشفت الطالبة ميار حمادة، القصة الكاملة وحصولها على 4.5% فى الثانوية العامة 2023، قائلة: إنها كانت تدرس طوال فترة الثانوية العامة، مشيرة إلى أنه خلال فترة المراجعة كانت تدرس كثيرا لأكثر من مرة.



الباز لوزير التعليم: استبعاد أصحاب الوزن الزائد من مسابقة المعلمين حكم بالإعدام

قال الإعلامي محمد الباز، إن تمتع موظفي الدولة، بلياقة بدنية وحيوية، أمر كلنا نتمناه، لكن ليس كل الوظائف تتطلب أن تتوفر فيها هذه الشروط بنسبة 100%.



ما العلاقة؟.. مصطفى بكري يفتح النار بشأن أزمة استبعاد المعلمين بسب الحمل والوزن الزائد

كشف النائب مصطفي بكري، تفاصيل أزمة المعلمين بسب الحمل والوزن الزائد، قائلا: إن هناك كثيرون سعدوا بمبادرة تعيين 30 ألف معلم على مراحل محددة، وكان الظن أن المسائل التي ستكون متعلقة بالاختيار، متعلقة بالكفاءة والقدرة على أداء هذه الرسالة، ولكن الكثيرون تفاجئوا بأمر تلك المسألة المتعلقة بـ"الحمل والوزن الزائد".



خلعت رداء الحيادية والعدالة.. المصري يهاجم لجنة الحكام

فتح رجب عبدالقادر، نائب رئيس النادي المصري، النار على لجنة الحكام، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة المصري والأهلي بدور الثمانية لبطولة كأس مصر، قائلا إن لجنة الحكام تجرأت وخلعت رداء الحيادية والعدالة وهي تدير مباراتنا أمام الأهلي في الكأس، مضيفا أن "منظومة الفار شاركت في الأخطاء التحكيمية.



بالذكاء الاصطناعي.. تحليل شخصية لميس الحديدي على الهواء بنبرة صوتها

تنافست ثلاث شركات، لتقديم حلول لمشاكل واقعية قد تواجه المواطنين منها ما يوفر آلية ادخار مناسبة للمواطنين، ومنها ما يهتم بتكنولوجيا تقوم على تحليل الشخصيات من نبرة الصوت ومنصة أخرى للرعاية الصحية.



الأرصاد تفجر مفاجأة مدوية عن طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه على مدار شهر أغسطس تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي في معظم الأيام.



محافظ بيروت: الأضرار الناجمة عن "انفجار المرفأ" أشبه بإلقاء قنبلة نووية

قال مروان عبود، محافظ بيروت، إن الأضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت كانت أشبه بإلقاء قنبلة نووية على لبنان، موضحًا أن حجم الدمار امتد إلى 25 كيلومترا، وإزالة آثاره استغرقت عامًا، إذ دمر الانفجار كل شيء فيه.



الزراعة تؤكد: مصر خالية من مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تكثف جهودها لتحصين رؤوس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، لمواجهة هذا المرض للحفاظ على الثروة الحيوانية.