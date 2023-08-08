أخبار مصر على مدار 24ساعة.. من هم البهرة الذي كرم السيسي سلطانهم

أخبار مصر .. حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكريم سلطان طائفة البهرة بالهند، مفضل سيف الدين، ومنحه وشاح النيل تقديرًا لجهوده المتواصلة في مصر... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الرئيس السيسي يمنح سلطان البهرة وشاح النيل تقديرا لجهوده في مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه أنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسيد مفضل محمد، ممثل السلطان بالقاهرة.

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكريم سلطان طائفة البهرة بالهند، مفضل سيف الدين، ومنحه وشاح النيل تقديرًا لجهوده المتواصلة في مصر.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بعد انتقاله إلى أهلي جدة.. البرازيلي فيرمينو على رحلة خاصة لمصر للطيران|شاهد

سيرت مصر للطيران، رحلة خاصة مباشرة من مطار ساليزبورج بالنمسا إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية لنقل بعثة فريق أهلي جدة السعودي لكرة القدم عقب ختام معسكر تحضيري استعدادا للموسم الجديد.

الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم السيدة العذراء 15 يوما

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الاثنين، صوم السيدة العذراء مريم والذي يستمر لمدة 15 يومًا.

في عهد السيسي| السياحة تحقق أرقاما تاريخية لأول مرة

شهدت السياحة المصرية توافد وزيارات تاريخية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على المقاصد السياحية المختلفة خلال النصف الأول من 2023 ، لتقفز مؤشرات النمو السياحي الي أكثر من 7 ملايين سائح وهو الرقم الذى يحقق لأول مرة في تاريخ سياحة مصر.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

أول تعليق رسمي على بيع أصول وممتلكات لـ الأوقاف بمليارات الدولارات

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم بيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات بدعوى تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق مبنى وزارة الأوقاف.

متلازمة بهجت.. كل ما تريد معرفته عن المرض وأعراضه وطرق علاجه

نشرت هيئة الرعاية الصحية ، منشوراً تعريفياً عن متلازمة بهجت هو مرض نادر يسبب التهاب الأوعية الدموية في كل الجسم.

في عهد الرئيس السيسي | 10 اكتشافات أثرية أبهرت العالم

الأرض المصرية لاتنضب من الكشف عن آسرار كنوزها الآثرية و التاريخية ، حيث شهدت السنوات الماضية عدة إكتشافات آثرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أبهرت العالم لتكون حديث السائحين و الاعلام المحلي والدولي ومحبي الثقافة والحضارة المصرية.

وزير أردني لـ"صدى البلد": العامل المصري مؤدب.. وكان هناك مشكلة قديمة وانتهت

قال فيصل الشبول وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة الأردنية أن العلاقات المصرية الأردنية قوية جدا رغم الظروف التي تمر بها المنطقة والأزمات العالمية وانعكاساتها

بالفيديو.. كيفية استخراج اشتراكات الركوب فى القطار الكهربائي الخفيف

نشرت وزارة النقل فيديو يوضح كيفية استخراج اشتراكات الركوب فى القطار الكهربائي الخفيف، بالتزامن مع زيادة التردد على العاصمة الإدارية الجديدة بعد نقل الموظفين إلى الحى الحكومى مع نقل مقرات الوزارات

وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي لبحث التعاون العسكري المشترك

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بـ "ميلوش فوتشيفيتش" نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بجمهورية صربيا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة عقب زيارة رسمية للأردن

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الي مطار القاهرة الدولي عقب زيارته للملكة الأردنية الهاشمية في زيارة رسمية استغرقت يومين رافقه فيها وزراء الكهرباء والبترول والتعاون الدولي والتخطيط والتجارة والصناعة والنقل .

أمطار رعدية على 5 مناطق.. بيان مهم من الأرصاد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

إنجازات السيسي| مصر توفر 3 مليارات متر مكعب من تحلية مياه البحر

تحلية مياه البحر.. شهد عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة في جميع المجالات خاصة مشروعات الموارد المائية التي أولاها اهتماما كبيرًا ليستطيع أن يعبر الأزمة المائية الموجودة نتيجة الزيادة السكانية وثبات حصة مصر من المياه.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

كهرباء مصر تحصل على قرض كبير لمواجهة أزمة انقطاع التيار

أكد مصدر مطلع أن الشركة القابضة لـ كهرباء مصر اقترضت مبلغ 10 مليارات جنيه من بنك الكويت الوطني-مصر؛ بهدف القيام بعمليات صيانة لـ محطات الكهرباء، بحسب شخصين مطلعين تحدثا إلى "اقتصاد الشرق بلومبرج".

إنجازات الرئيس| أكبر محطة معالجة للمياه على مستوى العالم تدخل موسوعة جينيس

شهد عصر الرئيس السيسي طفرة في جميع المجالات خاصة مشروعات الموارد المائية والري فأولاها اهتماما كبيرا وجعلها على رأس مشروعات التنمية ليحقق التوازن ويخرج من أزمة المياه الموجودة بسبب الزيادة السكانية وثبات حصة مصر من المياه.

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تعرف على الشروط الكاملة للإنضمام للكلية البحرية

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا "محاربين" عن الشروط المطلوبة من أجل الانضمام إلى الكلية البحرية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة وأزمة لأهم أطعمة المصريين.. ما السبب؟

ارتفعت درجات الحرارة خلال شهر يوليو الماضي بشكل عير مسبوق، واستمر هذا الارتفاع في شهر أغسطس الجاري، كما أثر على أهم أطعمة المصريين وهو "الطماطم" التي ارتفعت أسعارها بسبب التلف الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.

انكسار الطاقة الشمسية.. مفاجأة غير متوقعة عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس بداية من اليوم وخلال الأيام القليلة القادمة، حيث قال إن شهر مسرى "هو الشهر الـ 12 في الأشهر القبطية" يبدأ بانكسار كبير في درجة الحرارة وطاقتها الشمسية اليوم الاثنين 7 / 8 / 2023 على أجزاء كبيرة من الوجه البحري والدلتا ثم يشمل الانكسار معظم الجمهورية بداية من غداً الثلاثاء.