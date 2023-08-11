نشرة الفن.. كارول سماحة وبهاء سلطان يشعلان العلمين وحقيقة تعمد تخريب حفل ترافيس سكوت

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها تغطية حفل كارول سماحة وبهاء سلطان في العلمين، وحقيقة إصابة العشرات في حفل ترافيس سكوت في روما، وموعد طرح فيلم باربي في مصر.

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت فيديو غريب لها بصحبة زوجها أحمد العوضي في الساحل الشمالي عبر انستجرام.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفنانة كارول سماحة أثناء تقديم أغنيتها “وحشاني الدنيا في بلدي”، التي أهدتها إلى مصر وختمت بها فقرتها، وذلك في حفلها ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وقبل صعود بهاء سلطان على المسرح.

صعد الفنان بهاء سلطان منذ قليل على المسرح لإحياء حفله ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بعد انتهاء الفنانة كارول سماحة من فقرتها الغنائية.

أعلنت عدد من السينمات المصرية موعد طرح فيلم باربي بعد تأجيل حوالي شهر، عن موعده الأصلي بسبب أزمات تتعلق بمحتواه، وسط شائعات عن منع عرضه.

جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن إصابة حوالي 60 شخصا نتيجة حضور حفل ترافيس سكوت في مسرح الكولوسيوم الإيطالي، عقب إلغاء حفله في مصر.

يستعد الفنان هاني عادل لإحياء أجدد حفلاته الغنائية في الإسكندرية بعد غياب طويل عن عروس البحر، وذلك في تمام الثامنة مساء غد السبت.

تقام اليوم الجمعة حفل توقيع وندوة للفنان الدكتور سامي عبد الحليم في تمام الساعة ٢ مساء، على هامش فعاليا القومي للمسرح المصري.