نشرة الفن.. كارول سماحة وبهاء سلطان يشعلان العلمين وحقيقة تعمد تخريب حفل ترافيس سكوت

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها تغطية حفل كارول سماحة وبهاء سلطان في العلمين، وحقيقة إصابة العشرات في حفل ترافيس سكوت في روما، وموعد طرح فيلم باربي في مصر.
ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بعد فيديو نفخ الشفايف
أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت فيديو غريب لها بصحبة زوجها أحمد العوضي في الساحل الشمالي عبر انستجرام.
وحشاني الدنيا في بلدي .. الجمهور يتفاعل مع كارول سماحة خلال حفلها بالعلمين
تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفنانة كارول سماحة أثناء تقديم أغنيتها “وحشاني الدنيا في بلدي”، التي أهدتها إلى مصر وختمت بها فقرتها، وذلك في حفلها ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وقبل صعود بهاء سلطان على المسرح.
تعالى أدلعك.. بهاء سلطان يشعل حفله في مهرجان العلمين الجديدة
صعد الفنان بهاء سلطان منذ قليل على المسرح لإحياء حفله ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بعد انتهاء الفنانة كارول سماحة من فقرتها الغنائية.
بعد الإعلان عن طرحه .. مواعيد وأماكن عرض فيلم باربي في مصر
أعلنت عدد من السينمات المصرية موعد طرح فيلم باربي بعد تأجيل حوالي شهر، عن موعده الأصلي بسبب أزمات تتعلق بمحتواه، وسط شائعات عن منع عرضه.
رذاذ الفلفل! .. هل تعمد شخص تخريب حفل ترافيس سكوت في إيطاليا؟
جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن إصابة حوالي 60 شخصا نتيجة حضور حفل ترافيس سكوت في مسرح الكولوسيوم الإيطالي، عقب إلغاء حفله في مصر.
الرجل الرمادي .. تفاصيل حفل هاني عادل في مهرجان الصيف بالإسكندرية
يستعد الفنان هاني عادل لإحياء أجدد حفلاته الغنائية في الإسكندرية بعد غياب طويل عن عروس البحر، وذلك في تمام الثامنة مساء غد السبت.
ندوة للفنان سامي عبد الحليم بالقومي للمسرح المصري
تقام اليوم الجمعة حفل توقيع وندوة للفنان الدكتور سامي عبد الحليم في تمام الساعة ٢ مساء، على هامش فعاليا القومي للمسرح المصري.