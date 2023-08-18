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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تحذير لمستخدمي واتساب خطأ بسيط قد يؤدي لـ حظرك.. أجهزة GALAXY تفقد دعم سامسونج للأبد

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

ميزة جديدة من واتساب هتقلب الموازين.. صور بدقة HD

حصل تطبيق واتساب WhatsApp، على ترقية تسمح لمستخدميه بمشاركة صور عالية الجودة والدقة، وفقا لإعلان شاركه الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زكربيرج، عبر قناة البث الخاصة به على إنستجرام وعبر منشور على موقع فيسبوك.

 

تدوم إلى 48 ساعة.. سماعة لاسلكية لمحدودي الدخل تغزو الأسواق

اكتسحت الأسواق العالمية سماعة لاسلكية جديدة تعمل مع الأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد، تقدم مميزات كثيرة لمنافسة سماعات سامسونج الذكية وإيربودز من آبل، مما يجعلها خيارا مناسبا لأولئك الذين يبجثون عن سماعة أذن لاسلكية بأداء مميز وسعر مناسب.

 

تحذير عاجل لجميع مستخدمي WhatsApp.. خطأ بسيط يتسبب في حظرك

تم تحذير جميع مستخدمي تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp، من احتمال حظرهم لتثبيت أحد تطبيقات المراسلة المقلدة الثلاثة التي حذرت الشركة من استخدامهم.

 

قريبا.. سامسونج تستعد لإطلاق تابلت مطوي الأول من نوعه

 

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن خطتها القادمة لإطلاق جهازا لوحيا قابلا للطي في السوق العالمي قريبا.

 

شاومي تفتخر بمبيعات قياسية لـMix Fold 3 و Redmi K60 Ultra

أصدرت شركة شاومي Xiaomi، هاتفها القابل للطي الجديد Mix Fold 3 في 14 أغسطس، تلاه الهاتف الرائد Redmi K60 Ultra في اليوم التالي، وتم طرحهما في عملية البيع الأولى يوم أمس، وأعلنت الشركة الصينية أنها حققت نجاحا هائلا من مبيعات كلا الهاتفين.

 

أجهزة GALAXY لن تتلقى تحديثات سامسونج نهائيا.. شوف تليفونك بينها

تتبع شركة سامسونج Samsung، سياسة محددة لتوفير تحديثات البرامج الخاصة بها، وتحدد هذه السياسة المدة التي تتلقى خلالها أجهزة Galaxy التحديثات فيها، لذا تصل بعد هواتف الشركة إلى نهايتها في الميعاد المحدد لها، ولن تتلقى هذه الأجهزة بعد ذلك أي تحديثات برامج جديدة من الشركة.

 

بـ رامات ضخمة ومعالج قوى.. 5 موبايلات جديدة بإمكانيات الفلاجشيب وسعر منافس

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بإمكانات شبة رائدة، بسعر مناسب لا يكلفك الآلاف الجنيهات، لحسن الحظ أطلقت بعض الشركات المصنعة للهواتف الذكية أحدث إصداراتها من الأجهزة ضمن الفئة فوق المتوسطة والتي تقدم بعض إمكانات الفلاجشيب ولكن بسعر أرخص، لذا سنوضح لك فيما يلي بعض الأجهزة الرائعة التي تقدم ميزات متميزة والتي تتضمن أفضل وأحدث الهواتف الذكية متوسطة الفئة في السوق.

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