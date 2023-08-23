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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الاوراق المطلوبه للتقديم لوظائف شركة الكهرباء 2023

اعلان الشركة المصرية
اعلان الشركة المصرية لنقل الكهرباء

يبحث عدد كبر جدا من المواطنيين، عن اعلان الشركة المصرية لنقل الكهرباء بحاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بعدد من المناطق التابعة لها ، وبحسب الإعلان رقم 5  لسنة 2023 للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، فهناك  16 وظيفة شاغرة بها، وتُقدم الطلبات شخصيًا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية لاختبار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بديوان عام الشركة .
 

وظائف شركة الكهرباء 2023

 

شروط التسجيل في وظائف شركة الكهرباء

  1. في حالة التقدم لشغل وظيفة فني كهربائي فيجب ان يكون حاصل بالفعل على دبلوم صنايع نظام ثلاث وخمس سنوات. 
  2. ويجب ان يكون من حديث التخرج والعمر لا يكون أكثر من 30 عام.
  3. يجب أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة على الأقل وتكون معتمده من الجامعات. 
  4. أن يكون من حديثي التخرج بتقدير لا يقل عن جيد. 
  5. ان يكون مسجل في نقابة المهندسين. 
  6. أن يكون عمر المتقدم لا يتخطى 32 عام.

 

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الاوراق المطلوبه للتقديم لوظائف شركة الكهرباء

 

  1. صوره المؤهل الدراسي صورة شهادة البكالوريوس وتكون جميعها معتمدة موضح بها التقدير العام البطاقة الرقم القومي وتكون سارية المفعول. 
  2. شهادات الخبرة والدورات التدريبية الحاصل عليها المتقدم إن وجدت. 
  3. استمارة التقديم لوظائف شركة الكهرباء والطاقة ويمنع جميع البيانات. 

الشروط الواجب توافرها لوظائف شركة الكهرباء

  1. - قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل بالدرجة الأدنى للوظيفة مباشرة.
  2. - اجتياز البرامج التدريبية التي تنتجها الشركة.
  3. - توفر القدرة علي القيادة والتوجيه.
  4. - الموافقة من هيئة الأمن القومي على الترشح.
  5. - حصول المتقدم على مؤهل عالي مناسب.
  6. - قضاء مدة خبرة في مجال العمل لا تقل عن 15 سنة للتعيين.

المستندات المطلوبة لوظائف شركة الكهرباء

  1. - صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل العلمي والمؤهلات الأعلى إن وجدت.
  2. - إن كان المتقدم من خارج قطاع الكهرباء فيشترط تقديم نتيجة تحليل المخدرات التي تثبت عدم التعاطي من إحدى الجهات المعتمدة طبقًا للقانون 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.
  3. - إذا كان من العاملين بقطاع الكهرباء يشترط موافقة جهة العمل على النقل.
  4. - 4 صور شخصية حديثة للمتقدم الغير العامل بمجال الأمن بجانب إدراج صحيفة الحالة الجنائية.
  5. - صورة البطاقة الشخصية.
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