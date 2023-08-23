الاوراق المطلوبه للتقديم لوظائف شركة الكهرباء 2023

يبحث عدد كبر جدا من المواطنيين، عن اعلان الشركة المصرية لنقل الكهرباء بحاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بعدد من المناطق التابعة لها ، وبحسب الإعلان رقم 5 لسنة 2023 للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، فهناك 16 وظيفة شاغرة بها، وتُقدم الطلبات شخصيًا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية لاختبار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بديوان عام الشركة .
وظائف شركة الكهرباء 2023
شروط التسجيل في وظائف شركة الكهرباء
- في حالة التقدم لشغل وظيفة فني كهربائي فيجب ان يكون حاصل بالفعل على دبلوم صنايع نظام ثلاث وخمس سنوات.
- ويجب ان يكون من حديث التخرج والعمر لا يكون أكثر من 30 عام.
- يجب أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة على الأقل وتكون معتمده من الجامعات.
- أن يكون من حديثي التخرج بتقدير لا يقل عن جيد.
- ان يكون مسجل في نقابة المهندسين.
- أن يكون عمر المتقدم لا يتخطى 32 عام.
الاوراق المطلوبه للتقديم لوظائف شركة الكهرباء
- صوره المؤهل الدراسي صورة شهادة البكالوريوس وتكون جميعها معتمدة موضح بها التقدير العام البطاقة الرقم القومي وتكون سارية المفعول.
- شهادات الخبرة والدورات التدريبية الحاصل عليها المتقدم إن وجدت.
- استمارة التقديم لوظائف شركة الكهرباء والطاقة ويمنع جميع البيانات.
الشروط الواجب توافرها لوظائف شركة الكهرباء
- - قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل بالدرجة الأدنى للوظيفة مباشرة.
- - اجتياز البرامج التدريبية التي تنتجها الشركة.
- - توفر القدرة علي القيادة والتوجيه.
- - الموافقة من هيئة الأمن القومي على الترشح.
- - حصول المتقدم على مؤهل عالي مناسب.
- - قضاء مدة خبرة في مجال العمل لا تقل عن 15 سنة للتعيين.
المستندات المطلوبة لوظائف شركة الكهرباء
- - صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل العلمي والمؤهلات الأعلى إن وجدت.
- - إن كان المتقدم من خارج قطاع الكهرباء فيشترط تقديم نتيجة تحليل المخدرات التي تثبت عدم التعاطي من إحدى الجهات المعتمدة طبقًا للقانون 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.
- - إذا كان من العاملين بقطاع الكهرباء يشترط موافقة جهة العمل على النقل.
- - 4 صور شخصية حديثة للمتقدم الغير العامل بمجال الأمن بجانب إدراج صحيفة الحالة الجنائية.
- - صورة البطاقة الشخصية.