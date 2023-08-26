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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يتيح إرسال فيديوهات بجودة HD.. تطبيقات بـ فلوس متاحة مجانا على أندرويد وآيفون

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

مش الصور بس.. واتساب يتيح إرسال فيديوهات بجودة HD

أعلن تطبيق واتساب WhatsApp، خلال الأسبوع الماضي، أنه أضاف دعما للصور عالية الدقة بجودة HD، مما يتيح لمستخدميه خيارا جديدا للحفاظ على الدقة العالية للصور التي يريدون مشاركتها مع الأصدقاء والعائلة، وفي الوقت نفسه، قالت خدمة المراسلة إن دعم مقاطع الفيديو عالية الدقة ستصل إلى التطبيق قريبا.

 

اغتنم الفرصة.. تطبيقات بـ فلوس متاحة "مجانا" على أندرويد وآيفون

يعتمد الكثير منها على نوع تطبيقات معين يقوم بتثبيتها على هاتفه الذكي، ومع وجود آلاف التطبيقات للاختيار من بينها في متجري جوجل بلاي Google Play و آب ستور App Store من آبل Apple، قد لا تكون أمامك فرصة لمعرفة التطبيق المناسب لك قبل تنزيله، ولهذا السبب من خلال مقالنا التالي سنمنحك فرصة لاكتشاف التطبيقات المتاحة مجانا حاليا على متاجر التطبيقات لاختيار المناسب دون الحاجة للبحث في آلاف البرامج المدفوعة.

بـ7600 جنيه.. فيفو تكشف عن تابلت أندرويد ينافس iPad

كشفت شركة فيفو Vivo، جهاز لوحي جديد يعمل بنظام التشغيل أندرويد أطلقت عليه اسم Vivo Pad Air، والذي يأتي ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية، حيث تقدم قيمة حقيقية من الأداء والإعدادات مقابل سعر مقبول.

 

الحق اشتريه.. عرض مغري على أقوى هواتف انفينكس لمحدودي الدخل

تقدّم مواقع التجارة الإلكترونية عروضا مغرية بأسعار تنافسية على الهواتف الذكية، وبيعها مقابل أقل من تكلفتها كي يحصل العملاء على فرصة لشراء الهاتف الذي يرغبون في شرائه مقابل خصم كبير.

 

بإمكانيات جبارة.. 8 هواتف ذكية جديدة في الطريق إليك انتظرها

قامت العديد من العلامات التجارية لتصنيع الهواتف الذكية، بتأكيد موعد إطلاق أحدث إصداراتها، لّا من المؤكد أت تصل إلى الأسواق العالمية 8 هواتف جديدة بمواصفات ومميزات جبارة، خلال الأيام المتبقية من شهر أغسطس الجاري، سنستعرضها لك فيا يلي.

 

عرض مش هيتكرر.. خصم 30% على جوال سامسونج Galaxy A54

تقدم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على الهواتف الذكية، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مخفضة كي تمنح عملاءها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل خلال فترة الصيف.

4 ميزات مخفية في عملاق سامسونج Galaxy Z Fold 5

يعمل Galaxy Z Fold 5، أحدث هاتف ذكي قابل للطي من سامسونج، بواجهة المستخدم One UI 5 التابعة للشركة، المستندة على نظام التشغيل أندرويد من جوجل، ولكن سامسونج قامت بدمج بعض الميزات المصممة خصيصا لهاتفها القابل للطي سنستعرضها لك في هذه المقالة.

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