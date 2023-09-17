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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. محمد فراج يتراجع عن مهاجمة الجمهور وحورية فرغلي نادمة بسبب الحجاب

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة، أبرزها محمد فراج يتراجع عن مهاجمة الجمهور بسبب داليا شوقي، وحورية فرغلي تكشف ندمها على الحجاب.

 

محمد فراج عن انتقاد تصريحاته بشأن داليا شوقي: غلطة مونتاج

علق الفنان محمد فراج على الجدل المثار حول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعد انتشار فيديو من لقاء تليفزيوني له يصف المنتقدين لأسرته وخاصة شقيقة زوجته داليا شوقي بأنهم “قابضين”. 

 

وزنه 175 كيلو.. حورية فرغلي تستعيد ذكرياتها مع خطيبها الراحل| فيديو

استعادت الفنانة حورية فرغلي ذكرياتها، مع خطيبها الراحل، الذي ارتبطت به بشكل كبير، فرغم مرور 21 عامًا على وفاته إلا أنها لم تستطع أن تمحِ هذا الحب، وأن ترتبط برجل غيره، حيث أشارت إلى أن الأخير كان يعاني من بعض الظروف الصحية، لكن رغم مرضه إلا أنها كانت تراه أجمل الرجال في عيونها.

 

أزمة جديدة.. تغريم شيرين عبد الوهاب 3 ملايين جنيه لصالح روتانا

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول استئناف الفنانة شيرين سيد محمد عبد الوهاب الشهيرة بـ "شيرين عبد الوهاب" فى تعديل الحكم المستأنف والزامها بدفع ثلاثة ملايين جنيه عن نفسها لصالح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بدلا من 5 ملايين جنيها لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية مع الشركة فى القضية الشهيرة إعلاميا ب " قضية شيرين ورتانا".

 

حورية فرغلي: اندفنت بمقابر العياط حبا في الموت.. وغلطتي عدم ارتداء الحجاب

روت الفنانة حورية فرغلي تفاصيل دفنها، في مسلسل ساحرة الجنوب، ورفضها الاستعانة بدوبليرة، مشيرة إلى أنها أصرت على تأدية الدور بنفسها، حيث أكدت أنها لا تخشى الموت، وتعشق المقابر، ودفنت في مقبرة بالعياط في الساعة الثالثة فجرُا، ولم تشعر برهبة الموت، بل فوجئت بأن الترب تشبه ثلاجات الموتى.

 

عروض فنية وباليه في مئوية سيد درويش بأوبرا الإسكندرية

بمناسبة مئوية الموسيقار سيد درويش رسمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مشهدا ابداعيا مبتكرا فى احتفال طلاب مركز تنمية المواهب باوبرا الاسكندرية فصلى الكورال تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني والباليه تدريب وتصميم وإخراج الدكتور عصام عزت.

 

النسخة الرابعة من JOY AWARDS وعالم باربي.. تفاصيل فعاليات موسم الرياض 2023

أعلن المستشار تركي آل الشيخ إطلاق فعاليات موسم الرياض لعام 2023، بأحدث التقنيات العالمية، وبأحداث فنية ورياضية وثقافية مبهرة. 

 

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