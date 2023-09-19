حدث ليلا| زلزال بقوة 2.3 ريختر يضرب جزيرة كريت.. بن زايد: العلاقات الإماراتية المصرية تاريخية وراسخة.. نهال طايل تجري عملية جراحية.. تصريحات صادمة من مدرب الزمالك عن اللاعبين

لطالما يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الثلاثاء، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في أبوظبي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

قال الناقد الرياضي جمال الزهيري، معلقا علي مباراة السوبر الافريقي بين الأهلي وإتحاد العاصمة، إن الحكم الجابوني كان متوترا في المباراة، والشوط الأول كان سجالا بين الفريقين حتى أحرز الفريق الجزائري هدف الفوز، ليتراجع الفريق الجزائري ويربك حسابات مارسيل كولر.

أفاد المهندس عادل رشدي، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بأن منتجات حلاوة المولد والمستلزمات المدرسية متاحة في مراكز الشركة بتخفيضات تصل إلى 25%.

ذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكري ترأس، الاثنين، الاجتماع الوزاري التشاوري العربي نيابة عن وزير خارجية المملكة المغربية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول : أبنائي صغار، وأريد أن أشجعهم على أداء الصلاة، ليقوموا بإمامتنا في الصلاة بعد ذلك؛ فنرجوا منكم إفادتنا في هذا الأمر.

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إلى نيويورك حيث سيلقي كلمة أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، على أن يجري محادثات مع نظيره الأمريكي، جو بايدن. وقال زيلينسكي عبر منصة "إكس"، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية،: "لقد وصلت مع، أولينا زيلينسكا، إلى الولايات المتحدة؛ للمشاركة في الجمعية العامة

انتقد الإعلامي هاني حتحوت، اختصار أسامي الأندية في مباريات الدوري الممتاز للغة الإنجليزية، مشيرًا إلى أن الشكل العام غير ملائم على الإطلاق. قال هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" بدأ الدوري المصري الممتاز بمواجهة وحيدة جمعت البنك الأهلي وطلائع الجيش، عبد الحميد بسيوني نجح

قال شهود إن الجيش السوداني اشتبك مع ميليشيات قبلية في بورتسودان، في أول قتال في المدينة الساحلية الاستراتيجية منذ أكثر من خمسة أشهر من الحرب.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الاقتحامات المتكررة للأقصى اعتداء آثم على واحد من أقدس مقدسات المسلمين جميعا

كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة السجائر، آخر تطورات أزمة السلعة السجائر في السوق المحلي، وتفاصيل أزمة السوق السوداء للسجائر، قائلا : انا محروق من اللي بيحصل في هذه الصناعة والتي تتعرض لسوق سوداء .

أجرى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق نادي الزمالك، حوارًا مطولا مع صحيفة ماركا الإسبانية، كشف فيه العديد من الحقائق حول تدريبات لاعبي اللاعبين الزمالك. وقال أوسوريو: لقد قفزنا بالفريق من المركز التاسع بالدوري، وحصلنا على المركز الثالث؛ لنتأهل إلى كأس الكونفدرالية . وتحدث أوسوريو عن

شاركت الفنانة راندا البحيري، منشورا مثيرا للجدل، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتبت: "يااااه.. مريم فارس عملتلي بلوك.. الحمد لله يارب". بإطلالة محتشمة.. راندا البحيري تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام يذكر أن الفنانة راندا البحيري، سبق

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن وزير الخارجية سامح شكري عقد لقاءاً مع نظيره الألباني إجلي الحسني

أجرت الإعلامية القديرة نهال طايل مقدمة برنامج “تفاصيل” عبر قناة “صدى البلد”، عملية جراحية ناجحة وستعود إلى الشاشة بعد تماثلها للشفاء.

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لإعلان التفاصيل الكاملة حول موعد زيادة المعاشات وقيمة الزيادة الجديدة للمعاشات خلال الساعات القليلة القادمة تنفيذا لقرار الرئيس السيسي

بحث مصير أسعار الفائدة خلال اليومين القادمين، كشف عن حالة من الترقب الشديد داخل السوق المصرية انتظارا لاجتماع لجنة السياسات النقدية داخل البنك

أصبحت تطبيقات توصيل الطعام جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومع ذلك، عندما نثق بشخص ما كعامل الدليفري لتوصيل طعامنا إلى عتبة بابنا، فإننا نتوقع منه الاهتمام بنظافة الطعام.

قالت البلوجر شيماء يونس، إنها تعرضت للابتزاز الإلكتروني من خلال أحد الأفراد و الذي قام بتركيب صورها على فيديوهات مُفبركة، و لم يتوقف على ذلك بل قام بإرسالها لعائلتها.

أعرب الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبوظبي، واصفا العلاقات الإماراتية - المصرية

لعبت قطر دور الوساطة، حيث سهلت صفقة للافراج عن اموال ايرانية مجمدة وأشرفت على تحويل 6 مليارات دولار من الأموال من كوريا الجنوبية.

أصبح موعد انتهاء تطبيق التوقيت الصيفي أكثر ما يشغل المواطنين هذه الأيام، حيث يشهد شهر سبتمبر الجاري انتهاء فصل الصيف فلكيا وبداية فصل الخريف، والذي معه يتم العودة إلى العمل

سجلت جزيرة كريت منذ قليل هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الثلاثاء، في البحر المتوسط على عمق 10 كيلومترات.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول ما هي الآداب والسنن المستحبة ودعاء الرياح الشديدة والغبار؟ تزامنا مع توقعات بعودة

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، شابًا عاطلاً إلى الجنايات لاتهامه بتهديد فتاة بمحادثات مثيرة ونشر صور خاصة لها بغير رضاها واستمعت النيابة لأقوال المجني عليها. نص أقوال الضحية: س: ما تفصيلات شكواك؟ ج: اللي حصل اني كنت بدأت لعبة اسمها بابجي في تقريباً شهر 6 سنة ٢٠٢٢ و المتهم كان

أعلنت قاعدة تشارلستون العسكرية الأمريكية أن قوات المشاة عثرت على حطام الطائرة المقاتلة "إف-35" وأجزاء منها قبالة طريق إنديانتاون بمقاطعة فلورنس ويتم إغلاق الطرق بمقاطعة ويليامزبرغ. ونقلت قناة ABC15 ، عن المواطنين في المنطقة أنهم سمعوا صوت طائرة تحلق على ارتفاع منخفض، أعقبه ضجيج عال في المنطقة ليلة

نفى مصدر مسؤول من داخل النادي الأهلي، أنباء وقوع مشاجرة بين الثنائي محمد الشناوي، حامي عرين القلعة الحمراء، وإمام عاشور، الوافد الجديد للفريق، بعد مباراة السوبر الإفريقي، والتي خسرها الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري. قوال الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" كل التأكيدات

يواجه الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، أزمة في خط هجوم الفريق، قبل افتتاح مبارياته في الموسم الجديد لبطولة الدوري الممتاز، اليوم الثلاثاء. ويستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز، اليوم، بمواجهة قوية أمام فريق المصري البورسعيدي على استاد الجيش في برج العرب بمحافظة الإسكندرية،