سامح شكري: إثيوبيا تمادت في ملء وتشغيل سد النهضة.. وإعلان من التأمينات بشأن المعاشات.. وأحمد موسى : مفيش كيلو بصل هيتصدّر أول أكتوبر

تناولت برامج التوك شو عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

نوفمبر مع الزيادة الجديدة | إعلان من التأمينات بشأن المعاشات

قال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إنه سيتم زيادة المعاشات بـ 300 جنيه وستكون مستحقة من بداية شهر أكتوبر المقبل ولكن سيتم صرفها في شهر نوفمبر.



سامح شكري: إثيوبيا تمادت في ملء وتشغيل سد النهضة

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تعاني من ندرة مائية، مع تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، الأمر الذي أدى للانخفاض الشديد في نصيب الفرد من المياه، ووجود عجز شديد سنويًا يزيد عن 50% من احتياجاتنا المائية؛ مما يفرض علينا إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لعدة مرات.



افتتاح ميناء العريش البحري بالكامل في 2026.. مسئول يكشف التفاصيل

كشف اللواء بحري أركان حرب خالد علي عرفة، نائب مدير ميناء العريش البحري، تفاصيل تطوير ميناء العريش البحري.



جماعة الإخوان إرهابية |حمدي رزق لـ مرشحي الرئاسة : أكتبوا هذا التعهّد

‏قال الكاتب الصحفي حمدي رزق، إنه منذ الإعلان عن الانتخابات الرئاسية وهناك حالة خفية غريبة تحدث.

حماية الحيوان: هناك أشخاص يقتلون الكلاب بمبيدات حشرية في الشوارع

أكدت حنان دعبس رئيس مؤسسة حماية الحيوان، أنها تلقت فيديوهات كثيرة توضح أن البعض يقوم بقتل الكلاب في الشارع، وأن هذا الأمر غير إنساني.

سامح شكري: مصر حريصة على الانخراط في المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة



أشار السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إلى نجاح مصر في اجتماع "كوب 27" الخاص بمكافحة التغيرات المناخية الذي عُقد في شرم الشيخ.

رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يكشف حقيقة "إلغاء قرار تصدير البصل"



‏قال المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعضو مجلس النواب، انه لن يتم إلغاء تصدير البصل، وأن الحكومة فقط فكرت التفكير السليم وقامت بتأجيل تصدير البصل حتى يوم 1 أكتوبر.



أحمد موسى : مفيش كيلو بصل هيتصدّر أول أكتوبر

علق الإعلامي أحمد موسى، على إعلان وزارة التجارة والصناعة دخول قرار حظر تصدير البصل حيذ التنفيذ من يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 لمدة 3 أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء.

بيشكروا السيسي.. أحمد موسى: محدش من أهالي سيناء كلمني عن ارتفاع أسعار



أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سيقدم اليوم وغدا حلقتين خاصتين من أرض الفيروز سيناء، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

كانت هناك محاولات لاغتياله.. الباز يكشف اللحظات الأخيرة في حياة المستشار معتز خفاجي



نعى الإعلامي محمد الباز، المستشار معتز خفاجي، مؤكدا أنه توفي بشكل طبيعي دون أن يعاني من أي أمراض وسبب الوفاة كانت أزمة قلبية.



وزير الخارجية الروسي: الغرب إمبراطورية أكاذيب ويرفض مبدأ المساواة



قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الغرب كما قال الرئيس بوتين إمبراطورية أكاذيب وروسيا على غرار بلدان كثيرة علمت هذا مباشرة.



بعوض مميت معدل وراثيا.. باحث جيوسياسي يكشف معلومات عن سلاح جيني

أكد الكاتب والخبير الجيوسياسي عمرو عمار، أن هناك حروب الجيل السادس في العالم، لافتا إلى أن هناك شركات تحكم العالم تمول هذه الأبحاث لصالح المستفيدين من هذه الحروب.