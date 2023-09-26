مشروعات بتريليونات الجنيهات.. البنية التحتية المتطورة لمصر حلم حققه الرئيس السيسي

البنية التحتية قبل 10 سنوات كانت تمثل عائقا كبيرا أمام جهود التنمية وجذب الاستثمار في مصر، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا لمشروعات البنية التحتية في السنوات الأخيرة، معتبرا إياها حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي، وهو ما شدد على أهميته في أكثر من لقاء له.

البنية التحتية

إنفاق تريليونات الدولارات

وحققت بالفعل الدولة المصرية إنجازات تاريخية وغير مسبوقة في مجال مشروعات البنية الأساسية حيث ساهمت هذه المشروعات في جعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعززت من دورها الإقليمي والدولي.

ونتيجة هذه الجهود تحسن ترتيب مصر في مؤشر البنية التحتية في تقرير التنافسية العالمي لعام 2019 لتحتل المركز الـ 52 مقارنة بالمركز الـ 56 في تقرير عام 2018 نتيجة اهتمام الدولة وتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية خاصة في قطاعات النقل والطرق، والكهرباء والطاقة، والبترول والغاز الطبيعي.​

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية أنفقت خلال السنوات الماضية تريليونات من الجنيهات والدولارات لتطوير البنية التحتية، كان لشركات القطاع الخاص النصيب الأكبر منها.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، الاثنين، أن البنية التحتية للدولة المصرية أصبحت متطورة وقادرة وكافية للانطلاق لمستقبل أفضل.

وأشار إلى أن شركات القطاع الخاص هي من قامت بالعمل في هذه المشروعات، في ظل عدم قدرة شركات القطاع العام، مضيفا: جزء كبير من التمويل كان من نصيب شركات القطاع الخاص وكان ضخم جدا، وهم عبارة عن 5 آلاف شركة، ومعظم المشروعات تمت بواسطة شركات مصرية.

ومن جانبه، قال رئيس البنك الآسيوي جين لي تشون، إن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت طفرة في النمو في مجال البنية التحتية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أهمية مشروعات البنية التحتية

وأضاف تشون في كلمته خلال انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي، أن البنية التحتية المصرية منذ فترة كبيرة لها مكانة خاصة في مخيلة العالم وكان الدليل على ذلك بناء الأهرامات وقناة السويس التي يمر منها 12% من التجارة العالمية.

وأوضح أن مصر تعد موطنا رائدا لكل الرؤى الكبرى في العالم مشيدا بما حققته مصر في إنشاء العاصمة الإدارية التي تعد من أفضل المشاريع التي تقوم بها الدولة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي، إن البنية التحتية هي الأساس للتنمية المستدامة في أي دولة، والتي لا تتحقق دون عمل كبير على مستوى البنية التحتية.

وأوضح يسري ـ في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر قدمت على مدار الفترة الماضية نموذجًا في قطاع البنية التحتية يجب الوقوف عنده والنظر إليه على المستوى الدولي، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن الاستثمارات أو زيادة الناتج المحلي دون البنية التحتية القوية.

وأضاف أن البنية التحتية تتعلق بالطرق ومشروعات النقل واللوجستيات والطاقة الكهربائية والمنظومة الخاصة بالطيران والموانئ، وهي أعمدة الحياة الصناعية والزراعية والإنتاجية بشكل عام.

رئيس البنك الآسيوي

مشاريع فريدة من نوعها

وأشار إلى أن البنية التحتية تسمح لمنظومة القطاع الخاص بالعمل بشكل علمي، موضحًا أن هناك فرق كبير بين دول الأسواق الناشئة ودول العالم الثالث والمتمثل في البنية التحتية.

ولفت إلى أنه بخلاف البنية التحتية تحتاج مصر كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي لمزيد من التمويل منخفض التكلفة، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد أنه إذا أرادنا تنمية حقيقية في القارة، فيجب بحث التمويل ببرامج خاصة في مشروعات البنية التحتية، وكانت رسالته واضحة تمامًا.

وفي مارس الماضي، أشاد موقع "NEWSLOOKS" الأمريكي بمشروعات البنية التحتية الهائلة التي نفذتها مصر خلال الـ9 سنوات الماضية، واعتبر أن وتيرة تطوير هذه المشاريع فريدة من نوعها على مستوى العالم.

واستند الموقع الأمريكي لتقرير التنمية البشرية العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2021-2022، والذي أشار لتقدم مؤشر التنمية البشرية في مصر بـ 19 مرتبة، نتيجة لهذه المشروعات، التي وصفها التقرير بأنها ستعزز مكانة مصر كواحدة من أكثر الدول أهمية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وتناول الموقع الأمريكي اهتمام الولايات المتحدة بمصر وما تقدمه، واصفًا القاهرة بأنها المفتاح الحاسم لجميع مشكلات الشرق الأوسط.

وقال التقرير، إنه لم يعد سرًا أن وتيرة تطوير البنية التحتية في مصر فريدة من نوعها في العالم، كما أنه من المؤكد أن هذا العدد الهائل من المشروعات سيعزز مكانة مصر كواحدة من أهم دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وسيسهم حتمًا في تأكيد دورها إقليميًا ودوليًا.

البنية التحتية

مسيرة سنوات من التطوير

ورصدت دراسة صادرة عن المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحسين البنية التحتية للدولة ككل، جاء فيها أنه من ضمن خطتها رفع كفاءة المحاور والطرق والعمل على تطوير منظومة مترو الأنفاق، وإدخال الجر الكهربائي للتحول للنقل الأخضر المستدام خلال السنوات القادمة.

وأضافت الدراسة أن ذلك خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ينتج عنها التوسع في الرقعة السكانية، موضحا أن ذلك انعكس على مؤشرات تطوير البنية التحتية، حيث تقدمت مصر 30 مركزًا في مؤشر البنية التحتية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقيس مدى توافر وجودة البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي والبنية التحتية للخدمات السياحية، حيث احتلت المركز 56 عام 2021، مقابل المركز 86 عام 2015.

وأشارت الدراسة الى أن مصر احتلت 100 مركز في مؤشر جودة الطرق، والذي يقيس كفاءة وسلامة واتساع الطرق، لتحتل المركز 18 عام 2021، مقابل المركز 118 عام 2015، كما تقدمت 31 مركزًا في مؤشر البنية التحتية للمطارات، والذي يقيس مدى كفاية اتصال المطارات وسهولة الوصول من وإلى العديد من الدول، لتحتل المركز 32 عام 2021 مقابل المركز 63 عام 2015.

والجدير بالذكر ، يعد الاستثمار في البنى التحتية الأساسية المستدامة أمرا أساسيا لتحسين المستويات المعيشية للمجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم.

فأهتمام القيادة السياسية بـ "البنية التحتية" ساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر لأكثر من الضعف.