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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان تنظم نموذج محاكاة لقضية تحكيمية في الملكية الفكرية

صدى البلد

اختتم المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان برنامج محكم ملكية فكرية الذي تم تنظيمه لمدة ٦٠ ساعة تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد .

أوضح الدكتور ياسر جاد الله أن المتدربون قاموا بتقديم نموذج محاكاة لقضية تحكيمية في الملكية الفكرية بشكل متميز وسط أجواء من السعادة بالتطبيق العملي لما تم دراسته في البرنامج، مضيفاً أن البرنامج يهدف لإعداد محكمين للملكية الفكرية يتم الاستعانة بهم ضمن قوائم التحكيم بمركز التحكيم والوساطة في منازعات الملكية الفكرية.

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وأعلن المعهد القومي للملكية الفكرية ان البرنامج عقد على أربعة مستويات مختلفة تضمنت مقدمة في الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية والجوانب الاقتصادية للملكية الفكرية وعقود الترخيص باستغلال حقوق الملكية الفكرية وإجراءات التحكيم وخصوصية منازعات الملكية الفكرية، وذلك في ظل  الاهتمام الكبير الذي توليه قيادات الجامعة بتدريب وصقل مهارات المجتمع المحيط وتقديم خدمة متميزة في هذا الشأن والتوسع فيه.

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المعهد القومى للملكية الفكرية المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان جامعة حلوان الدكتور ياسر جاد الله للملكية الفكرية

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