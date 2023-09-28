نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يكشف عن سبب انتشار الجلطات بين الشباب.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها| شاهد

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

المكملات الغذائية إحدى الفيتامينات الشائع تناولها بين الكثير من الأشخاص حيث يتناولونها بانتظام،ولكن الإفراط فيها يسبب جلطات وأضرار جسيمة على صحة الإنسان وفي الآونة الأخيرة كثير من الحالات بين الشباب تتراوح أعمارهم بين العشرينات والثلاثينات تعرضوا لجلطات وتوقف القلب والشرايين مما ادي الي الموت المفاجئ

الفول بالبيض هو أحد الأطباق الشعبية الشهيرة، والمفضلة لدي الكثير من الأشخاص، إذ يتميز بأنه طبق صحي ولذيذ ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، ولكن على الرغم فوائده لكن هناك فئات ممنوعه من تناول الفول بالبيض وذلك لأسباب

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام