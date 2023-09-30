عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من الزمالك بعد الريمونتادا التاريخية أمام أرتا سولار

صدى البلد

 


أكد أحمد مجدي المدرب المساعد لنادي الزمالك، أن الفريق صعب المهمة على نفسه أمام أرتا سولار الجيبوتي، رغم ضعف المنافس ولكن كان هناك إصرار على التأهل رغم صعوبة الأمر.

وتابع مجدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اللعب بثنائي رؤوس حربة في البداية، جاء من أجل استغلال الكرات العرضية، ولكن الأمور لم تسير كما رغبنا".

وأضاف أحمد مجدي: "بعد العودة إلى الطريقة المعتادة نجحنا في إحراز 4 أهداف بفضل الإصرار الذي تعاهدنا عليه بين الشوطين، وحاولنا تهدئة اللاعبين بين الشوطين، خاصةً أنه كان هناك حالة من التوتر، ونزول أوباما غير المباراة".

واستطرد: "أوباما نجح في أن يساهم في الأربع الأهداف المسجلة وهو ورقة رابحة بالنسبة لنا، وسنحاول تجهيز عدد كبير من اللاعبين في المباريات المقبلة، ونسعى لتحقيق لقب الكونفدرالية".

وقال: "الزمالك واجه نفس أزمة القيد من قبل ونجح بمساهمة اللاعبين الشباب في تحقيق الدوري، وسنعمل على معالجة الأخطاء خاصةً مع قوة المباريات المقبلة".

واختتم: "خطة المباريات تأتي على حسب كل مباراة، وأوسوريو يتشاور مع الجهاز الفني حول تشكيل المباريات ولكن القرار في النهاية له، ومركز حراسة المرمى من المراكز الحساسة ومن الجيد أن يكون منافسة بين اللاعبين لحجز أمكانهم الأساسية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.. أزمات أرهقت المصريين| ورؤية السيسي للتخلص من صداعها

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

ترشيحاتنا

رمى عليه الحذاء عشان يموته.. فأر في مدرج الجامعة يثير فزع الطلاب |شاهد

صاحب رواية الموت عمل شاق.. وفاة الروائي السوري خالد خليفة عن عمر يناهز 59 عاما

شاهد السيارة بيجو 408 الجديدة موديل 2024

أول تعليق من الزمالك بعد الريمونتادا التاريخية أمام أرتا سولار

إخلاء عقار 12 طابقا بحلمية الزيتون بعد حريق في مخزن فراشة |صور

سنتين ونصف.. سيدة تعرض نفسها لآلاف اللدغات من النحل | لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بستايل قديم.. سالى عبد السلام تثير الجدل باطلالة ملفتة

بملابس ملفتة.. مي حلمي تخطف الأنظار رفقة والدتها وشقيقها

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

الجمهور يقلق على منى زكي بعد صورتها بتلقى فيتامينات وريدية

فيديو

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

نقاتل من أجل بلدنا .. أول تعليق للرئيس السيسي على الانتخابات الرئاسية

براءة سيدة الزقازيق التي تخلصت من ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ