أخبار السيارات | 5 عربيات يابانية تبدأ من 399 ألف جنيه.. اركب تويوتا ياريس أوتوماتيك بأفضل سعر.. وأرخص سكودا زيرو 2023

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ارتفعت اسعار السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بقيمة قدرها 40 الف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، وتعد هذه السيارة من ابرز الاصدارات التي تنتمي إلى فئة الـ 7 مقاعد العائلية، والتي اصبحت تقدم بسعر رسمي يبلغ مليون و20 ألف جنيه بدلاً من 980 ألف جنيه.

يقدم الصانع الياباني الكثير من السيارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، والتي تتنوع من ناحية العلامات التجارية، والتصميمات الخارجية بين السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل طراز وفئة.

استطاعت شركة تويوتا اليابانية، أن تحقق شعبية كبيرة داخل الوطن العربي والسوق المصري، إلى جانب شهرتها عالميًا، حيث تمكنت من تقديم باقة من الطرازات المتنوعة، والتي اتسمت بالاعتمادية، بالإضافة إلى قلة الأعطال، وتنوع التصميمات والأسعار أيضا.

تقدم شركات تصنيع السيارات الصينية الكثير من السيارات المتنوعة في السوق المصري، منها النسخة جيلي كول راي والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث يتم طرحها عبر 3 فئات من التجهيزات.

ظهرت السيارة هيونداي I10 موديل 2012 للبيع عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا الامر، وتعد هذه النسخة واحدة من اصغر الطرازات التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر، وذلك عن فئة الهاتشباك.

تقدم شركة سكودا العديد من الطرازات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، بين فئة السيدان، والكروس اوفر، والسيارات الرياضية SUV، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك، والتي تضم النسخة "فابيا" 2023، حيث تعد هي ارخص سيارة تقدمها سكودا في السوق المصري.

كشفت شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، عن نسختها AMG GT63 S E موديل 2024، والتي جاءت بمظهر جديد يضمن خيارات اللون وترقيات بالواجهة الأمامية، وبعض اللمسات البسيطة الأخرى، مع الاحتفاظ بالقدرات الفنية.

تعزز شركة بيجو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، من تواجدها داخل السوق المصري، عبر باقة من الطرازات المتنوعة، بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام SUV، وأيضا فئة الكروس أوفر، ولعل من أحدث إصدارات العلامة التجارية الفرنسية في مصر، هي النسخة بيجو 408 موديل 2023 والتي تنتمي للعائلة الرياضية.