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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | 5 عربيات يابانية تبدأ من 399 ألف جنيه.. اركب تويوتا ياريس أوتوماتيك بأفضل سعر.. وأرخص سكودا زيرو 2023

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

ميتسوبيشي اكسابندر 2023 ذات الـ 7 مقاعد .. بسعر جديد

ارتفعت اسعار السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بقيمة قدرها 40 الف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، وتعد هذه السيارة من ابرز الاصدارات التي تنتمي إلى فئة الـ 7 مقاعد العائلية، والتي اصبحت تقدم بسعر رسمي يبلغ مليون و20 ألف جنيه بدلاً من 980 ألف جنيه.

ماذا يقدم الصانع الياباني .. 5 سيارات تبدأ من 399 ألف جنيه

يقدم الصانع الياباني الكثير من السيارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، والتي تتنوع من ناحية العلامات التجارية، والتصميمات الخارجية بين السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل طراز وفئة.

تويوتا ياريس "أوتوماتيك" موديل 2008 بأفضل سعر

استطاعت شركة تويوتا اليابانية، أن تحقق شعبية كبيرة داخل الوطن العربي والسوق المصري، إلى جانب شهرتها عالميًا، حيث تمكنت من تقديم باقة من الطرازات المتنوعة، والتي اتسمت بالاعتمادية، بالإضافة إلى قلة الأعطال، وتنوع التصميمات والأسعار أيضا.

فرق 230 الف جنيه .. تشتري جيلي كول راي ولا شيري تيجو 3 "سيارات زيرو"

تقدم شركات تصنيع السيارات الصينية الكثير من السيارات المتنوعة في السوق المصري، منها النسخة جيلي كول راي والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث يتم طرحها عبر 3 فئات من التجهيزات.

بسعر مناسب .. اشتري هيونداي I10 موديل 2012

ظهرت السيارة هيونداي I10 موديل 2012 للبيع عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا الامر، وتعد هذه النسخة واحدة من اصغر الطرازات التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر، وذلك عن فئة الهاتشباك.

أرخص سيارة تقدمها سكودا في مصر موديل 2023 .. صور

تقدم شركة سكودا العديد من الطرازات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، بين فئة السيدان، والكروس اوفر، والسيارات الرياضية SUV، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك، والتي تضم النسخة "فابيا" 2023، حيث تعد هي ارخص سيارة تقدمها سكودا في السوق المصري.

مرسيدس AMG GT63 S E موديل 2024 بمظهر جديد.. كم سعرها؟

كشفت شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، عن نسختها AMG GT63 S E موديل 2024، والتي جاءت بمظهر جديد يضمن خيارات اللون وترقيات بالواجهة الأمامية، وبعض اللمسات البسيطة الأخرى، مع الاحتفاظ بالقدرات الفنية.

سعر ومواصفات بيجو 408 الجديدة كليًا في مصر | صور

تعزز شركة بيجو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، من تواجدها داخل السوق المصري، عبر باقة من الطرازات المتنوعة، بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام SUV، وأيضا فئة الكروس أوفر، ولعل من أحدث إصدارات العلامة التجارية الفرنسية في مصر، هي النسخة بيجو 408 موديل 2023 والتي تنتمي للعائلة الرياضية.

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