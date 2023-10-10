أخبار العالم| إسرائيل تقصف الموتى وترتكب 15 مجزرة.. أونروا تقطع المساعدات عن الفلسطينيين.. ارتفاع قتلى طوفان الأقصى إلى 1000.. رئيس الشيشان: مستعد لأرسال قوات لفلسطين

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

ناقش سامح شكري وزير الخارجية مساء أمس الاثنين مع تور وينسلاند المنسق الخاص لعملية السلام للشرق الأوسط خطورة التصعيد الحالى فى غزه وبين الفلسطينيين والإسرائيليين فى مناطق متفرقة.

تتصاعد حدة المواجهة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) عبر تواصل القصف المتبادل والاشتباكات لليوم الثالث على التوالي في أعنف جولة قتال بينهما منذ سنوات

أعلن سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية، إنّ قوات الاحتلال ارتكبت نحو 15 مجزرة بحق الفلسطينيين المدنيين من خلال استهداف المقرات الحكومية ومنازل المواطنين في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل عن قيام قواته بمهاجمة ما مجموعه 1707 هدف لـ حركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل في خطاب ألقاه الاثنين، من أنها لن ترى السلام في المنطقة إذا استمرت في حرمان الفلسطينيين من إقامة دولتهم.

أفاد التلفزيون الفلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة عدد من الصحفيين إثر قصف الطيران الإسرائيلي لمبنى يضم مكاتب إعلامية غربي غزة.

دعا رئيس الشيشان رمضان قديروف إلى وقف الحرب وأي شكل من أشكال التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرًا إلى استعداد وحداته للعمل كقوات حفظ سلام لاستعادة النظام. وقال قديروف، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "أناشد زعماء الدول الإسلامية أن يشكلوا تحالفًا، ويدعوا أولئك الذين يسمونهم أصدقاء- أوروبا

أعلنت وسائل اعلام إسرائيلية، عن ارتفاع مُحصلة القتلى الإسرائيليين جراء عملية طوفان الأقصى التي بدأتها حركة حماس قبل يومين، إلى نحو 1000 قتيل.

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عدة أهداف في قطاع غزة بينها برج سكني ومسجدين ومنزلين ومقبرة.

أعلن التلفزيون الفلسطيني صباح اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 3 صحفيين في قصف إسرائيلي على مبنى سكني غرب قطاع غزة.

أعلنت الأونروا، عن تعليق توزيع المساعدات لنحو نصف مليون شخص في غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.