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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| إسرائيل تقصف الموتى وترتكب 15 مجزرة.. أونروا تقطع المساعدات عن الفلسطينيين.. ارتفاع قتلى طوفان الأقصى إلى 1000.. رئيس الشيشان: مستعد لأرسال قوات لفلسطين

اخبار العالم
اخبار العالم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:  

وزير الخارجية يحذر من خطورة التصعيد الحالي في غزة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

ناقش سامح شكري وزير الخارجية مساء أمس الاثنين مع تور وينسلاند المنسق الخاص لعملية السلام للشرق الأوسط خطورة التصعيد الحالى فى غزه وبين الفلسطينيين والإسرائيليين فى مناطق متفرقة.

جيش الاحتلال يعترف: حماس أمطرتنا بـ 4500 صاروخ من غزة.. وكتائب القسام: غارات إسرائيل قتلت 4 أسرى

تتصاعد حدة المواجهة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) عبر تواصل القصف المتبادل والاشتباكات لليوم الثالث على التوالي في أعنف جولة قتال بينهما منذ سنوات

الحكومة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 15 مجزرة بحق الفلسطينيين

أعلن سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية، إنّ قوات الاحتلال ارتكبت نحو 15 مجزرة بحق الفلسطينيين المدنيين من خلال استهداف المقرات الحكومية ومنازل المواطنين في قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مهاجمة 1700 هدف لحماس في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل عن قيام قواته بمهاجمة ما مجموعه 1707 هدف لـ حركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة

أردوغان يحذر: إسرائيل لن ترى السلام إذا استمرت بحرمان الفلسطينيين من إقامة دولتهم

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل في خطاب ألقاه الاثنين، من أنها لن ترى السلام في المنطقة إذا استمرت في حرمان الفلسطينيين من إقامة دولتهم.

إسرائيل تقصف الصحفيين| سقوط شهداء وجرحى في غارة للاحتلال على برج حجي

أفاد التلفزيون الفلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة عدد من الصحفيين إثر قصف الطيران الإسرائيلي لمبنى يضم مكاتب إعلامية غربي غزة.

مستعد لإرسال القوات.. رئيس الشيشان يدعو الدول الإسلامية لتشكيل تحالف لحماية الفلسطينيين

دعا رئيس الشيشان رمضان قديروف إلى وقف الحرب وأي شكل من أشكال التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرًا إلى استعداد وحداته للعمل كقوات حفظ سلام لاستعادة النظام. وقال قديروف، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "أناشد زعماء الدول الإسلامية أن يشكلوا تحالفًا، ويدعوا أولئك الذين يسمونهم أصدقاء- أوروبا

إسرائيل تعلن ارتفاع قتلى عملية طوفان الأقصى إلى 1000 شخص

أعلنت وسائل اعلام إسرائيلية، عن ارتفاع مُحصلة القتلى الإسرائيليين جراء عملية طوفان الأقصى التي بدأتها حركة حماس قبل يومين، إلى نحو 1000 قتيل.

إسرائيل تقصف الموتى.. غارات عنيفة تهدم مقبرة وبرجا سكنيا ومسجدين في غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عدة أهداف في قطاع غزة بينها برج سكني ومسجدين ومنزلين ومقبرة.

استشهاد 3 صحفيين و5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي غرب قطاع غزة

أعلن التلفزيون الفلسطيني صباح اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 3 صحفيين في قصف إسرائيلي على مبنى سكني غرب قطاع غزة.

الأونروا: تعليق توزيع المساعدات لنحو نصف مليون شخص في غزة

أعلنت الأونروا، عن تعليق توزيع المساعدات لنحو نصف مليون شخص في غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

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