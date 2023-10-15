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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اخبار التوك شو..السيسي لـ بلينكن: نشأت في حي وبجواري يهود ولم يتعرضوا لأي استهداف..أبوالعينين: سيناء ليست مستباحة ولن نسمح بالتعدي على شبر من أرضها

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

أبوالعينين: سيناء ليست مستباحة ولن نسمح بالتعدي على شبر من أرضها.. فيديو
استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
 


السيسي لـ بلينكن: نشأت في حي وبجواري يهود ولم يتعرضوا لأي استهداف
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه نشأ في حي، وبجوار يهود في مصر، مضيفا أنهم لم يكونوا أبدا يتعرضون لأي شكل من أشكال الاستهداف. 
 

كرم جبر: مواقع مشبوهة تحركها أصابع قذرة للنيل من دولتنا.. و«إكسترا نيوز»: «مدى مصر» يضر بالأمن القومي
قال  الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الموقف المصري واضح وصريح منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، وأعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواقف عدة.
 

 


ما تكلمنيش عن الديمقراطية وإسـرائيل بتقتل المدنيين.. أحمد موسى يحرج متحدث الخارجية الأمريكية على الهواء
قاطع الإعلامي أحمد موسى، متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، على الهواء، في أثناء استضافته عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، عبر تطبيق “زووم”، بشأن حديثه عن أحقية إسرائيل في الدفاع عن نفسها فيما تنفذه حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وكذلك الدعم العسكري الأمريكي لتل أبيب في حربها على الفلسطينيين.
 

الخارجية الأمريكية: نتفق مع رؤية السيسي بشأن أوضاع غزة.. وقلقون من حزب الله وإيران
قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يأتي في توقيت مهم للغاية، في ظل الأوضاع الحالية في قطاع غزة، مشددا على أنه لا بد من إيقاف الهجوم من حركة حماس على إسرائيل.
 

الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي مسح 210 عائلات من السجل المدني
كشف أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، عن الأوضاع في قطاع غزة، قائلا: الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع المدنيين بكل عنف، وأصبحنا نشاهد الآن مجازر من قبل الاحتلال داخل القطاع.
 


مستشار الرئيس الفلسطيني: مساندة أمريكا للاحتلال تعيق السلام.. والتهجير جريمة حرب
قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إننا لسنا بحاجة لنستمع إلى متحدث أمريكي كي نعرف أن الإدارة الأمريكية تقف مع العدوان الأمريكي، وهذا الموقف بمنتهى الوضوح والصراحة لا يساعد على تهدئة الأمور أو صنع سلام، بل يعني أننا نبعتد أكثر وأكثر عن تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
 

سفير فلسطين بالقاهرة: سوف ننتصر على المحتل الغاشم
قال دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن السفارة قامت بتشكيل لجنة للمتابعة الإعلامية للتواصل مع الدولة المصرية، والتواصل مع القوة السياسية المصرية ومنظمة المجتمع المدني وكافة مكونات المجمتع المصري لأهمية دور مصر المحوري والمركزي في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
 


لا نية للتهجير| أمريكا: ندعم بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.. فيديو
قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إننا لدينا قلق بشأن الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة.
 

عكس التوقعات .. أمريكا توضح سبب وجود حاملة الطائرات في شرق المتوسط.. فيديو
قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنه لا ينبغي أن نقول أن هناك صمت أمريكي بشأن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة.

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