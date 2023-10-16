حدث ليلا| بيان عاجل بشأن فتح معبر رفح اليوم.. محمد صلاح يبدأ أولى خطواته لدعم غزة

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها بيان عاجل بشأن فتح معبر رفح اليوم ، والرئيس الأمريكي يدرس زيارة مصر وإسرائيل خلال أيام و وقف إطلاق النار في غزة لمدة 5 ساعات واكتشاف أثري ضخم بالمنيا.
بيان عاجل بشأن فتح معبر رفح اليوم
قالت السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، اليوم الاثنين، إنه وفقا لتقارير إعلامية سيتم فتح معبر رفح في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم 16 أكتوبر.
أكسيوس: الرئيس الأمريكي يدرس زيارة مصر وإسرائيل خلال أيام
أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أن هناك مشاورات بين الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل بشأن الزيارة المحتملة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تل أبيب.
لخروج الأجانب ودخول المساعدات.. وقف إطلاق النار في غزة لمدة 5 ساعات| تفاصيل
وضمن ما حدث ليلا، أفادت مصادر إسرائيلية، اليوم الاثنين، بوقف إطلاق نار في جنوب قطاع غزة اعتبارا من الساعة 9 صباحا للسماح بخروج مدنيين عبر معبر رفح، وذلك وفقا لموقع سكاي نيوز عربية..
بدء تلقي طلبات الحج من يوم السبت حتى يوم 6 نوفمبر.. تفاصيل
أعلنت وزارة الداخلية، عن بدء قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج لعام 1445 هـ -2024 م اعتبارا من يوم السبت الموافق 21-10-2023 م حتى يوم الإثنين الموافق 6-11-2023 م بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت ، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.
محمد صلاح يبدأ أولى خطواته لدعم الشعب الفلسطيني
اتخذ محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي خطوة أولى لتحركاته من أجل دعم الفلسطينيين المتضررين من الأحداث التي تشهدها بلادهم في الوقت الحالي
يتخطى المليون دولار.. مفاجأة عن حجم تبرع محمد صلاح لأهالي غزة
كشف الإعلامي هاني حتحوت عن حكم التبرعات والمساعدات للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول للشعب الفلسطيني.
كارثة.. الأونروا الفلسطينية: ليس لدينا طعام ونقدم رغيفا واحدا يومياً
قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأونروا، إنه كـ فلسطيني عاصر حروب كثيرة وعديدة لكنني لم يرى في حياتي نصف مايشهده القطاع الان، متابعا: الناس لديها خشية كبيرة وأنا جزء من الناس.
شعرت بصدمة.. أول تعليق من بايدن على مقتل الطفل الفلسطيني في إلينوي
وضمن ما حدث ليلا ، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأثنين، إنه شعر بالصدمة عندما علم بالقتل الوحشي لطفل 6 سنوات من عائلة فلسطينية ومحاولة قتل والدته في ولاية إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية؟.
بايدن: نتشاور مع مصر وإسرائيل لإنشاء ممر إنساني في غزة
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأثنين، إن الإدارة الأمريكية تحدثت مع مصر والاحتلال الإسرائيلي بشأن إيجاد منطقة آمنة للفلسطينيين لتجنب قتل المدنيين.
الرئيس الأمريكي: إسرائيل سترتكب خطأ كبيرا إذا قامت باحتلال غزة
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي سيرتكب خطأ كبيرا إن قام باحتلال قطاع غزة.
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نصف مليون فلسطيني غادروا من شمال غزة إلى جنوبها
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن نحو نصف مليون مواطن فلسطيني غادروا شمال قطاع غزة إلى جنوبها.
ظهور إيمي سمير غانم بوزن زائد لأول مرة منذ وفاة دلال وسمير| شاهد
وضمن ما حدث ليلا ، حلت الفنانة إيمي سمير غانم ضيفة على قناة mbc1 في حلقة جديدة من حلقات برنامج نواعم في أول ظهور إعلامي بعد وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز. وتحدثت إيمي سمير غانم خلال هذا اللقاء عن أمور عديدة ومختلفة في حياتها الشخصية والعملية، كما تطرقت أيضا في الحلقة عن علاقتها بزوجها حسن الرداد.
اكتشاف ضخم بالمنيا..الأعلى للاثار تعلن عن أطول بردية بالعالم و25 ألف تمثال
وضمن ما حدث ليلا ، أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، عن اكتشاف اثري ضخم بمحافظة المنيا، بإكتشاف أطول بردية بالعالم