عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| بيان عاجل بشأن فتح معبر رفح اليوم.. محمد صلاح يبدأ أولى خطواته لدعم غزة

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها بيان عاجل بشأن فتح معبر رفح اليوم ، والرئيس الأمريكي يدرس زيارة مصر وإسرائيل خلال أيام و وقف إطلاق النار في غزة لمدة 5 ساعات واكتشاف أثري ضخم بالمنيا.

 

بيان عاجل بشأن فتح معبر رفح اليوم

قالت السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، اليوم الاثنين، إنه وفقا لتقارير إعلامية سيتم فتح معبر رفح في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم 16 أكتوبر.

 

أكسيوس: الرئيس الأمريكي يدرس زيارة مصر وإسرائيل خلال أيام

 

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أن هناك مشاورات بين الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل بشأن الزيارة المحتملة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تل أبيب.

لخروج الأجانب ودخول المساعدات.. وقف إطلاق النار في غزة لمدة 5 ساعات| تفاصيل

وضمن ما حدث ليلا، أفادت مصادر إسرائيلية، اليوم الاثنين، بوقف إطلاق نار في جنوب قطاع غزة اعتبارا من الساعة 9 صباحا للسماح بخروج مدنيين عبر معبر رفح، وذلك وفقا لموقع سكاي نيوز عربية..

 

بدء تلقي طلبات الحج من يوم السبت حتى يوم 6 نوفمبر.. تفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية، عن بدء قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج لعام 1445 هـ -2024 م اعتبارا من يوم السبت الموافق 21-10-2023 م حتى يوم الإثنين الموافق 6-11-2023 م بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت ، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

 

محمد صلاح يبدأ أولى خطواته لدعم الشعب الفلسطيني

اتخذ محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي خطوة أولى لتحركاته من أجل دعم الفلسطينيين المتضررين من الأحداث التي تشهدها بلادهم في الوقت الحالي

 

يتخطى المليون دولار.. مفاجأة عن حجم تبرع محمد صلاح لأهالي غزة

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن حكم التبرعات والمساعدات للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول للشعب الفلسطيني.

كارثة.. الأونروا الفلسطينية: ليس لدينا طعام ونقدم رغيفا واحدا يومياً

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأونروا، إنه كـ فلسطيني عاصر حروب كثيرة وعديدة لكنني لم يرى في حياتي نصف مايشهده القطاع الان، متابعا: الناس لديها خشية كبيرة وأنا جزء من الناس.

شعرت بصدمة.. أول تعليق من بايدن على مقتل الطفل الفلسطيني في إلينوي

وضمن ما حدث ليلا ، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأثنين، إنه شعر بالصدمة عندما علم بالقتل الوحشي لطفل 6 سنوات من عائلة فلسطينية ومحاولة قتل والدته في ولاية إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية؟.

بايدن: نتشاور مع مصر وإسرائيل لإنشاء ممر إنساني في غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأثنين، إن الإدارة الأمريكية تحدثت مع مصر والاحتلال الإسرائيلي بشأن إيجاد منطقة آمنة للفلسطينيين لتجنب قتل المدنيين.

 

الرئيس الأمريكي: إسرائيل سترتكب خطأ كبيرا إذا قامت باحتلال غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي سيرتكب خطأ كبيرا إن قام باحتلال قطاع غزة.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي: نصف مليون فلسطيني غادروا من شمال غزة إلى جنوبها

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن نحو نصف مليون مواطن فلسطيني غادروا شمال قطاع غزة إلى جنوبها.

 

ظهور إيمي سمير غانم بوزن زائد لأول مرة منذ وفاة دلال وسمير| شاهد

وضمن ما حدث ليلا ، حلت الفنانة إيمي سمير غانم ضيفة على قناة mbc1 في حلقة جديدة من حلقات برنامج نواعم في أول ظهور إعلامي بعد وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز. وتحدثت إيمي سمير غانم خلال هذا اللقاء عن أمور عديدة ومختلفة في حياتها الشخصية والعملية، كما تطرقت أيضا في الحلقة عن علاقتها بزوجها حسن الرداد.

اكتشاف ضخم بالمنيا..الأعلى للاثار تعلن عن أطول بردية بالعالم و25 ألف تمثال

وضمن ما حدث ليلا ، أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، عن اكتشاف اثري ضخم بمحافظة المنيا، بإكتشاف أطول بردية بالعالم

 

 

حدث ليلا معبر رفح مصر واسرائيل غزة اكتشاف أثري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

أزمة السكر تودع المصريين|قرار حكومي عاجل ينسف ارتفاع الأسعار بعد 40 جنيهًا

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

10 آلاف جنيه| هبوط حاد بأسعار الحديد ومفاجأة في ثمن الطن الآن

يتخطى المليون دولار.. مفاجأة عن حجم تبرع محمد صلاح لأهالي غزة

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

بيان عاجل من السفارة الأمريكية في القدس بشأن فتح معبر رفح اليوم

لم يتخيلوه أبدًا.. خبراء الآثار يتوصلون لـ اكتشاف صادم في مقبرة فرعونية

موضوعات متعلقة

أزمة السكر تودع المصريين|قرار حكومي عاجل ينسف ارتفاع الأسعار بعد 40 جنيهًا

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

الأهلي يبدأ فتح مفاوضاته لتمديد عقد تاو.. وتجميد صفقة الكرتي

حسين هريدي يكشف السيناريو المطروح لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

مصرع شخص واعتقال العشرات.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم 4 مدن في أريحا

ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

بعد استقرار لمدة 7 أشهر.. أعرف سعر الدولار في مصر

يحظر التعامل في الأعضاء على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل وفقا للقانون

ترشيحاتنا

قبل فتح معبر رفح.. مئات المساعدات تستعد لدخول قطاع غزة

بعد دعمه لغزة.. رئيس كولومبيا يهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل

خطة الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.. تفاصيل

تعويض محمود الخطيب.. مرتضى منصور أمام المحكمة من جديد اليوم

أسعار العملات العربية في البنوك اليوم الإثنين 16-10-2023

هواتف سامسونج الأكثر مبيعا في العالم.. أسعار ومواصفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجبن القريش

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟

ماذا يحدث لطفلك عند تناول كبدة الدجاج؟

منها التوت والفشار.. اطعمة لا تسبب زيادة الوزن

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ