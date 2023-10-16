حدث ليلا| بيان عاجل بشأن فتح معبر رفح اليوم.. محمد صلاح يبدأ أولى خطواته لدعم غزة

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها بيان عاجل بشأن فتح معبر رفح اليوم ، والرئيس الأمريكي يدرس زيارة مصر وإسرائيل خلال أيام و وقف إطلاق النار في غزة لمدة 5 ساعات واكتشاف أثري ضخم بالمنيا.

قالت السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، اليوم الاثنين، إنه وفقا لتقارير إعلامية سيتم فتح معبر رفح في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم 16 أكتوبر.

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أن هناك مشاورات بين الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل بشأن الزيارة المحتملة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تل أبيب.

وضمن ما حدث ليلا، أفادت مصادر إسرائيلية، اليوم الاثنين، بوقف إطلاق نار في جنوب قطاع غزة اعتبارا من الساعة 9 صباحا للسماح بخروج مدنيين عبر معبر رفح، وذلك وفقا لموقع سكاي نيوز عربية..

أعلنت وزارة الداخلية، عن بدء قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج لعام 1445 هـ -2024 م اعتبارا من يوم السبت الموافق 21-10-2023 م حتى يوم الإثنين الموافق 6-11-2023 م بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت ، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

اتخذ محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي خطوة أولى لتحركاته من أجل دعم الفلسطينيين المتضررين من الأحداث التي تشهدها بلادهم في الوقت الحالي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن حكم التبرعات والمساعدات للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول للشعب الفلسطيني.

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأونروا، إنه كـ فلسطيني عاصر حروب كثيرة وعديدة لكنني لم يرى في حياتي نصف مايشهده القطاع الان، متابعا: الناس لديها خشية كبيرة وأنا جزء من الناس.

وضمن ما حدث ليلا ، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأثنين، إنه شعر بالصدمة عندما علم بالقتل الوحشي لطفل 6 سنوات من عائلة فلسطينية ومحاولة قتل والدته في ولاية إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية؟.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأثنين، إن الإدارة الأمريكية تحدثت مع مصر والاحتلال الإسرائيلي بشأن إيجاد منطقة آمنة للفلسطينيين لتجنب قتل المدنيين.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي سيرتكب خطأ كبيرا إن قام باحتلال قطاع غزة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن نحو نصف مليون مواطن فلسطيني غادروا شمال قطاع غزة إلى جنوبها.

وضمن ما حدث ليلا ، حلت الفنانة إيمي سمير غانم ضيفة على قناة mbc1 في حلقة جديدة من حلقات برنامج نواعم في أول ظهور إعلامي بعد وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز. وتحدثت إيمي سمير غانم خلال هذا اللقاء عن أمور عديدة ومختلفة في حياتها الشخصية والعملية، كما تطرقت أيضا في الحلقة عن علاقتها بزوجها حسن الرداد.

وضمن ما حدث ليلا ، أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، عن اكتشاف اثري ضخم بمحافظة المنيا، بإكتشاف أطول بردية بالعالم