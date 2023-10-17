أخبار السيارات | أرخص عربية جديدة من هافال.. أسعار بيجو موديلات 2024.. وقيمة كيا سبورتاج 2023 بحالة الزيرو

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعد النسخة هافال جوليان، هي ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية الصينية في مصر، حيث تطرحها محليًا عبر 4 فئات، مع تصميم رياضي ينتمي إلى عائلية الـ SUV، وبسعر رسمي يبدأ من 775 الف جنيه، وذلك لموديلات 2022.

شهدت أسعار طرازات شركة بيجو الفرنسية والمقدمة بالسوق المصري، زيادات سعرية جديدة بعد طرح موديلات 2024، حيث ارتفعت اسعار السيارة بيجو 301 بقيمة قدرها 45 الف جنيه للفئة الاولى، و55 الف جنيه للفئة الثانية.

تعتبر السيارة سينوفا A1 موديل 2016، واحدة من أبرز الإصدارات المتاحة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، والتي تقدم بأسعار مناسبة، إلى جانب الامكانيات والتقنيات التي تتمتع بها، بالاضافة إلى نقطة هامة لدى الكثير وهي الاعتماد على ناقل سرعات "أوتوماتيكي" الاداء.

ظهرت السيارة كيا سبورتاج موديل 2023، للبيع عبر إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، وهي تتمتع بحالة الزيرو، حيث تقدم بعداد كيلومترات بلغ 70 كم فقط، إلى جانب طلاء خارجي باللون الأسود مع حالة الفبريكا داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى انتمائها للفئة الثانية بمواصفات خيلجية.

شهدت النسخة شيري اريزو 5 موديل 2024، زياد سعرية جديدة خلال شهر اكتوبر الجاري، بقيمة اجمالية قدرها 10 الاف جنيه، وعلى الرغم من ذلك تبقي تلك النسخة، هي ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية الصينية في السوق المحلي.

استطاعت شركة BYD عملاقة تصنيع السيارات الصينية، أن تقدم باقة من الطرازات المتنوعة عالميًا ومحليًا، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي، بين فئة السيدان والهاتشباك.

تواصل شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، من تعزيز تواجدها داخل السوق الامريكي، بعد تدشين النسخة بريوس موديل 2024، والتي كشفت عنها النقاب في وقت سابق من نوفمبر الماضي، ضمن طرازات الجيل الخامس من هذه النسخة.