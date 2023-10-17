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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | أرخص عربية جديدة من هافال.. أسعار بيجو موديلات 2024.. وقيمة كيا سبورتاج 2023 بحالة الزيرو

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص سيارة "زيرو" من هافال .. اعرف سعرها الآن

تعد النسخة هافال جوليان، هي ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية الصينية في مصر، حيث تطرحها محليًا عبر 4 فئات، مع تصميم رياضي ينتمي إلى عائلية الـ SUV، وبسعر رسمي يبدأ من 775 الف جنيه، وذلك لموديلات 2022.

 

أسعار سيارات بيجو موديلات 2024 .. تبدأ من 715 ألف جنيه |صور

شهدت أسعار طرازات شركة بيجو الفرنسية والمقدمة بالسوق المصري، زيادات سعرية جديدة بعد طرح موديلات 2024، حيث ارتفعت اسعار السيارة بيجو 301 بقيمة قدرها 45 الف جنيه للفئة الاولى، و55 الف جنيه للفئة الثانية.

 

اشتر سينوفا A1 "أوتوماتيك" بأفضل سعر للمستعمل .. صور

تعتبر السيارة سينوفا A1 موديل 2016، واحدة من أبرز الإصدارات المتاحة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، والتي تقدم بأسعار مناسبة، إلى جانب الامكانيات والتقنيات التي تتمتع بها، بالاضافة إلى نقطة هامة لدى الكثير وهي الاعتماد على ناقل سرعات "أوتوماتيكي" الاداء.

 

سعر كيا سبورتاج 2023 "بحالة الزيرو"

ظهرت السيارة كيا سبورتاج موديل 2023، للبيع عبر إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، وهي تتمتع بحالة الزيرو، حيث تقدم بعداد كيلومترات بلغ 70 كم فقط، إلى جانب طلاء خارجي باللون الأسود مع حالة الفبريكا داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى انتمائها للفئة الثانية بمواصفات خيلجية.

 

أرخص سيارة تقدمها شيري في مصر بعد الأسعار الجديدة

شهدت النسخة شيري اريزو 5 موديل 2024، زياد سعرية جديدة خلال شهر اكتوبر الجاري، بقيمة اجمالية قدرها 10 الاف جنيه، وعلى الرغم من ذلك تبقي تلك النسخة، هي ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية الصينية في السوق المحلي.

 

أشتري "BYD" فلاير "هاتشباك"..بـ 75 الف جنيه فقط

استطاعت شركة BYD عملاقة تصنيع السيارات الصينية، أن تقدم باقة من الطرازات المتنوعة عالميًا ومحليًا، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي، بين فئة السيدان والهاتشباك.

 

بـ 854 الف جنيه ..تويوتا بريوس 2024 الجديدة

تواصل شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، من تعزيز تواجدها داخل السوق الامريكي، بعد تدشين النسخة بريوس موديل 2024، والتي كشفت عنها النقاب في وقت سابق من نوفمبر الماضي، ضمن طرازات الجيل الخامس من هذه النسخة.

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