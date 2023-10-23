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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نجوم كبار.. مشاهير هوليوود يطالبون بايدن بوقف العدوان الإسرائيلي علي غزة

هوليود
هوليود

طلبت مجموعة من مشاهير هوليوود، ممثلون وكتاب ومخرجون وعازفون موسيقيون من الرئيس جو بايدن، الدعوة إلى وقف فوري للتصعيد ووقف العدوان الإسرائيلي علي غزة قبل فقدان المزيد من الأرواح.

ومن بين الأسماء البارزة التي انضمت إلى الدعوات: كيت بلانشيت، وخواكين فينيكس، وكريستين ستيوارت، وتشانينج تاتوم، وجيسيكا تشاستين، وماندي باتينكين.

ومن بين المشاركين المذيع الأمريكي الشهير جون ستيوارت، والكاتب المسرحي وكاتب السيناريو توني كوشنر، والمخرجان آدم مكاي وألفونسو كوارون، والمغنية دوا ليبا.

وجاء في رسالة المجموعة الموجهة إلى بايدن: ندعو إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري.. الخسائر المدمرة في الأرواح والفظائع التي تتكشف في إسرائيل وفلسطين هي كارثية.. نطالب بايدن بتيسير وقف إطلاق النار دون تأخير ووقف قصف غزة والإفراج الآمن عن الأسري”.

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وطالبت الرسالة بايدن بالتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى مليوني نسمة من سكان قطاع غزة.

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