الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

تفتح القيادة السياسية اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، محطة قطارات بشتيل الجديدة، والتي تعد واحدة من أهم المشروعات التنموية في قطاع السكك الحديدية والتي تنفذها الحكومة ممثلة في وزارة النقل والمواصلات؛ من أجل تطوير منظومة النقل الجماعي في مصر ولخدمة الملايين من أبناء الصعيد

وتحرص دوماً الهيئة القومية للسكك الحديدية التابعة لوزارة النقل والمواصلات على تنفيذ مشروعات تهدف لخدمة جميع المواطنين وتخفيف ضغط الزحام والتكدس، فضلاً عن تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة.

محطة قطارات بشتيل الجديدة

وكشف الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل آخر تطورات افتتاح محطة قطارات بشتيل الجديدة بمحافظة الجيزة، مؤكدا أن المحطة جاهزة الافتتاح بدءا من اليوم.

وأضاف كامل الوزير، أن المحطة تعمل حاليا ولكن دون تفعيل صالة التذاكر أو التشغيل الفعلي، وأن قطارات السكك الحديدية تمر كما هي على شريط سكة حديد بشتيل دون التوقف الرسمي بالمحطة.

ولفت وزير النقل إلى أن موعد افتتاح محطة قطارات بشتيل الجديدة المعروفة باسم محطة قطارات صعيد مصر اليوم، مشيرا إلى أن جميع أعمال المحطة انتهت بشكل كبير وتنتظر الافتتاح الرئاسي فقط.

وتعد محطة قطارات بشتيل واحدة من أكبر مشروعات السكك الحديدية والتي ستغير مسار حركة نقل الركاب بين القاهرة والصعيد من خلال عمليات الربط بين السكك الحديد ووسائل النقل الأخرى في واحدة من أكبر المحطات التبادلية، وتستعد السكك الحديدية من خلال مشروع المحطة التبادلية لقطارات الصعيد لمنع القطارات القادمة من الوجهة القبلى من دخول رمسيس بالقاهرة.

وأعلنت وزارة النقل، أنّ محطة قطارات سكك حديد صعيد مصر في منطقة بشتيل بالجيزة جاهزة للافتتاح "تفتتح اليوم"، وتضم 4 وسائل مواصلات متبادلة سواء قطار أو مترو أو مونوريل، موضحة أنّ المحطة ذكية ومتكاملة وسيكون بها جراجين للسيارات من الداخل والخارج، فضلا عن موقف للأتوبيسات.

وأضافت الوزارة، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا: "مرّت القطارات بالمحطة، وسيشمل عملها أنشطة استثمارية تجارية، سيكون المصريون فخورون بالمحطة، وستضم بين جنباتها (مول كبير)".

كما قالت محافظة الجيزة، في بيان لها الثلاثاء، إنه تم توجيه المسئولين بطلاء عدد من العقارات والمنشآت الخدمية الواقعة بمحيط محطة قطارات بشتيل والمحاور المرورية الواقعة بجوارها، لتتماشي مع النقلة الحضارية التي تشهدها المنطقة بالكامل، مؤكدة الالتزام بتوحيد الألوان لمراعاة المظهر الحضاري.

كما وجهت المحافظة جهاز السرفيس والنقل الجماعي بنقل مواقف السيارات العشوائية لتسهيل الحركة المرورية خاصة مع توفير عدد من مواقف السرفيس الحضارية لتكون بديلاً للمواطنين.

خف الضغط عن محطة رمسيس

وتحدث الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق بجامعة بني سويف، عن محطة بشتيل الجديدة قبل موعد افتتاحها، قائلا إن "إجمالي عملية التطوير الشاملة في قطاع السكك الحديدية بلغ 225 مليار جنيه، وكان الهدف من إنشاء محطة بشتيل هو تسهيل عملية الانتقال خاصة مع عدم إمكانية التوسع في نظيرتها رمسيس".

وأضاف أبو خضرة، أن الاختيار وقع على منطقة بشتيل كونها تتوسط رمسيس والجيزة فضلا عن خدمة أهالي الصعيد، نظرا لزيادة عدد القطارات والجرارات الجديدة التي دخلت الخدمة، مشيرا إلى أن محطة بشتيل الجديدة تعادل 3 أضعاف محطة رمسيس، إذ تقع على مساحة 57 فدانا، ووتسع لـ250 ألف راكب يوميا.

وتابع، أن إنشاء محطة بشتيل الجديدة وفر أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجرى إنشائها على الطراز الفرعوني وبها مسلات فرعونية، لافتا إلى أن المحطة تعمل إلكترونيا من بوابات وشاشات إرشادية وماكينات قطع تذاكر و"واي فاي" وتكييف بجميع الأدوار ونظام إطفاء وإنذار للحريق ذاتي.

وأكد أن محطة بشتيل الجديدة تخدم بصورة رئيسية أهالي الصعيد، إذ تضم 6 خطوط للصعيد و4 خطوط مناشي، وبها اتصال بكافة وسائل النقل الجماعي الموجودة داخل العاصمة.

نشرت الصفحة الرسمية لوزراة النقل، في يونيو 2023 فيديو مرور القطارات من محطة بشتيل الجديدة (محطة قطارات صعيد مصر)، وإمكانيات المحطة؛ لتصبح أكبر محطة للقطارات لخدمة قطارات الصعيد خلال الفترة المقبلة، وتضمن الفيديو تفاصيل المحطة بالكامل من الداخل والخارج والخدمات التي تقدمها للركاب، وخط سير الركاب منذ دخول المحطة وحتى ركوب القطار

وتشمل المحطة؛ نظام حديث للإطفاء والإنذار وعند اختيار موقع المحطة روعي وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي / الأسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري ) ووجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة ( مترو الأنفاق / مونوريل 6 أكتوبر / خطوط أتوبيسات ترددية/ وسائل النقل الجماعي ) بالإضافة إلى وقوعها علي 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور ترعة الزمر / محور شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو ) وموقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية - مترو الأنفاق - مونوريل - نقل جماعي واتوبيسات BRT) لخدمة جمهور الركاب.

وتساهم المحطة في تخفيف الضغط على محطات القطارات المركزية (رمسيس – الجيزة) على مستوى النقل والخدمات والصيانة والتقليل من حالات التكدس المروري داخل شوارع العاصمة وكذلك رفع مستوي الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات للمستوى العالمي وزيادة الإقبال وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل المواصلات العامة.

امتيازات داخل محطة بشتيل

ويشمل الدور الأرضي ‏على جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول- الثاني) أماكن إضافية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة ‏بالإضافة إلى 48 شباك تذاكر ‏ودورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة، بالإضافة إلى عدد من الورش المختلفة ‏مثل ورشة تجهيز عربات القطارات ‏والتي تشتمل على 12 سكة، ‏وورشة صيانة الجرارات والتي تشتمل على 6 سكك أعمال ‏صيانة وتجهيز الجرارات، ‏بالإضافة إلى متابعة أعمال تنفيذ 2 نفق سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر ‏ولربط جراج المحطة ‏بالمحور و2 نفق ‏باتجاه شارع السودان ونفق للمشاة ‏لربط الشارع بجراج المحطة.

ومن المقرر أن تكون المحطة محطة ‏ذكية تبادلية ‏ذات الطابع الفرعوني وذات مستوى عالمي من الخدمات وتحتوي على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏وكاميرات مراقبة ‏وهي محطة مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi.

وإجمالى مساحة المحطة 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدانا، حيث يشمل المشروع مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31 ألف م2 بإجمالي مساحة بنائية 112 ألف م2، وملحقات المحطة من مبان خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية علي مساحة 164 ألف م2 وعمارات استثمارية علي مساحة 44 ألف م2 وحيث من المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميًا.

وروعي عند اختيار موقع المحطة وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي / الإسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري ) بالإضافة إلى وقوعها علي 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها (محور الفريق كمال عامر / شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو) لافتًا إلى أن موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة (سكك حديدية - الخط الثالث للمترو - مونوريل - اتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى) لخدمة جمهور الركاب.

ويتكون مبنى المحطة ‏الرئيسي من دور بدروم جراج ودور أرضي وعدد 2 دور متكرر، ويشتمل المبني عَلِي عدد (4) أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي ‏بعدد 6 خطوط منها خطين ‏لأسوان / اسكندرية وخطين للمناورة وخطين ‏للقطارات المنتهية ‏في المحطة والقادمة من الوجه القبلي.

وويوجد في المبنى الرئيسي بدروم، سيستخدم كجراج يسع 250 عربة بالإضافة إلي جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة ومخطط جراج، آخر متعدد الطوابق في منطقة المطار لخدمة الركاب كما سيستخدم كموقف للأتوبيسات يسع 1000 سيارة.

ويشمل الدور الأرضي ‏على جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدورين الأول والثاني واماكن ادارية ‏بالدور الارضي خاصة بالعاملين بالمحطة، ‏بالإضافة إلي 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة ‏والذي يبلغ ارتفاعه 40 مترا ويوجد بداخله 4 مسلات.

خدمات مميزة للركاب بالمحطة

والدور الأول والثاني للمحطة يضمان ‏محلات تجارية ومناطق استثمارية، فيما يشمل المشروع إنشاء عدد (3) أرصفة بعدد (4) خطوط سكك لخط المناشي وإنشاء ‏سكك حوش المحطة ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالي ‏(أسوان/اسكندرية – المناشي – البضائع)، حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطة 22 كم بعدد 89 مفتاحا.

وتقدم المحطة خدمات مميزة للركاب حيث ستكون محطة ‏ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني وذات مستوى عالمي من الخدمات وتحتوي على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM، وكاميرات مراقبة ‏‏وهي محطة مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها وبها خدمة Wi-Fi ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار.