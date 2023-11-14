الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.. أشخاص ممنوعة من المشاركة

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 والتي حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد الأشخاص الممنوعة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث يشارك من بلغ الثماني عشرة سنة ميلادية في الانتخابات المختلفة.

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وتنص المادة 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، بشأن الحقوق في الإدلاء بالاصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أنه يحق لكل مصري أو مصرية بلغوا ثماني عشرة سنة ميلادية أن يشاركوا في الحقوق السياسية متى كانت ومنها الاستفاءات او انتخاب رئيس الجمهورية أو انتخابات مجلس النواب أو المجالس المحلية.

إلا أن قانون مباشرة الحقوق السياسة، منع بعض الأشخاص في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث يعفى من المشاركة في الانتخابات ضباط وافراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وكذلك ضباط وافراد الشرطة المصرية، ومن هم دون الثماني عشرة سنة ميلادية.

اقرأ ايضا.. لحظة إنقاذ فتاة التجمع من يد الترزي.. كوافيرة: دخلت لقيت وشه أحمر

اقرأ ايضا.. 5 سنين لحد ما زهقت.. حنين تشكو زوجها: متجوزني عشان «السرير» بس

اقرأ ايضا.. طليقة صيدلي مدينة نصر: حتى بنتنا مسبهاش ولقيت فيديوهاته في اوضة النوم

اقرأ ايضا.. حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش

أشخاص لن تشارك في انتخابات الرئاسة 2024

وكذلك لن يشارك في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المحجور عليه خلال فترة الحجر، والمصاب اضطراب نفسي أو عقلي خلال مدة الاحتجاز الإلزامية بإحدى منشآت الصحة النفسية، والصادر بحقهم حكم نهائي بات في جريمة، وكذلك الصادر ضدهم حكم نهائي لارتكابهم جريمة من جرائم إفساد الحياة السياسية.

ولن يشارك في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، من صدر ضدهم حكما نهائيا بالفصل من الحكومة، ومن صدر ضدهم حكما نهائيا بمصادرة أموالهم من محكمة القيم، ومن صدر ضدهم حكما نهائيا بعقوبة سالبة للحرية، وايضا من صدر ضدهم حكما نهائيا لارتكابهم احد جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير.

اقرأ ايضا.. كشف عورات القاصرات وتحسس أجسادهن.. نص اتهامات الصيدلي عنتيل مدينة نصر

اقرأ ايضا.. جارتي قاعدة بدون ملابس.. حنان تشكو زوجها: لازق في البلكونة وبيقولي عادي

اقرأ ايضا.. ابني راح فين.. أم مغمى عليا ونجلها متوفى في الأسانسير بالجيزة|ما القصة؟

اقرأ ايضا.. لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

ويمنع من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، من صدر ضدهم حكما نهائيا في جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير والشهادة الزور والتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، واختلاس المال العام، ويحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية أن الحرمان من المشاركة في الانتخابات يكون لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسرى في حالة رد الاعتبار او إيقاف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.