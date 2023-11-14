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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.. أشخاص ممنوعة من المشاركة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 والتي حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد الأشخاص الممنوعة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث يشارك من بلغ الثماني عشرة سنة ميلادية في الانتخابات المختلفة.

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الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وتنص المادة 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، بشأن الحقوق في الإدلاء بالاصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أنه يحق لكل مصري أو مصرية بلغوا ثماني عشرة سنة ميلادية أن يشاركوا في الحقوق السياسية متى كانت ومنها الاستفاءات او انتخاب رئيس الجمهورية أو انتخابات مجلس النواب أو المجالس المحلية.

إلا أن قانون مباشرة الحقوق السياسة، منع بعض الأشخاص في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث يعفى من المشاركة في الانتخابات ضباط وافراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وكذلك ضباط وافراد الشرطة المصرية، ومن هم دون الثماني عشرة سنة ميلادية.

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أشخاص لن تشارك في انتخابات الرئاسة 2024

وكذلك لن يشارك في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المحجور عليه خلال فترة الحجر، والمصاب اضطراب نفسي أو عقلي خلال مدة الاحتجاز الإلزامية بإحدى منشآت الصحة النفسية، والصادر بحقهم حكم نهائي بات في جريمة، وكذلك الصادر ضدهم حكم نهائي لارتكابهم جريمة من جرائم إفساد الحياة السياسية.

ولن يشارك في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، من صدر ضدهم حكما نهائيا بالفصل من الحكومة، ومن صدر ضدهم حكما نهائيا بمصادرة أموالهم من محكمة القيم، ومن صدر ضدهم حكما نهائيا بعقوبة سالبة للحرية، وايضا من صدر ضدهم حكما نهائيا لارتكابهم احد جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير.

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ويمنع من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، من صدر ضدهم حكما نهائيا في جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير والشهادة الزور والتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، واختلاس المال العام، ويحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية أن الحرمان من المشاركة في الانتخابات يكون لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسرى في حالة رد الاعتبار او إيقاف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.

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