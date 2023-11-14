أخبار العالم| استشهاد 31 في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا.. جويتيريش يحذر لبنان من مصير غزة بسبب حزب الله.. كاميرون يبحث مع بلينكين ضرورة إعلان هدنة في غزة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قصفاً إسرائيلياً استهدف منزلين في خان يونس جنوب قطاع غزة فجر الثلاثاء، أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين. وذكرت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منزلين لعائلتي الأغا وأبو جميزة في الشطر الشرقي بخان يونس، ما أدى إلى سقوط 9 شهداء. وقال ليؤر بن دور، المتحدث باسم

قال الدكتور عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الأوضاع تتدهور في مختلف قطاع غزة، علمًا بأن مفوض "الأونروا" أعلن أنه خلال اليومين القادمين، ستتوقف عمليات الإغاثة التي تنفذها "الأونروا"، كما ستتوقف محطات تحلية المياه والصرف الصحي والمخابز والمشافي.

شدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الإجرامي على الشعب الفلسطيني، وأهمية أن يتوحد مجلس الأمن للمطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء التهجير القسري والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، إلى جانب المطالبة بالامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك

ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن مدرسة تابعة لها شمال قطاع غزة، ومبنى تابعًا لها كان مُخصصًا كمقر لضيافة موظفي الأمم المتحدة الدوليين في منطقة "رفح"، تعرضا لقصف مُباشر، ولحسن الحظ أن موظفي الأمم المتحدة في المبنى المذكور غادروه قبل قصفه بـ90 دقيقة فقط. وأضافت الوكالة

أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بأن عدة أشخاص أصيبوا؛ جراء قصف إسرائيلي بطائرات مسيرة على مخيم طولكرم في الضفة الغربية. وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، فجر اليوم، استشهاد 5 شبان فلسطينيين في مخيم طولكرم، بينهم 3 إثر قصفهم بصاروخ أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلية من طائرة مسيرة، وفقا لقناة “روسيا

ذكرت وزارة المالية الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية جمعت‭ ‬ديونًا بحوالي 7.8 مليار دولار، منذ السابع من أكتوبر الماضي (تاريخ بدء عملية "طوفان الأقصى")، وسط تحذيرات من وكالات تصنيف ائتماني بالفعل من أنها قد تخفض تصنيفات إسرائيل إذا تدهورت المؤشرات الخاصة بالدين. وأضافت الوزارة -في بيان- أن ما يزيد

استشهد 6 فلسطينيين، وأصيب عدد آخر، الليلة، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلًا وسط "جباليا" شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، بوصول الشهداء والإصابات إلى المُستشفى الإندونيسي في "بيت لاهيا" شمال القطاع.

كشفت صحيفة لوفيجارو الفرنسية عن ان أكثر من عشرة سفراء ودبلوماسيين فرنسيين يعملون في الشرق الأوسط والمغرب العربي كتبوا مذكّرة جماعية وقّعوا عليها وأرسلوها إلى قصر الاليزيه ووزارة الخارجية. ونسبت الصحيفة إلى دبلوماسي في باريس قوله إن المذّكرة تحمل مواصفات الانشقاق وقد جاء فيها أن "موقف فرنسا في بداية

قالت وزارة الخارجية البريطانية، الاثنين، إن الوزير الجديد ديفيد كاميرون بحث في اولى مهامه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الصراع بالشرق الأوسط، وضرورة إعلان هدنة إنسانية

ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس جنوب قطاع غزة، توقف عن العمل؛ ما يُهدد حياة 90 مريضًا يتلقون العلاج فيه، منهم 25 مريضًا في قسم التأهيل الطبي باتوا يواجهون خطر الموت في أي لحظة، بالإضافة إلى 9 آلاف نازح يتخذون من مقر الجمعية والمستشفى مأوى

اتّهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الإثنين، إسرائيل بـ قتل أبرياء من دون أي معيار في قطاع غزة، مؤكدا أن رد الدولة العبرية لا يقل خطورة عن الهجوم الذي شنته عليها الفصائل الفلسطينية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تركز على تقليل الضرر الذي يلحق بالفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

عاد رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون إلى الحكومة البريطانية بشكل مفاجئ، الاثنين، بعد تعيينه وزيرا للخارجية في التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء ريشي سوناك.

انتشر مقطع فيديو على إحدى قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لحركة حماس، يزعم أن امرأة إسرائيلية كانت محتجزة في غزة قُتلت في غارة جوية إسرائيلية، وفقا لـ سي ان ان

قال وزير الاتصالات الفلسطيني، إن قطاع غزة يواجه انقطاعًا وشيكًا وكاملًا لخدمات الاتصالات والإنترنت بحلول يوم الخميس.

اعترف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بوجود خلافات داخل وزارة الخارجية حول نهج إدارة بايدن تجاه الحرب بين إسرائيل وحماس في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين يوم الاثنين.

سعى البيت الأبيض إلى توضيح تعليقات أدلى بها الرئيس الامريكي جو بايدن، الاثنين، مفادها أنه “يجب حماية” المستشفيات في غزة.

قالت وكالة إغاثة تابعة للأمم المتحدة تعمل في القطاع، الاثنين، إن 102 من موظفي الأمم المتحدة على الأقل قتلوا في غزة منذ بدء الحرب.

أعلنت فصائل عراقية مسلحة في بيان، الاثنين، استهداف قاعدة حقل العمر النفطي الأمريكية في دير الزور بشرق سوريا بطائرة مسيرة.

حذر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، من أن المستشفيات في القطاع ستتوقف عن العمل في الـ48 ساعة المقبلة إذا لم تدخل المساعدات

علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية ، اليوم الثلاثاء، على المظاهرات التي انطلقت في معظم دول العالم لمناهضة جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة

افادت وسائل اعلام فلسطينية بوقوع اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في طولكرم بالضفة الغربية، اسفرت عن سقوط شهيدين فلسطينيين برصاص عناصر الاحتلال.

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، هوية جندية تابعة له احتجزتها حركة حماس كرهينة، بعد أن نشر الجناح المسلح للحركة الفلسطينية صورة لها في الأسر.

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن لبنان لن ينجو وسيتم تدميره بالكامل في حال تصعيد المواجهة مع إسرائيل.

اطلقت قوات الاحتلال في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء النار على شاب عند مدخل بلدة بيت عينون شمال شرق الخليل بالضفة الغربية

عرض حزب الله اللبناني اليوم الاثنين، مشاهد من استهدافه قوة لوجيستية تابعة لجيش الاحتلال بالقرب من مستوطنة دوفيف عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزار ة الخارجية، أن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، مفتوح، ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بداية الأزمة. وقال السفير أحمد أبو زيد- ردا على الأقاويل بشأن إغلاق معبر رفح في وجه الحالات الإنسانية من الجانب الفلسطيني-،: “لا نقبل المزايدة على مواقف مصر الراسخة بدعم

استشهد 31 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.