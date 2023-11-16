رخيصة ومتوفرة بكثرة.. بدائل صحية لسكر التحلية

تحرص الدولة على تلبية كافة الاحتياجات من السلع الغذائية وتوفيرها بشكل مستمر، وصرح الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، تضخ في مخازنها يوميا ما بين 2000 الي 3000 ‏طن سكر يوما لتصرف منافذ صرف السلع التموينية صرفها للمستفيدين ‏من الدعم، مؤكدا أن صرف السلع التموينية بلغت نسبة 36 % في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري.

وفي ظل الارتفاع الذي شهدته أسعار السكر خلال الأيام القليلة الماضية نستعرض بعض بدائل السكر :

هناك العديد من البدائل للسكر التقليدية، ويمكن استخدامها في الطهي والخبز والمشروبات كبديل صحي ومنخفض السعرات الحرارية. إليك بعض البدائل الشائعة للسكر:

العسل:

العسل هو بديل طبيعي للسكر وله نكهة غنية. إضافة العسل إلى الشاي أو القهوة أو استخدامه في الطهي يمنح الطعام نكهة لذيذة.

شراب المابل:

مستخلص من شجرة القيقب، شراب المابل يعتبر بديلًا طبيعيًا للسكر مع نكهة طيبة.

محليات الفاكهة:

محليات الفاكهة مثل محليات التمر وعصير التفاح يمكن استخدامها لإعطاء الحلاوة دون إضافة سكر مكرر.

محليات الستيفيا:

مستخلص من نبات الستيفيا، يمكن استخدام محليات الستيفيا كبديل للسكر، وهي تعتبر خيارًا منخفض السعرات الحرارية.

سكر جوز الهند:

يمكن استخدام سكر جوز الهند كبديل للسكر في بعض الحالات، ولكن يجب استخدامه بحذر لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون.

محليات العسل الاصطناعي:

تتوفر العديد من المحليات الاصطناعية التي تحتوي على نكهة حلوة دون إضافة سعرات حرارية، مثل الأسبارتام والسكرين والستيفيا المصنعة.

سكر جوز النخيل:

يأتي سكر جوز النخيل من نخيل النخيل، ويمكن استخدامه كبديل للسكر في بعض الحالات.

تذكر أنه عند استخدام بدائل السكر، يجب مراعاة الكميات والتأثيرات الصحية لكل نوع، ويفضل استشارة أخصائي تغذية إذا كنت تعاني من حالات صحية خاصة.

يتناول العديد من الأشخاص كميات كبيرة من السكر يوميًا من خلال شرب المشروبات المحلاة والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة. إليك بعض المخاطر الصحية المحتملة المتعلقة بتناول كميات زائدة من السكر في المشروبات:

زيادة الوزن:

السكر يحتوي على سعرات حرارية عالية، وتناول كميات زائدة من المشروبات المحلاة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالبدانة.

زيادة خطر السكري من النوع 2:

استهلاك كميات كبيرة من السكر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2، حيث يؤثر السكر بشكل مباشر على حساسية الجسم للأنسولين.

زيادة خطر أمراض القلب والأوعية الدموية:

الأبحاث تشير إلى أن تناول كميات زائدة من السكر يمكن أن يكون له تأثير سلبي على القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تآكل الأسنان:

البكتيريا في الفم تستخدم السكر لتكوين الحمض، وهذا الحمض يمكن أن يؤدي إلى تآكل الأسنان وتكوين التسوس.

تأثيرات سلبية على الكبد:

تحويل كميات كبيرة من السكر إلى دهون في الكبد يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الدهون في الكبد وأمراض الكبد الدهنية غير الكحولية.

تأثير على الصحة العقلية:

هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن استهلاك كميات كبيرة من السكر قد يكون له تأثير على الصحة العقلية، مثل زيادة خطر الاكتئاب والقلق.

يفضل تقليل تناول المشروبات المحلاة والتركيز على تناول الماء والمشروبات الصحية الأخرى.

فوائد السكر طبيا

السكر يوفر طاقة سريعة للجسم، ولكن عند استهلاكه بشكل زائد يمكن أن يكون له آثار صحية سلبية. ومع ذلك، يمكن للسكر أن يكون مفيدًا في بعض الحالات عند استخدامه بشكل معتدل. إليك بعض الفوائد الطبية المحتملة للسكر:

توفير الطاقة:

السكر هو مصدر سريع للطاقة، ويمكن أن يكون مفيدًا لتلبية احتياجات الطاقة الفورية للجسم، خاصة أثناء الأنشطة البدنية الشاقة.

تحسين المزاج:

يُعتبر السكر محفزًا لإفراز السيروتونين، وهو مرتبط بتحسين المزاج والشعور بالسعادة.

تحفيز النشاط العقلي:

الدماغ يعتمد بشكل كبير على الجلوكوز (الذي يتكون من السكر) كمصدر للطاقة، ولذلك يمكن أن يساهم تناول السكر في تحفيز النشاط العقلي.

الاستخدام الطبي:

يُستخدم السكر في بعض الحالات الطبية، مثل استخدام محليات السكر لتحسين طعم الأدوية لدى الأطفال.

تحسين الأداء الرياضي:

في بعض الحالات، يمكن أن يساعد تناول السكر على تحسين أداء الرياضيين خلال التدريبات الشاقة.

يرجى مراعاة أن هذه الفوائد تظهر عند استهلاك السكر بشكل معتدل، وأن تناول كميات زائدة يمكن أن يكون له تأثيرات صحية سلبية. يفضل دائمًا استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية للحصول على توجيهات فردية ملائمة.

السكر يتم صنعه من مصادر مختلفة، وهناك نوعان رئيسيان من السكر يستخدمان على نطاق واسع:

سكر القصب:

يتم استخراج سكر القصب من نبات القصب السكري. يتم قطع القصب وعصر عصارته، ثم يتم تكرير العصارة للحصول على السكر. يحتوي سكر القصب على نسبة عالية من السكر السكروز.

سكر البنجر:

يتم استخراج سكر البنجر من جذور نبات البنجر السكري. بعد استخلاص العصير من الجذور، يتم تكريره للحصول على السكر. سكر البنجر أيضًا يحتوي على سكر السكروز.

يجب ملاحظة أن هناك أنواعًا مختلفة من السكر، ومنها سكر السكروز وسكر الجلوكوز وسكر الفركتوز. يمكن أن يُصنع السكر أيضًا من مصادر أخرى مثل شراب الذرة عالي الفركتوز (HFCS)، الذي يستخدم على نطاق واسع في صناعة الأغذية والمشروبات.

مهم جدًا أن يتم تناول السكر بشكل معتدل، حيث يمكن أن يكون تناول كميات زائدة من السكر مرتبطًا بالعديد من المشاكل الصحية، مثل زيادة الوزن، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة خطر الإصابة بأمراض السكري وأمراض القلب