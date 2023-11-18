خبراء : التقديرات في الجامعات تتيح فرصا مميزة ورواتب أعلى في سوق العمل..وطرق سهلة للامتياز مع مرتبة الشرف

تعتبر التقديرات الجامعية أحد المعايير المهمة التي يستخدمها أصحاب العمل لتقييم الخريجين واختيارهم في سوق العمل. إن الحصول على تقديرات عالية يمكن أن يعزز فرص الخريجين في الحصول على فرص وظيفية مرموقة ورواتب أعلى. في هذا الملف ، سنتحدث مع خبراء التعليم، حول أهمية التقديرات في الجامعات وطرق الحصول عليها بسهولة.

قال الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي السابق ، أن التقديرات الجامعية في العلامات والتقييمات التي يتم منحها للطلاب في نهاية كل مقرر دراسي أو في نهاية الدراسة الجامعية بشكل عام ، وتلعب هذه التقديرات دورًا هامًا في سوق العمل، حيث يتطلب معظم أصحاب العمل الاطلاع على تقديرات الطلاب كجزء من عملية التوظيف.

وأكد الدكتور يوسف الغرباوي خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أن الحصول على تقديرات جيدة في الجامعة ليس مجرد مسألة حصول على درجات عالية، بل يتطلب أيضًا العمل الجاد والمثابرة والمشاركة الفعّالة في الأنشطة الأكاديمية والمجتمعية.

وأشار الدكتور يوسف الغرباوى إلي الاستعداد جيدًا للدروس والمحاضرات والمشاركة الفعّالة في النقاشات الأكاديمية ،وقد يتطلب ذلك قراءة إضافية وإعداد للمواد الدراسية قبل الدروس والتأكد من فهم المفاهيم الأساسية.

وأكد الغرباوى ،على التركيز على العمل الجماعي لتعزيز فرص حصولهم على تقديرات جيدة من خلال المشاركة في العمل الجماعي مع زملائهم في الدراسة ،فالتعاون والتفاعل مع الآخرين يعزز الفهم ويساعد على تحقيق نتائج أفضل.

وشدد رئيس جامعة جنوب الوادي السابق ، على تنيظم الوقت موضحاً ،أنه من المهم أن يقوم الطلاب بتنظيم وقتهم بشكل جيد لضمان تلبية جميع المتطلبات الأكاديمية في الوقت المحدد ،بالاضافة إلي استخدام جداول زمنية وتحديد أولويات العمل لتحقيق أقصى استفادة من الوقت المتاح.

وتابع الدكتور يوسف الغرباوي ، ان كافة الكليات في الجامعات المصرية لديهم مرشدين اكادميين واساتذه الجامعات لم تتاخر على إي طالب في إي وقت ، لذلك في حالة وجود صعوبات أو استفسارات، ينبغي على الطلاب طلب المساعدة من الأساتذة أو زملائهم في الدراسة ،فالتوجيه والدعم المناسب يمكن أن يساعد في تجاوز التحديات وتحقيق أداء أفضل.

وشدد إلى أهمية التقديرات في مجال العمل، فإنها تعكس أيضًا الجهود والمهارات التي اكتسبها الطلاب خلال فترة دراستهم الجامعية قد تكون التقديرات الجيدة مؤشرًا على الالتزام والتفاني والقدرة على العمل بشكل مستقل وفريق وبالتالي، فإنها تزيد من فرص الطلاب في الحصول على فرص عمل مميزة ورواتب أعلى في سوق العمل.

ومن جانبه قال ماجد ابو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق ، أن الحصول على تقديرات عالية يعكس الجدارة والكفاءة الأكاديمية للطلاب، مؤكداً انه يمكن للطلاب العمل بجد والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة لديهم من أجل تحقيق أداء ممتاز في دراستهم.

وأوضح أبو العينين، أنه بالنسبة للطلاب الجدد القادمين من الثانوية العامة، فإن الانتقال إلى المرحلة الجامعية يتطلب التكيف والتحضير الجيد، من خلال تحديد الأهداف والتخطيط الجيد والانخراط في الحياة الجامعية وبناء العلاقات الجيدة والاهتمام بالصحة العامة، يمكن للطلاب أن يحققوا نجاحًا مميزًا في المرحلة الجامعية ويحصلوا على تقديرات جيدة تساعدهم في بناء مستقبل مشرق.

ويقول الدكتور ماجد ابو العينين عميد تربية عين شمس السابق، إنه ينبغي على الطلاب الجدد بناء علاقات جيدة مع زملائهم وأساتذتهم ويمكن أن يساعد التعليم الاجتماعي والتواصل الجيد في تحقيق نجاح أكبر في المرحلة الجامعية.

إليك بعض النصائح التي قدمها الدكتور أبو العنين للطلاب الذين يرغبون في الحصول على تقديرات عالية:

1. الالتزام بالدروس والمشاركة النشطة: يجب على الطلاب الحضور إلى الدروس والانخراط بنشاط في النقاشات والأنشطة الأكاديمية. يساهم ذلك في تعزيز فهمهم للمواد وتطوير مهاراتهم.

2. التحضير الجيد: ينبغي للطلاب تخصيص وقت كافٍ للتحضير للمحاضرات والمشاريع والاختبارات. من خلال التحضير المناسب، يمكن للطلاب أن يتمتعوا بفهم أعمق للمواد ويحققوا أداءً جيدًا في الاختبارات.

3. التعاون مع زملاء الدراسة والاستفادة من الموارد الأخرى: يمكن للطلاب تعزيز تجربتهم الأكاديمية من خلال التعاون مع زملائهم وتبادل المعرفة والموارد. يمكن أيضًا الاستفادة من خدمات الدعم الأكاديمي المتاحة في الجامعة مثل مراكز الكتابة والمكتبات.

4. التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس: ينبغي للطلاب التواصل مع أعضاء هيئة التدريس وطرح الأسئلة والمشاركة في النقاشات. يمكن لهذا التفاعل أن يسهم في تعزيز فهم الطلاب وتوجيههم في دراستهم.