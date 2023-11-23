اخبار مصر على مدار 24ساعة.. بايدن يؤكد للسيسي رفض التهجير القسري للفلسطينيين

اخبار مصر.. أكد بايدن في اتصال هاتفي بالرئيس السيسي رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

بعد الهدنة| الرئيس والعاهل الأردني يؤكدان ضرورة العمل على وقف دائم لإطلاق النار بغزة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمطار القاهرة الدولي، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

الصمت لم يعد خيارًا.. نص كلمة الرئيس السيسي بالقمة الافتراضية لمجموعة العشرين|فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هناك حاجة لتطوير وإصلاح النظام العالمي والهيكل الاقتصادي والمالي الدولي واستحداث آليات تمويل.

بايدن يشكر السيسي على الوساطة المشتركة للتوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة.

مصر والسعودية تبدآن صياغة خطة تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة في إدارة الموارد المائية

على هامش فعاليات المؤتمر العربى الخامس للمياه والمنعقد بالمملكة العربية السعودية التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالمهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة السعودى.

هرد على أسئلتكم .. أول تعليق من هاني الناظر بعد وعكته الصحية

وجه الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية رسالة إلى جمهور بعد غياب فترة طويلة بعد إصابته بمرض السرطان.

صناعة مصرية .. تصدير أول شحنة أمونيا في العالم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، وذلك لمتابعة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة التي تتعلق بهذا القطاع الحيوي.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

كشفت تحريات وفحص الاجهزة الامنية بالجيزة لحالة الذعر التي اصابت موظفي القرية الذكية عقب انبعاث رائحة كريهة بأنحائها وتردد انباء عن انفجار وتسرب غاز بها واخلاء جميع الموظفين منها.

حج السياحة 2024.. للسيدات بدون محرم لهذا السن

الحج للسيدات بدون محرم ، هو ماسمحت به ضوابط وزارة السياحة والآثار لهذا الموسم لفئة معينة وفقا للسن ، لتحدد الفئات العمرية التي تستحق أن تحج للموسم الحالي والتي تنظمها شركات السياحة المصرية وفقا لبرامج الحج المختلفة من الحج السياحي و البري و الاقتصادي.

طيران الإمارات تشغل رحلة تجريبية بالوقود المستدام على أكبر طائرة في العالم

شغلت طيران الإمارات اليوم أول رحلة تجريبية لطائرة الإيرباص A380 باستخدام وقود الطيران المستدام بنسبة 100%، حيث أقلعت الطائرة من مطار دبي الدولي بقيادة القبطان خالد بن سلطان والقبطان فيليب لومبيت، باستخدام وقود طيران مستدام SAFبنسبة 100% في أحد محركاتها الأربعة، وذلك لاختبار الأداء والمساعدة على إظهار إمكانات هذا النوع من الوقود كبديل مباشر يطابق المواصفات الفنية والكيميائية لوقود الطائرات. وتشير البحوث والدراسات إلى أن "ساف SAF" يخفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 80% مقارنةً بوقود الطائرات التقليدي.

حج 2024| اعرف قيمة جدية حجز الحج السياحي بكل أنواعه

قيمة جدية حجز الحج السياحي 2024 ، أصبح الجميع يسأل عنها؛ عقب إعلان وزارة السياحة والآثار عن أسعار الحج السياحي لهذا العام، عبر ضوابطها الملزمة لشركات السياحة، بتسعير برامج الحج للموسم الجديد؛ ليكون الحج السياحي متاحا أمام جميع المواطنين للتقديم عليه.

تغير المناخ يهدد بأزمة جوع عالمية

سلط برنامج الغذاء العالمي الضوء على تفاقم تأثير تغير المناخ على زيادة الجوع في العالم، قبل نحو أسبوع من انطلاق مؤتمر COP28، وطالب بزيادة الإجراءات التي تستهدف حماية الأشخاص الضعفاء.

الأرصاد تحذر من طقس الخميس وتوجه نصيحة للمواطنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس الموافق 23 نوفمبر، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد كما أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 26 درجة مئوية.