أخبار التوك شو| المفتي: الاحتكار من أعظم المعاصي والقائم به ملعون.. بكري: تصويت المصريين بانتخابات الرئاسة مؤشر قوي على حب البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:



المفتى: الاحتكار من أعظم المعاصي والقائم به ملعون

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الشرع الشريف نهى عن احتكار السلع وحرَّمه، ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي.



رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: مصر تأسف لكسر الهدنة المؤقتة في غزة.. فيديو

أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لقناة القاهرة الإخبارية، عن أن مصر تأسف كثيرًا لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، وأنها تبذل حاليًا أقصى الجهود مع الشركاء، من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت، ومدها لفترات أخرى، بما يسمح بمواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة للأشقاء في قطاع غزة، والتي وصلت لحد الكارثة، سواء بوقف الحرب عليهم، أو بسرعة وكثافة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم.



سفيرنا في إيطاليا: منظمات عديدة طلبت متابعة الانتخابات الرئاسية

قال السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، إن السفارة تلقت طلبات عديدة من منظمات مختلفة من أجل متابعة الانتخابات الرئاسية، وتم إرسال الطلبات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للقانون وحصل على الموافقة ليكون مندوبين من المنظمات متواجدين لمتابعة الانتخابات الرئاسية.



حسام موافي يحذر من استئصال الطحال في هذه الحالة| فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، أهمية الطحال والوظائف التي يقوم بها، محذرا من الإصابة بتضخم الطحال، بقوله: «حال الإصابة بتضخم الطحال؛يجب بعدها الذهاب إلى الطبيب مباشرة، لإجراء الفحوصات اللازمة».



مصطفى بكري : تصويت المصريين بالخارج مؤشر قوي على حب المواطنين لبلدهم

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن تصويت المصريين في الخارج في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، مؤشر قوي على حب المواطنين لوطنهم وتلبية النداء في أي وقت.



الهجرة : غرفة إدارة الأزمات تتابع انتخابات الرئاسة مع القنصليات والسفارات بالخارج

قالت سها جندي، وزيرة الهجرة، إن هناك 137 جالية تشارك في انتخابات الرئاسة 2024 حول العالم، مشيرة إلى الانتخابات الرئاسية لها مكانة واهتمام كبير، بالتزامن مع الأزمات الدولية والأزمات الاقتصادية التي تأثرت بها الدول.



4 دول بينها مصر .. مصطفى بكري يكشف مخططًا جديدًا لتهجير الفلسطينيين

علق الإعلامي مصطفى بكري، على استئناف جيش الاحتلال هجماته على قطاع غزة اليوم الجمعة، مؤكدا :"لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولن نشارك في تلك المهزلة وجريمة الحرب التي تشارك فيها أمريكا علانية وصراحة".



جيش الاحتلال الإسرائيلي: قصفنا 200 هدف في قطاع غزة منذ الصباح

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، عن أن جيش الدفاع قصف منذ صباح اليوم الجمعة، 200 هدف في قطاع غزة، زاعما أن حركة حماس هي المسئولة عن كل ما وصلنا إليه حتى الآن وسنستمر في استهدافها.



في مشاركتها بالانتخابات الرئاسية بمسقط .. مسنّة مصرية توجه رسالة إلى السيسي

وثقت سيدة سبعينية مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المصرية، بمسقط في سلطنة عمان.



بدء تصويت المصريين بنيوزيلندا في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.. فيديو

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل بدء تصويت المصريين بنيوزيلندا في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

