أخبار السيارات| كيف يمكن إزالة البخار المتراكم على زجاج السيارة ... خطوات بسيطة للحفاظ على طلاء السيارة الخارجي

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتواجد داخل السوق المصري للمستعمل باقة مميزة من السيارات الحديثة التي يرغب المواطنون في اقتنائها لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة، وجاءت هذه الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مبسوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة والتي كان منها عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة مثل الرقائق الإلكترونية .

كشفت شركة أوبل الألمانية عن سياراتها الجديدة أوبل أسترا سبورتس Tourer الكهربائية، وتنتمي أسترا سبورتس Tourer الي فئة السيارات الكومي الرياضية .

يتكثف بخار الماء علي زجاج السيارات عند انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، وذلك البخار يؤدي الي إعاقة الرؤية أمام سائق السيارة وركابها بسبب تكون طبقات كثيفة من البخار علي الزجاج خصوصا في فصل الشتاء .

طلاء السيارة من جديد أمر مكلف للغاية، وذلك خصوصا مع ارتفاع أسعار مكونات السيارات بمختلف أنواعها بسبب حالة الاضطراب التي تشهدها كافة الأسواق ومن ضمنها عدم استقرار أسعار أجزاء السيارات أو مكوناتها.

حزام الأمان بالسيارات هو عنصر الأمان والسلامة والثابت في مختلف أنواع وفئات السيارات، ولكن خلال الفترة الماضية ظهر العديد من أنواع أحزمة الأمان الخاصة بالحوامل والتي يعتقد أنها ذات مستوي أمان عالي .

كشفت شركة هيونداي المتخصصة في صناعة السيارات عن طرازها الجديد هيونداي سانتا الهجين الجديدة، وتظهر هيونداي سانتا حالياً في جيلها الخامس ، وتنتمي سانتا الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .