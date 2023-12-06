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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبارالتكنولوجيا|أمازون تنتقد مايكروسوفت لقيامها بممارسات احتكارية.. ورسميًا OnePlus 12 ينطلق بمواصفات أسطورية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

رسميًا OnePlus 12 ينطلق بمواصفات أسطورية تجعله أقوى وأسرع موبايل أندرويد


أطلقت شركة OnePlus وان بلس رسميًا هاتفها الرائد OnePlus 12 في حدث خاص في الصين يتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة للشركة، حيث إنطلق الهاتف بعدد من المواصفات القياسية التي تجعله أقوى وأسرع هاتف أندرويد يدخل سباق 2024.

 

سامسونج تعتزم إطلاق هاتفها Galaxy S23 FE بالأسواق الأوروبية في هذا الموعد 

 

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق هاتفها Galaxy S23 FE الشبابي في الأسواق الأوروبية يوم 8 ديسمبر المقبل، وذلك بعد إطلاقه لأول مرة في الأسواق الآسيوية في شهر أكتوبر الماضي.

 

المصرية للاتصالات تعد باستعادة الخدمة.. تعرف على موعد رجوع الإنترنت


أكدت الشركة المصرية للاتصالات في بيان، أن هناك مشكلة عامة تؤثر على كفاءة خدمة الإنترنت حاليآ في مصر، وبعض البلاد المجاورة.

 

أوبو Oppo تفاجئ جمهورها بموبايل جبار


كشفت تسريبات التصميم والمواصفات الخاصة بهاتف Oppo Find X7 Pro من شركة أوبو الصينية، والتي تعتزم الشركة إطلاقه خلال الفترة المقبلة، حيث يضم الهاتف عددًا من التقنيات بالإضافة إلى تحسينات كبيرة.

 

شركة شهيرة تتعرض للاختراق.. وتعترف بوصول الهاكرز لبيانات الملايين من العملاء


اعترفت شركة 23andMe الأمريكية والمتخصصة في الاختبارات الجينية، أنه تم الوصول إلى الملايين من ملفات تعريف "أقارب الحمض النووي" الخاصة بالعملاء الذين تم اختراقهم بطريقة غير مصرح بها في شهر أكتوبر الماضي.

 

أمازون تنتقد مايكروسوفت لقيامها بممارسات احتكارية في المملكة المتحدة


انتقدت شركة أمازون منافستها مايكروسوفت لقيامها بممارسات احتكارية، حيث أبلغت أمازون هيئة مكافحة الاحتكار البريطانية أن مايكروسوفت تستخدم ممارسات تجارية تقيد اختيارات العملاء في سوق الحوسبة السحابية.

 

 

 

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