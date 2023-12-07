رسالة مهمة من أحمد موسى للفلسطينيين ومفاجأة سارة بشأن أسعار السكر وطائرة درون بمعرض إيديكس تثير الدهشة

شهدت أخبار التوك شو اليوم عدد من القضايا والملفات الساخنة التي شغلت بال الرأي العام بشكل كبير، يأتي على رأسها قصة ارتفاع الأسعار، والقضية الفلسطينية والأزمة داخل قطاع غزة، فضلا عن انفراجة جديدة في أزمة السكر، والحديث حول معرض إيديكس الدولي، وفيما يلي أبرز ما جاء:

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن منطقة مرسى علم تعرضت للأمطار التي أدت إلى سيل أدت لبعض الأضرار في الطرق في جانبي الطريق في بعض المناطق، موضحا أن هناك خطة طوارئ موضوعة بالتنسيق مع كافة الجهات والمديريات، وتم فصل التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل بشكل مؤقت.

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه تم إعطاء تعليمات لإدارة المرور بإغلاق كافة الطرق المؤدية من وإلى مرسى علم، حتى لا يكون هناك أي سيارات موجودة على الطريق، حفاظا على حياة المواطنين، والتنسيق مع المحافظات المجاورة خاصة محافظة أسوان، حتى يتم تقييم الوضع والتعامل معه.

قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن مصر تستهلك 3.5 مليون طن سكر، ويتم زراعة 2.7 مليون طن، ويتم استيراد حوالي 800 طن فقط، وهو أمر بسيط، موضحا أنه في عام 2016 كان سعر الأرز والسكر 6 جنيهات، موضحا أن الأسعار المتواجدة في الأسواق في الوقت الحالي مبالغ فيها بشكل كبير للغاية.

وأضاف "نصار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن التاجر يحصل على السكر من الشركات الحكومية بـ 24 جنيه للكيلو، ويتم تسليمه للتاجر بـ 26 جنيه، ألا أن جشع التجار يجعلهم يرغبون في بيع السكر بأسعار ضخمة للغاية، "كل ده من دم الشعب".

عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال مشاركته في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في دبي على هامش مؤتمر المناخ كوب 28، والذي قال فيه إنه يوجه الشكر لدولة الإمارات على حُسن الاستقبال والضيافة، متمنيًا النجاح للمؤتمر والذي يُعد استكمالاً لمرحلة جديدة من التفاعلات والأفكار النيرة التي تتم مخاطبة العالم بها، خاصة دور البرلمانات في ملف التغيرات المناخية.

وأضاف "أبو العينين"، أنه حضر 4 مؤتمرات ماضية لمؤتمر المناخ، وهي عبارة عن أحاديث مُطولة، وفي نهاية المؤتمر تكون هناك بعض الالتزامات من دول، وكانت أغلب الالتزامات لم تكن تتم، موضحًا أنه عدم وجود التزام للدول الكبرى يجعل عملية المراقبة والمتابعة تكاد تكون معدومة.

قال الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج كل يوم إن فى هذا اليوم تلقي مركز الملاحة الرئيسي في قناة الاتصال معلومة بحدوث عطل في دفة سفينة في الكيلو ٧٤ من ترقيم القناة.

واكد أبو بكر خلال برنامج كل يوم، المذاع على فضائية on tv ،أن كل ما يحدث بقناة السويس يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي وفريق الهيئة أسامة ربيع دائميّ العلم بتفاصيل ما يحدث بها لحظة بلحظة، لافتا إلى أن الفريق اسامة ربيع تحرك على الفور لمركز العمليات بهيئة قناة السويس.

قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إنّنا ندعم جهود مصر وقطر لإطلاق سراح الأسرى، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف منصور خلال مؤتمر صحفي لممثلي المجموعة العربية في الأمم المتحدة، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القطاع الطبي في غزة على وشك الانهيار، ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يتولى مسؤولياته وأن يتصرف ويتخذ الإجراءت اللازمة ويتخذ قرارًا يدعو فيه لوقف إطلاق النار.

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو للشعب الفلسطيني الذين يجلسون داخل الخيام في العديد من المدن المختلفة بعد القصف الضخم الذي شهدته قطاع غزة، قائلا إنه من الصعب على الإطلاق على أي مواطن أن يترك وطنه تحت أي ظرف من الظروف، إذ أنه ليس من السهل على أي مواطن أن يترك أرضه أو وطنه.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن المواطن الفلسطيني يعلم جيدا أن من يخرج من وطنه في الوقت الحالي لن يعود مرة أخرى، وكل متر سيتم تركه سينتقل إلى الكيان الصهيوني، "أي متر هيتساب في فلسطين هتتساب للكيان الصهيوني".

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام تمتلك سيناريوهات وخططا عملياتية، وتقاتل بكل قوة وشجاعة في كل المحاور مع القوات الصهيونية الغازية، وهناك خسائر كبير تقع في جيش الاحتلال، وهناك الكثير مما تمكن أن تكشف عنه طبيعة المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي في برنامج ملف اليوم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المقاومة الفلسطينية لديها نفس طويل وقدرة على استيعاب المتغيرات الميدانية والتعامل معاه بخطط متكاملة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات الميدانية العسكرية وهزيمة الاحتلال، رغم الفارق الكبير في حجم القوة وحجم الشهداء، لكن هذه الدماء لن تضيع هدرا وهي ستضيئ طريق التحرير، تحرير الأرض والقدس والدولة والإنسان الفلسطيني.

أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن ما حدث في غزة من بعد يوم 7 اكتوبر حتى الان بكل وحشيته وإجرامه إلا أنه امتحان واختبار لكل القوى السياسية في مصر، موضحا أن هناك تأثير هائل لتيار الاسلام السياسي وأفكار على كل القوى السياسية في مصر خلال تعاملها مع الحرب على غزة.

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن من أشكال عنصرية الخطاب المتأثر بالإسلاميين هو الحديث عن اسرائيل كيهود وليس كصهاينة، مؤكدا أن هذا الخطاب فيه مساحة عنصرية والتيارات السياسية التي تتكلم بهذا الأمر لا يستطيعون الفصل بين الصهيونية واليهودية.

قال المهندس محمد سيد من معرض إيديكس إن هناك شراكة مع بعض الدول والجانب المصري في إنتاج بعض المنتجات وشراكة مع الجانب المصري في إنتاج السيارات الموجودة بتيوتا والجيب واللاند كروزر.

قال محمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المستشار السياسي للمرشح الرئاسي فريد زهران، إن الحياة السياسة لا يُفترض أن تكون شيء جامد أو تأييد نفس الفكرة أو المشروع، متابعا:من الممكن يكون في أطر عامة ومصلحة نلتف حولها، ولكن ذلك لا يمنع وجود اختلاف وتنوع.



وأضاف “محمد سالم” خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتكون من 26 حزب، من مختلف الاتجاهات، وتضم ممثلين لمرشحي الرئاسة الانتخابية.

