أخبار التكنولوجيا|أفضل هواتف هواوي Huawei لعام 2023.. موتورولا تطلق إصدارا مميزا من هاتف Razr 40 Ultra

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قامت شركة موتورولا Motorola، مؤخرا بتوسيع لوحة الألوان الخاصة بها للهواتف الذكية Razr 40 Ultra وEdge 40 Neo، حيث قدمت إصدار بلون مميز يطلق عليه اسم Peach Fuzz، وهو لون شركة Pantone لعام 2024.

في شهر أبريل من عام 2023، أطلق تطبيق واتساب WhatsApp، وظيفة “الوضع المصاحب” والتي تتيح للمستخدمين إمكانية ربط ما يصل إلى أربعة أجهزة بحساب واتساب واحد، تتضمن الأجهزة الأربعة جهازي كمبيوتر أو هاتفين ذكيين إلى جانب الهاتف الأساسي المسجل عليه الحساب في الأصل.

يعتبر 2023 عاما مميزا بالنسبة لشركة هواوي Huawei، حيث تمكنت عملاقة التقنية الصينية من أطاحت شركة آبل في السوق الصيني بعد إطلاق هاتفها الجديد Huawei Mate 60، الذي باعت منه 1.6 مليون وحدة في ستة أسابيع فقط في الصين متفوقة بذلك على مبيعات سلسلة iPhone 15 التي كانت مخيبة للآمال في معظم الأسواق.

في عالم الهواتف الذكية، حيث يلتقي الابتكار والتكنولوجيا، يبرز هاتف هواوي Mate 60 Pro وأوبو Find X6 Pro، كأمثلة رائعة لما يمكن أن تحققه تكنولوجيا الهاتف المحمول الحديثة، وخلال هذه المقارنة سنتعمق في الاختلافات الدقيقة والميزات الفريدة لهذين الجهازين الرائدين، من خلال تقديم منظور تفصيلي حول تصميمهما وشاشتهما وأدائهما وقدرات الكاميرا وعمر البطارية والقيمة الإجمالية.

يسمح تطبيق المراسلة الأشهر واتساب WhatsApp، لمستخدميه الآن بسماع الصوت المرسل في المحادثات مرة واحدة فقط، ويختفي بعد تشغيله، تتبع الميزة الجديدة وظيفة العرض الفردي الموجود بالفعل للصور ومقاطع الفيديو والتي يطلق عليها اسم "العرض لمرة واحدة View Once".

كشفت شركة موتورولا Motorola، عن هاتفها الجديد Motorola Edge 40 Neo، الذي يأتي بخصائص فريدة وأداء مميز، والذي تستهدف به مستخدمي الفئة المتوسطة بمميزات تشبه الهواتف الرائدة.