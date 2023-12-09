أخبار التكنولوجيا|أفضل هواتف هواوي Huawei لعام 2023.. موتورولا تطلق إصدارا مميزا من هاتف Razr 40 Ultra

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
بـ لون عصري جذاب.. موتورولا تطلق إصدارا مميزا من هاتف Razr 40 Ultra
قامت شركة موتورولا Motorola، مؤخرا بتوسيع لوحة الألوان الخاصة بها للهواتف الذكية Razr 40 Ultra وEdge 40 Neo، حيث قدمت إصدار بلون مميز يطلق عليه اسم Peach Fuzz، وهو لون شركة Pantone لعام 2024.
في ثوان.. طريقة تشغيل واتساب على جهازين بنفس الرقم
في شهر أبريل من عام 2023، أطلق تطبيق واتساب WhatsApp، وظيفة “الوضع المصاحب” والتي تتيح للمستخدمين إمكانية ربط ما يصل إلى أربعة أجهزة بحساب واتساب واحد، تتضمن الأجهزة الأربعة جهازي كمبيوتر أو هاتفين ذكيين إلى جانب الهاتف الأساسي المسجل عليه الحساب في الأصل.
أفضل هواتف هواوي Huawei لعام 2023
يعتبر 2023 عاما مميزا بالنسبة لشركة هواوي Huawei، حيث تمكنت عملاقة التقنية الصينية من أطاحت شركة آبل في السوق الصيني بعد إطلاق هاتفها الجديد Huawei Mate 60، الذي باعت منه 1.6 مليون وحدة في ستة أسابيع فقط في الصين متفوقة بذلك على مبيعات سلسلة iPhone 15 التي كانت مخيبة للآمال في معظم الأسواق.
عملاقة الكاميرا.. مقارنة بين هواوي Mate 60 Pro وأوبو Find X6 Pro
في عالم الهواتف الذكية، حيث يلتقي الابتكار والتكنولوجيا، يبرز هاتف هواوي Mate 60 Pro وأوبو Find X6 Pro، كأمثلة رائعة لما يمكن أن تحققه تكنولوجيا الهاتف المحمول الحديثة، وخلال هذه المقارنة سنتعمق في الاختلافات الدقيقة والميزات الفريدة لهذين الجهازين الرائدين، من خلال تقديم منظور تفصيلي حول تصميمهما وشاشتهما وأدائهما وقدرات الكاميرا وعمر البطارية والقيمة الإجمالية.
خاصية جديدة.. أزاي تخفي فويسات واتساب الحساسة
يسمح تطبيق المراسلة الأشهر واتساب WhatsApp، لمستخدميه الآن بسماع الصوت المرسل في المحادثات مرة واحدة فقط، ويختفي بعد تشغيله، تتبع الميزة الجديدة وظيفة العرض الفردي الموجود بالفعل للصور ومقاطع الفيديو والتي يطلق عليها اسم "العرض لمرة واحدة View Once".
بكاميرا 50 ميجابكسل.. موتورولا تطلق موبايل شبابي بإمكانات جبارة
كشفت شركة موتورولا Motorola، عن هاتفها الجديد Motorola Edge 40 Neo، الذي يأتي بخصائص فريدة وأداء مميز، والذي تستهدف به مستخدمي الفئة المتوسطة بمميزات تشبه الهواتف الرائدة.