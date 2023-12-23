نشرة المرأة والصحة| علامات تكشف البصل الفاسد من الجيد.. مضاعفات خطيرة تصيبك بسبب إهمال التهاب الأذن الوسطى.. سعر صادم لـ بيجامة بسمة بوسيل في برنامج دقيقة نفهم

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

للأطفال والبالغين.. ظهور هذه الأعراض يشير إلى التهاب الأذن الوسطى

يعتبر التهاب الأذن الوسطى هو عدوى تُصيب الأذن في المساحة المملوءة بالهواء التي تقع خلف طبلة الأذن، وتحتوي على عظام الأذن الاهتزازية الصغيرة، يكون الأطفال أكثر عرضةً للإصابة بعدوى الأذن من البالغين.

علامة تظهر في الحمام تكشف الإصابة بالسرطان| ليست النزيف

لا يسبب سرطان المرارة عادةً علامات أو أعراض إلا في وقت لاحق من مسار المرض، عندما يكون الورم كبيرًا أو منتشرًا، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تظهر الأعراض مبكرًا وتؤدي إلى التشخيص المبكر وإذا تم اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة ، فقد يعمل العلاج بشكل أفضل.

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرفس؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الكرفس.

مضاعفات خطيرة تصيبك بسبب إهمال التهاب الأذن الوسطى.. ضعف السمع أخطرها

يحدث التهاب الأذن الوسطى بسبب بكتيريا أو فيروس يصيب الأذن الوسطى، وتنتج هذه العدوى أحيانًا بسبب مرض آخر، مثل الإصابة بالبرد، أو الإنفلونزا أو الحساسية، مما يسبب احتقانًا وتورُّمًا في الممرات الأنفية، والحلق، والقناة السمعية.

نزول الأسعار.. علامات تكشف البصل الفاسد من الجيد

تصدرت أسعار البصل الترند خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاعها شديد حيث وصل سعر الكيلو في بعض المناطق ل 50 جنيها.

شمس الكويتية تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة من مصر | شاهد

شاركت المطربة شمس الكويتية صور جديدة من مصر، ونشرتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال ساحرة وناعمة للغاية.

ببجامة حرير.. سعر صادم لإطلالة بسمة بوسيل في برنامج دقيقة نفهم

ظهرت النجمة بسمة بوسيل كضيفة في برنامج "دقيقة نفهم"، وقد شاركت مجموعة من لفيدوهات عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة كاجوال بسيطة ولافتة.

بفستان جريء.. أنابيلا هلال تبرز أنوثتها بجلسة تصوير جديدة

شاركت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال متابعيها جلسة تصوير جديدة، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” خلال تصويرها إعلان لبراند ساعات، وظهرت بإطلالة جريئة وجذابة.

تبرز رشاقتها .. سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير جديدة من لبنان

خضعت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، لجلسة تصوير جديدة من لبنان، وشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة وساحرة.

بـ باروكة.. بلقيس فتحي تثير الجدل بأحدث إطلالة على إنستجرام

شاركت النجمة بلقيس فتحي متابعيها، صورة جديدة عبر خاصية “استوري” حسابها الرسمي على «إنستجرام»، ظهرت خلالها بإطلالة مختلفة وغير متوقعة.