عربات متنقلة وتدريب مجاني.. مفاجأة جديدة من الحكومة لخلق فرص عمل للشباب

تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة بالشباب وتحرص على المساهمة في مسئولية تشغيل الشباب، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، تسهم في خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنمية العنصر البشري وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال، وهذا يأتي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرئيس السيسي وشباب مصر

التدريب على 6 مهن جديدة

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، أن هناك 10 عربات تدريب مُتنقلة جديدة جاهزة للانطلاق إلى عددِ من المحافظات، لتقوم بمهام تدريب وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وذلك في نطاق المبادرة الرئاسية: "حياة كريمة"، ومبادرة: "مهنتك مُستقبلك".

وقال وزير العمل حسن شحاتة، إن هذه العربات سوف تنطلق إلى محافظات: الإسكندرية، والوادي الجديد، والشرقية، وجنوب سيناء، وسوهاج، والأقصر والبحر الأحمر وشمال سيناء، تنفيذًا لخطة الدولة بتنمية هذه المحافظة الاستراتيجية.

وأوضح أن هذه العربات سوف تقوم بتدريب وتنمية مهارات الشباب بالمجان على مجموعة من المهن التي يحتاجها سوق العمل منها مهن: التفصيل والخياطة، والسباكة الصحية والكهرباء وتوصيلاتها وصيانة الحاسب الآلي، وصيانة الموبايل، واللغات، والمأكولات السريعة، وغيرها، وبحسب طبيعة كل محافظة.

وأشار إلى أن الوزارة تتحرك في كافة الاتجاهات من أجل تطوير منظومة التدريب المهني تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تمتلك 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية، ولديها صندوق تمويل التدريب والتأهيل وتتعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية من أجل تنشيط عملية التدريب المهني بشكل مُستمر، وأنها بصدد إطلاق مشروع مهني 2030 لتطوير منظومة التدريب المهني تعاوناً مع القطاع الخاص تُمثلها في هذا المشروع مؤسسة "طفرة للتنمية".

يذكر أن تلك الوحدة التدريبية المُتنقلة عبارة عن ورشة تدريبية على احدى المهن الحرفية مُلحق بها جرار لسهولة التنقل من مكان لآخر، والغرض منها تدريب الشباب في المناطق النائية داخل قرى ومحافظات جمهورية مصر العربية، والبعيدة عن مراكز التدريب المهني الثابتة، وأنه تم تنفيذ عمليات التطوير فى الوحدات التدريبية بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، وتحت اشراف مهندسين الادارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

عربات تدريب مُتنقلة

لرفع مستوى العمالة الفنية

وفي هذا الصدد، قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن وزارة العمل تقوم باهتمام كبير للتدريب الشباب على الحرف والمهن التي يحتاجونها في سوق العمل.

وأوضح جبران ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن موضوع التدريب يحتاج لاحترافية الأكثر بالاتفاق مع أصحاب المهن وأصحاب المصانع ولكن هذا لا يمنع ان يكون هناك تعلم للحرف والحصول على شهادات معتمدة من وزارة العمل بحيث انه يعمل بها في الشركات مناسبة للمهن لرفع مستوى العمالة الفنية وهذا ما يحتاجه السوق بالفعل.

وتابع: لان هناك نقص كبير جدا في بعض العمالة الحرفية نتيجة اتجاه البعض الي للفرار من المهن وتذهب إلى مهن أخرى للحصول على الربح السريع ونفقد هنا العمالة المتدربة او التي يتم تدريبها.

إنفاق 178 مليون جنيه على منظومة التدريب والتأهيل

وكانت الوزارة قد أصدرت بيانا الأسبوع الماضي بشأن تفاصيل إجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وقالت: إن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة منذ تأسيسه عام 2003 وحتى الآن بلغ 178 مليونًا و500 ألف جنيه على منظومة التدريب والتأهيل.

مضيفة أن الصندوق مستمر فى دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب، وكافة البرامج، والأنشطة التدريبية الأخرى، وفى التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل كما ذكرت الوزارة اتساع دور الصندوق فى الفترة المقبلة فى تدريب ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

التدريب لفهم أفضل لقدراتهم

والجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك تماما منذ توليه الحكم 2014، أن الشباب هم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها، وطريقها نحو النهوض والتقدم، لذلك حرص على دعمهم بكل السبل والأشكال.

حيث يمثل الشباب حوالي 60 % من التعداد السكاني لمصر وتعول عليهم الدولة في خطط التنمية الحديثة، حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس أولوياته الشباب وإفساح المجال لهم على كافة الأصعدة.

ويذكر أن أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

فتعمل الدولة المصرية جاهدة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، بجانب دعم المشاركة الإيجابية بمجتمعاتهم المحلية من أجل فهم أفضل لقدراتهم والقيام بدور فعال في تنمية مجتمعاتهم.

ودائما يؤكد الرئيس ثقته المطلقة في شباب مصر، وحماسهم وعزيمتهم ليتحقق الحلم الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة، بشبابها.