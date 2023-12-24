عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عربات متنقلة وتدريب مجاني.. مفاجأة جديدة من الحكومة لخلق فرص عمل للشباب

عربات تدريب مُتنقلة
عربات تدريب مُتنقلة

تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة بالشباب وتحرص على المساهمة في مسئولية تشغيل الشباب، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، تسهم في خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنمية العنصر البشري وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال، وهذا يأتي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرئيس السيسي وشباب مصر 

التدريب على 6 مهن جديدة 

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، أن هناك 10 عربات تدريب مُتنقلة جديدة جاهزة للانطلاق إلى عددِ من المحافظات، لتقوم بمهام تدريب وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وذلك في نطاق المبادرة الرئاسية: "حياة كريمة"، ومبادرة: "مهنتك مُستقبلك".

وقال وزير العمل حسن شحاتة، إن هذه العربات سوف تنطلق إلى محافظات: الإسكندرية، والوادي الجديد، والشرقية، وجنوب سيناء، وسوهاج، والأقصر والبحر الأحمر وشمال سيناء، تنفيذًا لخطة الدولة بتنمية هذه المحافظة الاستراتيجية. 

وأوضح أن هذه العربات سوف تقوم بتدريب وتنمية مهارات الشباب بالمجان على مجموعة من المهن التي يحتاجها سوق العمل منها مهن: التفصيل والخياطة، والسباكة الصحية والكهرباء وتوصيلاتها وصيانة الحاسب الآلي، وصيانة الموبايل، واللغات، والمأكولات السريعة، وغيرها، وبحسب طبيعة كل محافظة. 

txt

وزارة العمل تطلق مشروع مِهني 2030 لتطوير منظومة تدريب الشباب قريبا

txt

وزارة العمل تعلن عن 345 وظيفة برواتب مجزية

وأشار إلى أن الوزارة تتحرك في كافة الاتجاهات من أجل تطوير منظومة التدريب المهني تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تمتلك 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية، ولديها صندوق تمويل التدريب والتأهيل وتتعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية من أجل تنشيط عملية التدريب المهني بشكل مُستمر، وأنها بصدد إطلاق مشروع مهني 2030 لتطوير منظومة التدريب المهني تعاوناً مع القطاع الخاص تُمثلها في هذا المشروع مؤسسة "طفرة للتنمية".

يذكر أن تلك الوحدة التدريبية المُتنقلة عبارة عن ورشة تدريبية على احدى المهن الحرفية مُلحق بها جرار لسهولة التنقل من مكان لآخر، والغرض منها تدريب الشباب في المناطق النائية داخل قرى ومحافظات جمهورية مصر العربية، والبعيدة عن مراكز التدريب المهني الثابتة، وأنه تم تنفيذ عمليات التطوير فى الوحدات التدريبية بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، وتحت اشراف مهندسين الادارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

عربات تدريب مُتنقلة

لرفع مستوى العمالة الفنية

وفي هذا الصدد، قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن وزارة العمل تقوم باهتمام كبير للتدريب الشباب على الحرف والمهن التي يحتاجونها في سوق العمل.

وأوضح جبران ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن موضوع التدريب يحتاج لاحترافية الأكثر بالاتفاق مع أصحاب المهن وأصحاب المصانع ولكن هذا لا يمنع ان يكون هناك تعلم للحرف والحصول على شهادات معتمدة من وزارة العمل بحيث انه يعمل بها في الشركات مناسبة للمهن لرفع مستوى العمالة الفنية وهذا ما يحتاجه السوق بالفعل.

وتابع: لان هناك نقص كبير جدا في بعض العمالة الحرفية نتيجة اتجاه البعض الي للفرار من المهن وتذهب إلى مهن أخرى للحصول على الربح السريع ونفقد هنا العمالة المتدربة او التي يتم تدريبها.

إنفاق 178 مليون جنيه على منظومة التدريب والتأهيل

وكانت الوزارة قد أصدرت بيانا الأسبوع الماضي بشأن تفاصيل إجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وقالت: إن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة منذ تأسيسه عام 2003 وحتى الآن بلغ 178 مليونًا و500 ألف جنيه على منظومة التدريب والتأهيل.

مضيفة أن الصندوق مستمر فى دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب، وكافة البرامج، والأنشطة التدريبية الأخرى، وفى التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل كما ذكرت الوزارة اتساع دور الصندوق فى الفترة المقبلة فى تدريب ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

التدريب لفهم أفضل لقدراتهم

والجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك تماما منذ توليه الحكم 2014، أن الشباب هم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها، وطريقها نحو النهوض والتقدم، لذلك حرص على دعمهم بكل السبل والأشكال.

حيث يمثل الشباب حوالي 60 % من التعداد السكاني لمصر وتعول عليهم الدولة في خطط التنمية الحديثة، حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس أولوياته الشباب وإفساح المجال لهم على كافة الأصعدة.

txt

العمل: 10 عربات تدريب مُتنقلة مستعدة للإنطلاق في 8 محافظات لتأهيل الشباب

txt

الأكاديمية الوطنية تبدأ تدريب دفعة جديدة من برنامج المرأة تقود في المحافظات

ويذكر أن أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

فتعمل الدولة المصرية جاهدة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، بجانب دعم المشاركة الإيجابية بمجتمعاتهم المحلية من أجل فهم أفضل لقدراتهم والقيام بدور فعال في تنمية مجتمعاتهم.

ودائما يؤكد الرئيس ثقته المطلقة في شباب مصر، وحماسهم وعزيمتهم ليتحقق الحلم الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة، بشبابها.

عربات تدريب مُتنقلة
الشباب السيسي توفير فرص عمل فرص عمل وزارة العمل ربات تدريب م تنقلة منظومة التدريب والتأهيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

بعد التسعيرة الجبرية| مفاجأة جديدة في أسعار السجائر.. القائمة الكاملة

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

العمل: 10 عربات تدريب مُتنقلة مستعدة للإنطلاق في 8 محافظات لتأهيل الشباب

التخطيط : إجراءات لتمكين ذوي الاحتياجات .. وتوفير فرص العمل بـ الذكاء الاصطناعي .. وآليات لتطوير إمكانيات الجهاز الحكومي

وزارة العمل تطلق مشروع مِهني 2030 لتطوير منظومة تدريب الشباب قريبا

وزارة العمل: 3500 جنيه الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص وبدون استثناءات

ترشيحاتنا

اسحب تصريحك.. الحاخام الأكبر لإسرائيل ينتقد بابا الفاتيكان بشأن غزة

عربات متنقلة وتدريب مجاني.. مفاجأة جديدة من الحكومة لخلق فرص عمل للشباب

من الاغت.صاب إلى التجويع.. أسرى الاحتلال يفضحون أكاذيب نتنياهو حول المقاومة.. صور

القباج: الهلال الأحمر المصري منارة للأمل ومحور أساسي للتعاون الإنساني في جهود الإغاثة

تكامل بسياسات التنمية المستدامة|مؤسسات دولية تشيد بالتجربة المصرية في القضاء على العشوائيات

رئيس اقتصادية قناة السويس: 12% من التجارة العالمية تمر عبر القناة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان كارمن سليمان وتثير الجدل بالفيسبوك|شاهد

شاهد.. كرستيانو رونالدو متهم بتقليد محمد رمضان.. تفاصيل

الفرق كبير.. شاهد جومانا مراد ترتدي فستان سلمي أبو ضيف وتشعل السوشيال ميديا

مات من الفرحة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة حول وفاة مدير نادي الترسانة

فيديو

ملايين في الهوا.. ما هو تطبيق «أوميجا برو» وكيف خدع أصحابه المصريين؟ «فيديوجراف»

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ