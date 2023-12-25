موعد إجراء قرعة حج الجمعيات وإعلان أسعار البرامج

التضامن تعلن تفاصيل جديدة عن حج القرعة والجمعيات

قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة حول إجراء قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024م.

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أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن إجراء قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024م يوم الخميس المقبل الموافق 28 ديسمبر 2023م، وذلك من خلال القرعة الإلكترونية التى سيتم إجراؤها عبر بوابة الحج الموحدة التى تشرف عليها وزارة الداخلية لاختيار عدد 7,500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من بين عدد 23,400 متقدم.

وسبق أن تم فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية خلال الفترة من 14 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر الماضي لأعضاء الجمعيات الأهلية وفق الشروط المعلنة، وذلك من خلال ثلاثة برامج حج تم طرحها بين المتقدمين في مختلف المحافظات.

وتتمثل البرامج في مستوى أول خمسة نجوم بساحة الحرمين وبحد أقصى 200 متر من الحرمين ومستوى اقتصادي أول بحد أقصى 800 متر من الحرم المكي و300 متر من الحرم النبوي، ومستوى اقتصادي ثاني بحد أقصى 1500 متر من الحرم المكي و300 متر من الحرم النبوي وجميع الفنادق بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين.

كما صرح أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية للحج بأنه سيتم عقد اجتماع لمجلس أمناء المؤسسة برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023، بهدف اعتماد أسعار برامج الحج الثلاثة وإعلانها خلال قرعة الحج، وذلك بعد انتهاء المؤسسة من إبرام جميع تعاقداتها لموسم الحج.

وأكد أن المؤسسة حرصت على اختيار أفضل الفنادق، وفقا للمواصفات المعتمدة من مجلس الأمناء، وسيتم إعلان نتائج القرعة فور إجرائها، وذلك عبر موقع البوابة الموحدة للحج.

وقال إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، إنّ نسب فوز المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي لهذا العام ستكون أعلى من العام الماضي.

وأرجع ذلك لأمرين، الأول زيادة أعداد التأشيرات المخصصة للحج السياحي خلال موسم الحج للعام الهجري الحالي 1445، بنحو 7 آلاف تأشيرة عن العام الذي سبقه، والثاني انخفاض أعداد المتقدمين لقرعة الحج السياحي هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أنّه رغم أنّ موعد إغلاق باب التقدم للحج السياحي يتبقى عليه نحو 10 أيام، إلا أنّ أعداد المتقدمين حتى الآن لا زالت متوسطة، مشيرا إلى أنّ جميع دراسات السوق توكد أنّ اليومين الأخيرين قبل غلق باب التسجيل سيشهدان تقدم أعداد كبيرة من المواطنين، وبأي حال من الأحوال لن يصل إجمالي المتقدمين لقرعة الحج السياحي هذا العام لأعداد العام الماضي.

وقال عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، أنّ غالبية المواطنين الذين تقدموا بطلبات الحج لشركات السياحة حتى الآن، اختاروا البرامج الاقتصادية «بري واقتصادي طيران»، موضحا أنّ أعداد أقل تقدمت لبرامج الحج فئة الـ5 نجوم، ووزارة السياحة خصصت نحو 83% من حصة تأشيرات الحج السياحي للبرامج الاقتصادية، كما أنّ برنامج الحج الاقتصادي طيران هو الأكثر طلبا من قبل المواطنين.