أخبار السيارات | أسعار كيا جراند سيراتو 2023.. بـ180 ألف جنيه اشتر سيارة فرنسية.. نيسان صني الفئة الثانية أوتوماتيك بهذا السعر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعد السيارة كيا جراند سيراتو، واحدة من أشهر ما قدمت عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية كيا بالسوق المصري، مع اختلاف أجيال هذه النسخة، وتقدم في مصر حاليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، وبأسعار رسمية تبدأ من مليون و219.900 جنيه.

تتصدر السيارة بي واي دي F3 قائمة السيارات الأرخص سعرًا بين موديلات 2024 المطروحة في السوق المصري، وتقدم السيارة محليًا عبر فئتين من التجهيزات الاولى مانيوال والثانية أوتوماتيكية الاداء، وبسعر رسمي يبدأ من 550 ألف جنيه.

ظهرت السيارة الأشهر في مصر بين طرازات نيسان، وهي النسخة صني موديل 2024، للبيع على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وهي بحالة كسر الزيرو بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 200 الف كيلومتر.

تعتبر النسخة بيجو 206 من اشهر السيارات الفرنسية التي قدمت للسوق المصري، حيث اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى حجمها الصغير، مع تصميم الهاتشباك الشبابي، بالاضافة إلى ملامح السيارة الحادة، إلى جانب القدرات الفنية والتجهيزات.

ظهرت السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023، للبيع على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، وتقدم السيارة وهي بحالة الزيرو حيث لم تقطع أي عدد من الكيلومترات، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا داخليًا وخارجيًا.