تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تطورات سد النهضة، وقال إنه تم تفريغ نحو مليار متر مكعب بواقع حوالي 70 مليون م3/يوم من إجمالي التخزينات الأربعة السابقة 41 مليار م3 دون جدوى لـ إثيوبيا.

تفريغ المليار متر مكعب الأول من سد النهضة دون استفادة

وتابع الدكتور عباس شراقي، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان "تفريغ المليار متر مكعب الأول من سد النهضة دون استفادة"، أن توقفت المياه عن الممر الأوسط فى منتصف ديسمبر الجاري، وجف تماما الآن مع إمكانية البدء فى وضع الخرسانة عليه لإتمام هيكل السد الخرساني، وما زالت بوابتي التصريف مفتوحتين، وعليه فقد تم تفريغ حوالي مليار متر مكعب بواقع نحو 70 مليون م3/يوم من إجمالى التخزينات الأربعة السابقة 41 مليار م3 دون جدوى لإثيوبيا حيث لا توجد توربينات فى هاتين الفتحتين، ويتضح ذلك من خلال تراجع بعض حواف البجيرة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إجمالى المخزون حاليا أصبح حوالى 40 مليار م3، حيث تأخرت إثيوبيا فى غلق إحدى البوابتين حتى اليوم 30 ديسمبر 2023، ومن المتوقع غلقها قريبا.

ونوه الدكتور عباس شراقي، أن انخفاض مخزون بحيرة سد النهضة سوف يستمر حتى بداية موسم الأمطار فى يوليو المقبل، وفى جميع الأحوال نقص البحيرة سوف يتم تعويضه من الأمطار القادمة.

وكانت وزارة الموارد المائية والري أصدرت بيانا بشأن نتائج الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة، الذي أكد حق مصر التام في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها الحيوية.

وأرسلت القيادة السياسية المصرية رسالة مفادها أن الوقت قد حان بالفعل لاتخاذ ما يلزم من خطوات لردع أي محاولات للمساس بالأمن المائي المصري.

واستنفدت مصر كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية والسلمية دون جدوى بسبب تعنت وإصرار إثيوبيا على تجاهل القانون الدولي ومصالح دولتي المصب، وفشل المفاوضات بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا يمنح مصر الحق الكامل في الدفاع عن أمنها المائي المهدد، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.